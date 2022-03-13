Російські війська обстріляли евакуаційний поїзд у Донецькій області
Внаслідок отриманих травм одна з провідниць поїзда "Краматорськ-Львів" загинула, інша доставлена з пораненням до лікарні.
Російські окупанти в ніч з 12 на 13 березня завдали авіаудару по пасажирському поїзду поблизу станції Брусин у Донецькій області. Внаслідок обстрілу одна з провідниць цього поїзда загинула, інша була поранена та доставлена до лікарні міста Слов'янськ, де зараз їй надається медична допомога, повідомляє "Укрзалізниця".
Потяг прямував для здійснення евакуаційного рейсу до міста Лиман, щоб вивезти мирних жителів Донецької та Луганської областей, які опинилися у зоні запеклих бойових дій.
"Це — жахливий удар по тих, хто щодня рятує цивільних українців і проклав "дорогу життя" для вже понад 2 млн врятованих. Укрзалізниця зараз докладає всіх зусиль, щоб евакуювати поїзну бригаду ушкодженого поїзда та всіх пасажирів, у тому числі близько 100 дітей, які очікували на порятунок на вокзалі м. Лиман", — пише пресслужба залізничної компанії.
Обстріл російськими військами евакуаційного поїзда підтвердив і голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
"Всю ніч російські літаки та артилерія завдавали ударів по півночі Донеччини. Так, близько 00:00 години внаслідок авіанальоту отримав пошкодження евакуаційний потяг "Краматорськ-Львів", — написав Кириленко.
Також він додав, що внаслідок цього цинічного злочину росіян одна людина загинула, одна — отримала поранення.
Нагадаємо, вчора війська РФ розстріляли колону жінок із дітьми у Київській області. Цивільних жителів хотіли вивести за узгодженим "зеленим" коридором. Окупанти вбили сімох людей, у тому числі одну дитину.