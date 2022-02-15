Найкрасивіші спортсменки Олімпіади-2022 (фото)

Зимові Олімпійські ігри приковують увагу глядачів як спортивними видовищами, так і красивими спортсменками.

Олімпійські ігри — це момент, коли спорт викликає максимальний інтерес у всієї світової спільноти. І нехай останніми роками часто Олімпіаду обговорюють не так завдяки спортивним досягненням, як через скандали, але саме спортивні досягнення і принцип "Швидше, вище, сильніше!" все одно залишається головною ідеєю цих змагань.

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Водночас спорт — це ще й гарно. Ось і на Олімпіаді-2022 є ким помилуватися: на Ігри до Пекіна приїхало чимало гарних спортсменок з усього світу. Видання Telecom Asia Sport склало рейтинг головних красунь Олімпіади в Пекіні. Але редакція Фокусу вважає, що без українок такі рейтинги виглядають недостатньо ефектно, тому до всіх красунь головної спортивної події нинішньої зими ми додали свій вибір.

Олександра Назарова, Україна

Вік: 25

Зріст: 170 см

Вид спорту: фігурне катання

[ + – ] Українська фігуристка Олександра Назарова Фото: https://www.instagram.com/aleksandralfs/

Про Олександру Назарову широка громадськість почула перед церемонією Відкриття Олімпійських ігор у Пекіні. Саме вона, разом із чемпіоном Ігор-2018 Олександром Абраменком, мала честь нести державний прапор України. Фігуристка Назарова танцює на льоду в парі з Максимом Нікітіним, який запам'ятався своєю фразою про російську мову. Тандем пробився у фінал змагань, але вони посіли останнє, 20 місце.

Олександра Назарова народилася та проживає в Харкові. Дівчина займається кондитерським бізнесом – пече макарунси на замовлення. Ці солодощі фігуристка готує без глютену.

[ + – ] Українська фігуристка Олександра Назарова Фото: https://www.instagram.com/aleksandralfs/

Ютта Лердам, Нідерланди

Вік: 23

Вид спорту: ковзанярський спорт

[ + – ] Ютта Лердам Фото: https://www.instagram.com/juttaleerdam/

Нідерландська спортсменка давно вийшла за рамки своєї дисципліни та спорту загалом. У її Instagram — 2,3 мільйона підписників, що робить її однією з найпопулярніших голландських спортсменок. На Олімпіаді в Пекіні Ютта Лердам посіла лише п'яте місце, але підняла медійний інтерес до змагань у себе на батьківщині: судячи з коментарів під її постами, попри відсутність медалей, у Нідерландах Юттою пишаються.

[ + – ] Ютта Лердам Фото: https://www.telecomasia.net/

Ханна Прок, Австрія

Вік : 22

Вид спорту : санний спорт

[ + – ] Австрійська саночниця Ханна Прок Фото: https://www.instagram.com/hannah_prock_/

Австрійська саночниця Ханна Прок на Олімпіаді-2022 залишилася без медалей, посівши 4-5 місця у своїй дисципліні, але дефіциту уваги вона не відчуває. В неї не така величезна аудиторія в соціальних мережах, як у Ютти Лердам, але дуже лояльна. Ханна Прок має спонсорський контракт з популярною в Австрії компанією Red Bull.

На початку січня 2019 року Ханна посіла третє місце на етапі Кубка світу 2018/2019 у Кенігзее. То був її перший подіум на етапі Кубка світу. Наразі головне досягнення Ханни – срібна медаль командної естафети ЧС-2019.

[ + – ] Ханна Прок – перспективна австрійська саночниця Фото: https://www.instagram.com/hannah_prock_/

Кеті Ормерод, Великобританія

Вік: 24

Вид спорту: сноуборд

[ + – ] Британська сноубордистка Кеті Ормерод Фото: https://www.instagram.com/ormerodkatie/

Британська спортсменка виступає в змаганнях зі сноуборду, і для неї це друга Олімпіада. Хоча Ормерод могла поїхати ще на Ігри в Сочі — в травні 2014 року Ормерод, якій тоді було 16 років, стала першою жінкою-сноубордисткою, що виконала подвійний корк 1080, один із найскладніших маневрів у сноуборді, який складається з трьох обертань і двох перевернутих сальто.

[ + – ] Кеті Ормерод у віці 16 років виконувала найскладніші трюки в сноуборді. Фото: https://www.instagram.com/ormerodkatie/

Келлі Сілдару, Естонія

Вік: 19 років

Вид спорту : фристайл

[ + – ] Келлі Сілдару — одна з найвідоміших естонських спортсменок Фото: https://www.instagram.com/kellysildaru/

Келлі Сілдару — чемпіонка світу з фристайлу. Цей титул вона здобула у 2019 році в дисципліні хафпайп. Їй лише 19 років, але Келлі вже володіє титулом чемпіонки юнацьких Олімпійських ігор. Цілком можливо, що цього титулу вона додасть і медаль дорослої Олімпіади. В дівчини 99,9 тисячі підписників у Instagram, де вона активно розповідає про Олімпійські ігри в Пекіні.

[ + – ] Келлі Сілдару часто радує підписників яскравими фотографіями Фото: https://www.instagram.com/kellysildaru/

Фокус розповідає про виступи українських спортсменів на Олімпіаді-2022 у рамках спецпроєкту "Пекінські підсумки" та регулярно оновлює медальний залік Олімпіади-2022.