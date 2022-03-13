Російські війська обстріляли евакуаційний поїзд у Донецькій області

Внаслідок отриманих травм одна з провідниць поїзда "Краматорськ-Львів" загинула, інша доставлена з пораненням до лікарні.

Російські окупанти в ніч з 12 на 13 березня завдали авіаудару по пасажирському поїзду поблизу станції Брусин у Донецькій області. Внаслідок обстрілу одна з провідниць цього поїзда загинула, інша була поранена та доставлена ​​до лікарні міста Слов'янськ, де зараз їй надається медична допомога, повідомляє "Укрзалізниця".

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Потяг прямував для здійснення евакуаційного рейсу до міста Лиман, щоб вивезти мирних жителів Донецької та Луганської областей, які опинилися у зоні запеклих бойових дій.

"Це — жахливий удар по тих, хто щодня рятує цивільних українців і проклав "дорогу життя" для вже понад 2 млн врятованих. Укрзалізниця зараз докладає всіх зусиль, щоб евакуювати поїзну бригаду ушкодженого поїзда та всіх пасажирів, у тому числі близько 100 дітей, які очікували на порятунок на вокзалі м. Лиман", — пише пресслужба залізничної компанії.

[ + – ] Допис "Укрзаліцниці"

Обстріл російськими військами евакуаційного поїзда підтвердив і голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

"Всю ніч російські літаки та артилерія завдавали ударів по півночі Донеччини. Так, близько 00:00 години внаслідок авіанальоту отримав пошкодження евакуаційний потяг "Краматорськ-Львів", — написав Кириленко.

Також він додав, що внаслідок цього цинічного злочину росіян одна людина загинула, одна — отримала поранення.

Нагадаємо, вчора війська РФ розстріляли колону жінок із дітьми у Київській області. Цивільних жителів хотіли вивести за узгодженим "зеленим" коридором. Окупанти вбили сімох людей, у тому числі одну дитину.