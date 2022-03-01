Стал Героем посмертно. Погиб один из лучших летчиков-истребителей в мире Александр Оксанченко

Полковник Александр Оксанченко отвлекал на себя российскую авиацию. Президент Украины наградил его посмертно званием Героя Украины.

Один из лучших летчиков-истребителей в мире, полковник Александр Оксанченко, погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию. Об этом написала в Facebook военная Лана Борисова.

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"Полковник Александр Оксанченко, отныне Герой Украины посмертно, погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию. Жаль, что Героя Украины он не получил при жизни, ведь он был достоин этого", — отметила она.

[ + – ] Оксанченко стал Героем Украины посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении полковника Оксанченко посмертно званием Героя Украины.

Что известно о пилоте Александре Оксанченко

Военный летчик первого класса полковник Александр Оксанченко родился 26 апреля 1968 года в с. Маломихайловка Покровского района Днепропетровской области. Окончил Харьковской Высшее военное авиационное училище летчиков. Прошел путь от летчика-инструктора до заместителя командира военной части по летной подготовке, был инструктором-пилотом воинской части в Миргороде.

В 2014 году Оксанченко находился на боевом дежурстве на аэродроме Бельбек в Крыму, во время февральских событий прикрывал с воздуха украинских военных и остался верен Украине. Принимал участие в АТО. Был депутатом Миргородского городского совета.

Полковник Оксанченко налетал более двух тысяч часов, он безупречно выполнял самые сложные элементы высшего пилотажа, пишет Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

О профессионализме Оксанченко говорили его украинские и зарубежные коллеги.

"Несомненно, небо – его стихия. Его почерк и стиль выполнения фигур высшего пилотажа знает весь мир. Полковника Оксанченко по праву считают одним из лучших среди летчиков-пилотажников боевых самолетов", – сказано в сообщении военных.

[ + – ] Оксанченко выполнял триумфальные полеты на на авиашоу

Оксанченко стал известен после триумфальных полетов на авиашоу SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017 и Czech International Air Fest.

[ + – ] Александр Оксанченко на Су-27 демонстрирует фигуры высшего пилотажа на авиашоу CIAF-2017 в Чехии

В 2016-м году в Миргороде летчик-ас Александр Оксанченко был признан "Человеком года".

28 февраля 2022 года полковник Александр Яковлевич Оксанченко посмертно удостоен звания Герой Украины и ордена "Золотая Звезда".

У полковника Оксанченко остались жена и две дочери.

Напомним, что по состоянию на 28 февраля оккупанты снизили темпы наступления, но еще продолжают попытки захватить отдельные территории. Враг потерял около 5,3 тыс. человек личного состава.

Фокус также писал, что 1 марта, российские войска нанесли ракетный удар по площади Свободы в центре Харькова. Несколько авто пострадали, в Харьковской ОГА и зданиях рядом выбило окна.