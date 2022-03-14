Сменила биатлонную винтовку на автомат. Биатлонистка Меркушина будет защищать границы Украины

Спортсменка заявила, что вступила в ряды Государственной пограничной службы Украины.

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина присоединилась к одному из подразделений Государственной пограничной службы Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Спортсменка заявила, что во многих странах мира в ее честь неоднократно поднимался флаг Украины, а теперь ей самой придется защищать его от российской военной агрессии.

Она также отметила, что пришло время сменить биатлонную винтовку на автомат.

"Сейчас весь мир разукрашен в желто-голубые цвета. Наш флаг стал символом свободы и независимости. Украина теперь является границей между миром и войной. А я с гордостью ношу звание старшего лейтенанта Государственной пограничной службы Украины. Слава Украине", — сказала Анастасия Меркушина.

[ + – ] Анастасия Меркушина будет служить в войсках Государственной пограничной службы Украины

Анастасии Меркушиной 27 лет, она представляла Украину на двух зимних Олимпийских играх: в Пхенчхане в 2018 году, и в Пекине в 2022-м. На юниорском уровне спортсменка становилась чемпионкой Европы и мира.

Из украинских биатлонистов в Вооруженных силах Украины также служит Дмитрий Пидручный.

Ранее Фокус рассказывал, что украинский биатлонист Евгений Малышев погиб во время боев за Харьков. Ему было 19 лет. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в эксклюзивном комментарии Фокусу рассказал, что его ведомство совместно с чешскими спортсменами оказало материальную помощь семье погибшего. Он также рассказал о положении дел в украинском биатлоне: часть спортсменов оказалась военнообязанной и вынуждена была отправиться защищать страну от российского агрессора.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что переговоры с Российской Федерацией о завершении войны в Украине проходят тяжело.