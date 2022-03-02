Федерація біатлону України та чеські спортсмени допоможуть сім'ї загиблого біатлоніста Малишева

19-річний спортсмен загинув у боях за Харків напередодні. Малишев служив у Збройних Силах України.

Федерація біатлону України допоможе сім'ї Євгена Малишева, який загинув на війні, захищаючи місто Харків. Про це Фокусу розповів президент організації Володимир Бринзак.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Звичайно, ми допомагаємо його сім'ї. Наші закордонні партнери, зокрема, чеські спортсмени, вже зібрали 6 000 євро для сім'ї. Я зв'язався з Харковом, там зараз дуже складна ситуація, але ми займаємося цим питанням", — розповів Володимир Михайлович.

Наразі ситуація в українському біатлоні залишається напруженою, оскільки багато спортсменів покликані на війну, а в деяких виникли проблеми в містах проживання, через що їх довелося евакуювати.

"Багато наших спортсменів військовозобов'язаних, зараз покликаних за місцем своєї служби. Але ми обов'язково переживемо цей момент і повернемося на мирні спортивні змагання, а не військові.

Ми зв'язуємось з усіма, зараз ось у Тисовці у нас є спортсмени, у Тернополі поселили на базі наших спортсменів із Сум і Чернігова, які не можуть дістатися додому. Зараз ситуація нелегка для всіх. Але прорвемося!" — сказав Володимир Бринзак.

Раніше Фокус розповідав, що біатлоніст Євген Малишев загинув, захищаючи Харків. Євген Малишев народився 10 березня 2002 року в місті Харкові. У 2018-2019 і 2019-2020 роках виступав у складі національної збірної команди України серед юніорів. Брав участь у ІІІ зимових юнацьких Олімпійських іграх у Лозанні, Швейцарія.

У 2020 році хлопець залишив тренування зі збірною. Після цього пішов на службу до лав Збройних Сил України за контрактом.