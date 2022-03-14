"Нет смысла доказывать влияние пропаганды. РФ обманывает свой народ", — Ракицкий

Бывший футболист сборной Украины также выложил в Instagram видеоролик с разрушениями украинских городов.

Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий, который отказался продолжать сотрудничество с питерским "Зенитом" после вторжения российских войск в Украину, высказал свой протест против войны в соцсетях. Футболист, который пока официально остается без клуба, объяснил, что от пуль русских солдат гибнут мирные украинцы и что нас не нужно освобождать. С такими словами защитник опубликовал пост в своем Instagram.

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"Оставьте нас и нашу Украину!… Невозможно молчать. Просто больно за Родину, за Украину!" — написал Ракицкий. "Нет смысла доказывать влияние пропаганды, и что россия дезинформирует свой народ. Вам не говорят правды", — отметил бывший игрок донецкого "Шахтера". При этом название страны, в которой футболист недавно играл, он написал со строчной буквы.

В еще одном посте дончанин выложил видеоролик с разрушениями украинских городов.

"Нет войне!!! Российские войска, прекратите нападать на Украину! Страдают люди и дети! Нам нужен мир!" — пояснил Ракицкий.

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