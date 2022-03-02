Биатлонист Евгений Малышев погиб в бою под Харьковом

Девятнадцатилетний спортсмен погиб, защищая свой родной город от русских захватчиков.

Во вторник, 1 марта, в возрасте 19 лет в бою под Харьковом погиб украинский биатлонист Евгений Малышев. Об этом сообщается на странице "Биатлон будущего" в Facebook.

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Парень перестал тренироваться с национальной сборной среди юниоров два года назад.

Евгений Малышев родился 10 марта 2002 года в городе Харькове. В 2018-2019 и 2019-2020 годах выступал в составе национальной сборной команды Украины среди юниоров. Участвовал в ІІІ зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне, Швейцария.

В 2020 году парень покинул тренировки со сборной. После этого пошел на службу в ряды Вооруженных Сил Украины по контракту.

К защите Украины в войне с Россией также присоединился Василий Ломаченко, вступивший в силы территориальной обороны Белгорода-Днестровского.

Ранее мы писали, что в воздушном бою погиб один из лучших летчиков-истребителей в мире Александр Оксаненко. 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский наградил летчика званием Героя Украины посмертно.