Федерация биатлона Украины и чешские спортсмены помогут семье погибшего биатлониста Малышева

19-летний спортсмен погиб в боях за Харьков накануне. Малышев служил в Вооруженных Силах Украины.

Федерация Биатлона Украины окажет помощь семье Евгения Малышева, который погиб на войне, защищая город Харьков. Об этом Фокусу рассказал президент организации Владимир Брынзак.

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"Конечно, мы помогаем его семье. Наши зарубежные партнеры, в частности, чешские спортсмены, уже собрали 6000 евро для семьи. Я связался с Харьковом, там сейчас очень сложная обстановка, но мы занимаемся этим вопросом", — рассказал Владимир Михайлович.

На данный момент ситуация в украинском биатлоне остается напряженной, поскольку многие спортсмены призваны на войну, а у некоторых возникли проблемы в городах проживания, из-за чего их пришлось эвакуировать.

"Многие наши спортсмены военнообязанные, сейчас призваны по месту своей службы. Но мы обязательно переживем этот момент и вернемся на мирные спортивные соревнования, а не военные.

Мы связываемся со всеми, сейчас вот в Тысовце у нас есть спортсмены, в Тернополе поселили на базе наших спортсменов из Сум и Чернигова, которые не могут добраться домой. Сейчас обстановка нелегкая для всех. Но прорвемся!", — сказал Владимир Брынзак.

Ранее Фокус рассказывал, что биатлонист Евгений Малышев погиб, защищая Харьков. Евгений Малышев родился 10 марта 2002 года в городе Харькове. В 2018-2019 и 2019-2020 годах выступал в составе национальной сборной команды Украины среди юниоров. Участвовал в ІІІ зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне, Швейцария.

В 2020 году парень покинул тренировки со сборной. После этого пошел на службу в ряды Вооруженных Сил Украины по контракту.