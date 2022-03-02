Федерація біатлону України та чеські спортсмени допоможуть сім'ї загиблого біатлоніста Малишева
19-річний спортсмен загинув у боях за Харків напередодні. Малишев служив у Збройних Силах України.
Федерація біатлону України допоможе сім'ї Євгена Малишева, який загинув на війні, захищаючи місто Харків. Про це Фокусу розповів президент організації Володимир Бринзак.
"Звичайно, ми допомагаємо його сім'ї. Наші закордонні партнери, зокрема, чеські спортсмени, вже зібрали 6 000 євро для сім'ї. Я зв'язався з Харковом, там зараз дуже складна ситуація, але ми займаємося цим питанням", — розповів Володимир Михайлович.
Наразі ситуація в українському біатлоні залишається напруженою, оскільки багато спортсменів покликані на війну, а в деяких виникли проблеми в містах проживання, через що їх довелося евакуювати.
"Багато наших спортсменів військовозобов'язаних, зараз покликаних за місцем своєї служби. Але ми обов'язково переживемо цей момент і повернемося на мирні спортивні змагання, а не військові.
Ми зв'язуємось з усіма, зараз ось у Тисовці у нас є спортсмени, у Тернополі поселили на базі наших спортсменів із Сум і Чернігова, які не можуть дістатися додому. Зараз ситуація нелегка для всіх. Але прорвемося!" — сказав Володимир Бринзак.
Раніше Фокус розповідав, що біатлоніст Євген Малишев загинув, захищаючи Харків. Євген Малишев народився 10 березня 2002 року в місті Харкові. У 2018-2019 і 2019-2020 роках виступав у складі національної збірної команди України серед юніорів. Брав участь у ІІІ зимових юнацьких Олімпійських іграх у Лозанні, Швейцарія.
У 2020 році хлопець залишив тренування зі збірною. Після цього пішов на службу до лав Збройних Сил України за контрактом.