Самые красивые спортсменки Олимпиады-2022 (фото)

Зимние Олимпийские игры приковывают внимание зрителей не только спортивными зрелищами, но и красивыми спортсменками.

Олимпийские игры — это момент, когда спорт вызывает максимальный интерес у всего мирового сообщества. И пусть в последние годы зачастую Олимпиаду обсуждают не столько благодаря спортивным достижениям, сколько из-за скандалов, но именно спортивные достижения и принцип "Быстрее, выше, сильнее!" все равно остается главной идеей этих соревнований.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

Вместе с тем, спорт — это еще и красиво. Вот и на Олимпиаде-2022 есть кем полюбоваться: на Игры в Пекине приехало немало красивых спортсменок со всего мира. Издание Telecom Asia Sport составило рейтинг главных красавиц Олимпиады в Пекине. Но редакция Фокуса считает, что без украинок такие рейтинги выглядят недостаточно эффектно, поэтому ко всем красавицам главного спортивного события нынешней зимы мы добавили и свой выбор.

Александра Назарова, Украина

Возраст: 25

Рост: 170 см

Вид спорта: фигурное катание

[ + – ] Украинская фигуристка Александра Назарова Фото: https://www.instagram.com/aleksandralfs/

Об Александре Назаровой широкая общественность услышала перед церемонией Открытия Олимпийских игр в Пекине. Именно она, вместе с чемпионом Игр-2018 Александром Абраменко, имела честь нести государственный флаг Украины. Фигуристка Назарова танцует на льду в паре с Максимом Никитиным, который запомнился своей фразой об использовании русского языка. Тандем пробился в финал соревнований, но ребята заняли последнее, 20-е место.

Александра Назарова родилась и живет в Харькове. Девушка занимается кондитерским бизнесом — печет макаронсы на заказ. Эти сладости фигуристка готовит без глютена.

[ + – ] Украинская фигуристка Александра Назарова Фото: https://www.instagram.com/aleksandralfs/

Ютта Лирдам, Нидерланды

Возраст: 23

Вид спорта: конькобежный спорт

[ + – ] Ютта Лирдам Фото: https://www.instagram.com/juttaleerdam/

Нидерландская спортсменка давно вышла за рамки своей дисциплины и спорта в целом. В ее Instagram — 2,3 миллиона подписчиков, что делает ее одной из самых популярных голландских спортсменок. На Олимпиаде в Пекине Ютта Лирдам заняла только пятое место, но подняла медийный интерес к соревнованиям у себя на родине: судя по комментариям под ее постами, несмотря на отсутствие медалей, в Нидерландах Юттой гордятся.

[ + – ] Ютта Лирдам Фото: https://www.telecomasia.net/

Ханна Прок, Австрия

Возраст: 22

Вид спорта: санный спорт

[ + – ] Австрийская саночница Ханна Прок Фото: https://www.instagram.com/hannah_prock_/

Австрийская саночница Ханна Прок на Олимпиаде-2022 осталась без медалей, заняв 4-5 места в своей дисциплине, но дефицита внимания она не испытывает. У нее не такая огромная аудитория в социальных сетях, как у Ютты Лирдам, но зато очень лояльная. У Ханны Прок есть спонсорский контракт с популярной в Австрии компанией Red Bull.

В начале января 2019 года Ханна заняла третье место на этапе Кубка мира 2018/2019 в Кенигзее. Это был ее первый подиум на этапе Кубка мира. На данный момент главное достижение Ханны – серебряная медаль командной эстафеты ЧМ-2019.

[ + – ] Ханна Прок – перспективная австрийская саночница Фото: https://www.instagram.com/hannah_prock_/

Кэти Ормерод, Великобритания

Возраст: 24

Вид спорта: сноуборд

[ + – ] Британская сноубордистка Кэти Ормерод Фото: https://www.instagram.com/ormerodkatie/

Британская спортсменка состязается в соревнованиях по сноуборду, и для нее это вторая Олимпиада. Хотя Ормерод могла поехать еще на Игры в Сочи — в мае 2014 года Ормерод, которой тогда было 16 лет, стала первой женщиной-сноубордистом, выполнившей двойной корк 1080, один из самых сложных маневров в сноуборде, который включает в себя три вращения и два перевернутых сальто.

[ + – ] Кэти Ормерод в возрасте 16 лет выполняла сложнейшие трюки в сноуборде Фото: https://www.instagram.com/ormerodkatie/

Келли Сильдару, Эстония

Возраст: 19 лет

Вид спорта: фристайл

[ + – ] Келли Сильдару — одна из самых известных эстонских спортсменок Фото: https://www.instagram.com/kellysildaru/

Келли Сильдару — чемпионка мира по фристайлу. Этот титул она добыла в 2019 году, в дисциплине хафпайп. Ей всего 19 лет, но Келли уже владеет титулом чемпионки юношеских Олимпийских игр. Вполне возможно, что к этому титулу она добавит и медаль взрослой Олимпиады. У девушки 99,9 тысяч подписчиков в Instagram, где она активно рассказывает об Олимпийских играх в Пекине.

[ + – ] Келли Сильдару часто радует подписчиков яркими фотографиями Фото: https://www.instagram.com/kellysildaru/

Фокус рассказывает о выступлениях украинских спортсменов на Олимпиаде-2022 в рамках спецпроекта "Пекинские итоги" и регулярно обновляет медальный зачет Олимпиады-2022.