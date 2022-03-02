Біатлоніст Євген Малишев загинув у бою під Харковом

Дев'ятнадцятирічний спортсмен помер, захищаючи своє рідне місто від російських загарбників.

У вівторок, 1 березня, у віці 19-ти років у бою під Харковом загинув український біатлоніст Євген Малишев. Про це повідомляється на сторінці "Біатлон майбутнього" у Facebook.

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Хлопець припинив тренуватися з національною збірною серед юніорів два роки тому.

Євген Малишев народився 10 березня 2002 року, у місті Харкові. У 2018-2019 та у 2019-2020 роках виступав у складі національної збірної команди України серед юніорів. Брав участь у ІІІ зимових юнацьких Олімпійських іграх у Лозанні, Швейцарія.

У 2020 році хлопець залишив тренування зі збірною. Після того пішов на службу до лав Збройних Сил України за контрактом.

До захисту України у війні з Росією також приєднався Василь Ломаченко, який вступив до сил територіальної оборони Білгорода-Дністровського.

Раніше ми писали, що у повітряному бою загинув один з найкращих льотчиків-винищувачі у світі Олександр Оксаненко. 28 лютого президент України Володимир Зеленський нагородив льотчика званням Героя України посмертно.