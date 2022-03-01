Став Героєм посмертно. Загинув один із найкращих льотчиків-винищувачів у світі Олександр Оксанченко

Полковник Олександр Оксанченко відволікав російську авіацію. Президент України нагородив його посмертним званням Героя України.

Один із найкращих льотчиків-винищувачів у світі, полковник Олександр Оксанченко, загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Про це написала у Facebook військова Лана Борисова.

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"Полковник Олександр Оксанченко, відтепер Герой України посмертно, загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Шкода, що Героя України він не отримав за життя, адже він був гідний цього", — зазначила вона.

[ + – ] Оксанченко став Героєм України посмертно

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження полковника Оксанченка посмертним званням Героя України.

Що відомо про пілота Олександра Оксанченка

Військовий льотчик першого класу полковник Олександр Оксанченко народився 26 квітня 1968 року в с. Маломихайлівка Покровського району Дніпропетровської області. Закінчив Харківське Вище військове авіаційне училище льотчиків. Пройшов шлях від льотчика-інструктора до заступника командира військової частини з льотної підготовки, був інструктором-пілотом військової частини в Миргороді.

У 2014 році Оксанченко перебував на бойовому чергуванні на аеродромі Бельбек у Криму, під час лютневих подій прикривав із повітря українських військових і залишився вірним Україні. Брав участь в АТО. Був депутатом Миргородської міської ради.

Полковник Оксанченко налітав понад дві тисячі годин, він бездоганно виконував найскладніші елементи вищого пілотажу, пише Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

Про професіоналізм Оксанченка говорили його українські та закордонні колеги.

"Безперечно, небо — його стихія. Його почерк і стиль виконання фігур вищого пілотажу знає весь світ. Полковника Оксанченка по праву вважають одним із найкращих серед льотчиків-пілотажників бойових літаків", — сказано в повідомленні військових.

[ + – ] Оксанченко виконував тріумфальні польоти на авіашоу

Оксанченко став відомим після тріумфальних польотів на авіашоу SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017 та Czech International Air Fest.

[ + – ] Олександр Оксанченко на Су-27 демонструє фігури найвищого пілотажу на авіашоу CIAF-2017 у Чехії

У 2016-му році у Миргороді льотчик-ас Олександр Оксанченко був визнаний "Людиною року".

28 лютого 2022 року полковник Олександр Якович Оксанченко посмертно удостоєний звання Герой України й ордена "Золота Зірка".

У полковника Оксанченка залишилися дружина та дві доньки.

Нагадаємо, що станом на 28 лютого окупанти знизили темпи наступу, але ще продовжують спроби захопити окремі території. Ворог втратив приблизно 5,3 тис. осіб особового складу.

Фокус також писав, що 1 березня російські війська завдали ракетного удару по площі Свободи в центрі Харкова. Кілька авто постраждали, у Харківській ОДА та будинках поруч вибило вікна.