"Шахтар" і "Динамо" не впоралися. 7 головних висновків із першої половини сезону

Жеребкування Ліги чемпіонів і Ліги Європи вперше за останні 13 років не становить для українського вболівальника великого інтересу. Усі українські клуби провалилися на міжнародній арені. Востаннє подібне відбувалося у сезоні 2007/2008, коли "Динамо" та "Шахтар" синхронно виступали у груповому етапі Ліги чемпіонів і також синхронно посіли четверті місця у групі. Але це дзеркало стану українського футболу сьогодні.

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12 грудня було зіграно останні матчі чемпіонату України з футболу перед зимовою перервою. Де-юре завершилася осіння частина сезону, де-факто — футбольний 2021 рік. Він вийшов схожим на синусоїду: в ньому було місце як яскравим і позитивним емоціям, так і гучним провалам.

Єврокубки показали цивілізаційний розрив

[ + – ] "Шахтар" завершив виступи в єврокубках, забивши лише двічі Фото: ФК Шахтар

Український футбол відкотився назад приблизно в 2015-2016 роках, але тоді просто зменшилася кількість команд, які виборюють чемпіонський титул. Йдеться про "Металіст" і "Дніпро". З того часу здобуття очок на міжнародній арені лягло на плечі "Шахтаря" та "Динамо", як це було до 2008 року. Але слабкий рівень чемпіонату та різниця у класі між двома командами і рештою призвели до того, що українські клуби стали неконкурентними в європейських турнірах. Дійшло до того, що інвестиції Ріната Ахметова в італійський тренерський штаб і нових гравців на суму понад 40 мільйонів євро не виправдали себе в перший же сезон. І нехай би це були молоді бразильці, але гроші пішли на вже досвідчених гравців: Марлона — 26, Педріньйо — 23 і лише Лассіна Траоре 20 років, але за швидкістю ухвалення рішення це вже зрілий футболіст.

У "Динамо" ситуація інша: брати Суркіси продовжують підтримувати клуб, але їхні можливості сьогодні скромніші, ніж 10 років тому, коли до Києва приїжджали досвідчені гравці збірних Нідерландів і Португалії. Тому кілька років тому було ухвалено логічне рішення зробити ставку на своїх вихованців. Поки з "Динамо" не виходить "Аякс", доморощені футболісти не їдуть в Європу за мільйони, а матчі в Лізі чемпіонів і під кольорами національної збірної — єдине, що допомагає їм розвиватися. Але наступного сезону в цю саму Лігу чемпіонів доведеться пробиватися вже двом українським клубам: чемпіону та віцечемпіону. Крім досвіду для гравців, котрі підростають, це ще й фінансові надходження — 15,64 млн євро за потрапляння в груповий етап Ліги чемпіонів плюс бонуси за так званий "історичний бонус", розрахований за 10-річним рейтингом клубів УЄФА. Додайте сюди прибутки від продажу телевізійних прав і клуб стає вже не збитковим.

[ + – ] Віталій Буяльський – лідер київського "Динамо" Фото: официальный сайт ФК "Динамо Киев"

Осінь 2021-го і для вболівальників "Динамо", і для вболівальників "Шахтаря" пройшла під знаком розчарування. Першим не пощастило із жеребом — "Баварія", "Барселона" та "Бенфіка" це надто жорстоко для мрійників поборотися хоча б за місце в Лізі Європи. Навіть незважаючи на кризу "Барселони", впоратися із нею "Динамо" не змогло. Різниця в класі з "Баварією" приблизно дорівнює різниці в класі між "Шахтарем" і "Реалом". Загалом, груповий етап Ліги чемпіонів показав, якого рівня організації потрібно прагнути нашим топклубам.

Збірна України зазначена Фортуною

[ + – ] Збірна України з футболу радувала вболівальників перемогами Фото: УАФ

Максимальне єднання всіх футбольних уболівальників відбувається під час матчів збірної України. У 2021 році їх було достатньо: через пандемію було перенесено чемпіонат Європи з футболу-2020, а реформи в УЄФА призвели до появи ще одного турніру — Ліги націй. Через нього зрушив старт відбіркового циклу на чемпіонат світу-2022: кваліфікаційні матчі розпочалися у березні поточного року. І збірна України провалила старт. Якщо нічия з Францією була досягненням, то аналогічний результат із Фінляндією і Казахстаном ніяк не міг порадувати вболівальників.

Головна команда країни поїхала на Євро-2020 і дивом вийшла в плей-оф, програвши два матчі з трьох. Потім була драма проти Швеції, вирішальний м'яч Артема Довбика та чвертьфінал з Англією, який знову ж таки нагадав нам про слабкість внутрішнього чемпіонату. Андрій Шевченко пішов після п'яти років на чолі національної команди, а УАФ розпочала судомні пошуки заміни. Через 18 днів до команди прийшов Олександр Петраков, але зламати нічийну тенденцію у відборі на ЧС-2022 йому вдалося не одразу. І знову частка везіння — перемоги над Фінляндією та Боснією і Герцеговиною в останньому турі дозволили нашій збірній пробитися у плей-оф кваліфікацію. Пощастило й із жеребом: щоб поїхати в Катар, збірній України потрібно в березні обіграти Шотландію, а потім впоратися з переможцем пари Уельс — Австрія.

Олександр Петраков, як міг, відволікав увагу від результатів команди. То влаштує публічний конфлікт з одним із лідерів, то розкритикує інших футболістів або ж піде на конфлікт із журналістами. Але переможців не судять: Олександр Петраков узяв команду, шанси якої на вихід із групи вже були під загрозою. Але й тут збірній України трохи поталанило. Добре було б це щастя перенести і на 2022 рік.

Артем Довбик — нова надія України

[ + – ] Артем Довбик став відомим на Євро-2020 Фото: These Football Times / Twitter

Підбиваючи підсумки Прем'єр-ліги з футболу 2021 року, не можна не зазначити величезний прогрес нападника СК "Дніпро-1" Артема Довбика. 24-річний футболіст не лише забив вирішальний гол у матчі 1/8 фіналу Євро-2020, а й показав результативну гру в чемпіонаті України. Нападник робив те, що йому належить — багато забивав. На зимову перерву Довбик йде у статусі найкращого бомбардира чемпіонату — на його рахунку 14 голів у 17 матчах. У європейських ЗМІ пишуть про інтерес до Довбика з боку таких команд, як італійські "Фіорентіна" та "Болонья". Але перехід гравця до європейського клубу ускладнюється бажанням клубу добре заробити на продажі свого лідера. Утім, це не відкидає того факту, що Довбик зможе продовжити кар'єру в Європі. Щоправда, без нього "Дніпру-1" буде складно утримати третє місце в таблиці, на якому команда пішла на зимову перерву.

Андрій Шевченко та "Дженоа": місія нездійсненна?

[ + – ] Андрій Шевченко на тренуванні "Дженоа" Фото: ФК Дженоа

Після виходу зі збірної України Андрій Шевченко встиг відпочити, дати дивну пресконференцію 3 вересня, напередодні відповідального матчу збірної України проти Франції, та очолити італійський клуб "Дженоа". Туди якраз прийшли амбітні керівники, які грозяться створити у Генуї топклуб. Під це завдання й запросили Шевченка. Власник Золотого М'яча-2004, безперечно, ризикнув. Після Євро-2020 він мав репутацію одного з найперспективніших тренерів Європи та зробив ризикову ставку на аутсайдера Серії А. Під керівництвом Шевченка "Дженоа" ще не перемагав: у п'яти матчах чемпіонату Італії у них лише одна перемога та чотири поразки. Взимку Шевченкові обіцяють бюджет на трансфери, але поки що все виглядає не райдужно: 18 місце в турнірній таблиці.

В Україні будуються стадіони

[ + – ] Стадіон "Авангард" у Рівному прийматиме матчі Прем'єр-ліги вже в квітні 2022 року Фото: Скриншот

На тлі всіх труднощів, низка професійних футбольних клубів у 2022 році зможуть грати на оновлених стадіонах. Українська ліга з футболу давно страждає від старої інфраструктури: негарна телекартинка, проблеми з підігрівом та й уболівальникам некомфортно. Рятує лише спадщина Євро-2012 — оновлені стадіони "Чорноморець", НСК "Олімпійський" та ОСК "Металіст", а також збудовані з нуля "Дніпро Арена" й "Арена Львів". Щоправда, за 10 років і на них багато що змінилося. Без належного догляду стан об'єктів дещо погіршився. І якщо НСК "Олімпійський" ремонтується за рахунок "Динамо" та "Шахтаря", які зацікавлені у хорошому стані арени, то Львівський міський голова Андрій Садовий відкрито говорить про проблеми на "Арені Львів", називаючи її стан "аварійним".

Але останнім часом клуби зрозуміли, що так більше не можна і почали вкладатися в інфраструктуру. У 2020-му маленький стадіон у Ковалівці відкрив "Колос", у 2022 очікується введення в експлуатацію стадіону "Інгульець", а ще дві арени знаходяться на реконструкції, яку планується завершити наступного року. У Рівному "Верес" уже планує прийняти "Шахтар" на оновленому "Авангарді" 4 квітня, а в Кривому Розі "Кривбас" щосили прагне до Прем'єр-ліги, попутно проводячи реконструкцію стадіону "Металург".

Уболівальники не ходять на футбол

[ + – ] Повні трибуни в Україні тепер рідкість Фото: УАФ

Відвідуваність стадіонів є однією з головних проблем українського футболу сьогодні. Разом із маленькими бюджетами, слабким рекламним ринком, низькими доходами від продажу прав на телетрансляцію. Наприклад, матчі 18-го туру здебільшого відвідали лише 1 880 глядачів. Найвідвідуванішою командою УПЛ залишається "Динамо", а найменше людей ходять на матчі "Маріуполя".

Середня відвідуваність матчів Прем'єр-ліги з футболу

Команда Середня відвідуваність 1 «Динамо» 9 327 2 «Шахтар» 9 247 3 «Металіст-1925» 7 394 4 «Дніпро-1» 5 531 5 «Чорноморець» 4 674 6 «Десна» 4 265 7 «Рух» 4 191 8 «Верес» 3 838 9 «Ворскла» 3 622 10 «Львів» 3 443 11 «Олександрія» 3 427 12 «Інгулець» 3 219 13 «Колос» 3 215 14 «Минай» 2 784 15 «Зоря» 2 712 16 «Маріуполь» 2 105

Чому так відбувається? Повільні темпи вакцинації ускладнюють наявність уболівальників на стадіонах, де Covid-сертифікат або негативний ПЛР-тест є обов'язковим пропускним документом нарівні з квитком. Згадані вище проблеми з інфраструктурою, відсутність сервісу на стадіонах та й якість видовища не залишають людям вибору. Простіше подивитися матч удома по телевізору, у теплі та затишку, ніж піти на стадіон. І будемо відвертими: українські клуби слабко або часом взагалі не працюють над залученням уболівальників на трибуни. Звідси й такі цифри.

Українські футболісти шукають себе за кордоном

[ + – ] Роман Яремчук після Євро-2020 перейшов в ФК "Бенфіка" Фото: Instagram / Роман Яремчук

Трудова міграція — звичайна практика для українців за останні 5 років. Але у випадку з футболом від цього виграє національна збірна, адже гравці виступають у сильних чемпіонатах і професійно ростуть. У 2021 році українців, які виступають у топчемпіонатах, стало більше: у лютому Віктор Коваленко перейшов до "Аталанти". Щоправда, у новому клубі 25-річний півзахисник не зміг зарекомендувати себе і вирушив в оренду до "Спеції". Там справи пішли краще й Коваленко навіть зумів забити у новій команді, не кажучи вже про регулярну ігрову практику в одному з найсильніших чемпіонатів у світі.

Бельгійський "Гент" на португальську "Бенфіку" змінив Роман Яремчук, і від цього трансферу виграли всі, окрім київського "Динамо", якому Яремчук забив у груповому етапі Ліги чемпіонів. Тепер український нападник гратиме в плей-оф найсильнішого клубного турніру у світі. Повноцінним гравцем "Брюгге" став захисник збірної України Едуард Соболь. І це до Олександра Зінченка ("Манчестер Сіті") та Андрія Ярмоленка ("Вест Гем"), які виступають в Англії, Андрія Луніна ("Реал") та Руслана Маліновського ("Аталанта"). З приходом Андрія Шевченка в "Дженоа" експерти почали пророкувати появу українців у складі цієї команди. Чи віддасть Шевченко перевагу своїм співвітчизникам при ліміті іноземців не з ЄС, покаже вже зимове трансферне вікно.