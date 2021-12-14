"Шахтер" и "Динамо" не справились. 7 главных выводов из первой половины сезона

Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы впервые за последние 13 лет не представляет для украинского болельщика большого интереса. Все украинские клубы провалились на международной арене. В последний раз подобное происходило в сезоне 2007/2008, когда "Динамо" и "Шахтер" синхронно выступали в групповом этапе Лиги чемпионов и также синхронно заняли четвертые места в группе. Но это — зеркало состояния украинского футбола сегодня.

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12 декабря были сыграны последние матчи чемпионата Украины по футболу перед зимним перерывом. Де-юре, завершилась осенняя часть сезона, де-факто — футбольный 2021 год. Он вышел похожим на синусоиду: в нем было место как ярким и позитивным эмоциям, так и громким провалам.

Еврокубки показали цивилизационный разрыв

[ + – ] "Шахтер" завершил выступления в еврокубках, забив лишь дважды Фото: ФК Шахтер

Украинский футбол откатился назад примерно в 2015-2016 годах, но тогда просто уменьшилось число команд, которые борются за чемпионский титул. Речь идет о "Металлисте" и "Днепре". С тех пор добыча очков на международной арене легла на плечи "Шахтера" и "Динамо", как это было до 2008 года. Но слабый уровень чемпионата и разница в классе между двумя командами и остальными привели к тому, что украинские клубы стали неконкурентноспособными в европейских турнирах. Дошло до того, что инвестиции Рината Ахметова в итальянский тренерский штаб и новых игроков на сумму в более 40 миллионов евро не оправдали себя в первый же сезон. И ладно бы, это были молодые бразильцы, но деньги пошли на уже опытных игроков: Марлону — 26, Педриньо — 23 и только Лассина Траоре 20 лет, но по скорости принятия решения это уже зрелый футболист.

У "Динамо" ситуация другая: братья Суркисы продолжают поддерживать клуб, но их возможности сегодня куда скромнее, чем 10 лет назад, когда в Киев приезжали опытные игроки сборных Нидерландов и Португалии. Поэтому несколько лет назад было принято логичное решение сделать ставку на собственных воспитанников. Пока из "Динамо" не получается "Аякс", доморощенные футболисты не уезжают в Европу за миллионы, а матчи в Лиге чемпионов и под цветами национальной сборной — единственное, что помогает им развиваться. Но в следующем сезоне в эту самую Лигу чемпионов предстоит пробиваться уже двум украинским клубам: чемпиону и вице-чемпиону. Помимо опыта для подрастающих игроков это еще и финансовые поступления — 15,64 млн евро за попадание в групповой этап Лиги чемпионов плюс бонусы за так называемый "исторический бонус", рассчитанный по 10-летнему рейтингу клубов УЕФА. Добавьте сюда доходы от продажи телевизионных прав и клуб становится уже не убыточным.

[ + – ] Виталий Буяльский - лидер киевского "Динамо" Фото: официальный сайт ФК "Динамо Киев"

Осень 2021-го и для болельщиков "Динамо", и для болельщиков "Шахтера" прошла под знаком большого разочарования. Первым не повезло со жребием — "Бавария", "Барселона" и "Бенфика" это слишком жестоко для мечтателей побороться хотя бы за место в Лиге Европы. Даже несмотря на кризис "Барселоны", справиться с ней "Динамо" не смогло. Разница в классе с "Баварией" примерно равна разнице в классе между "Шахтером" и "Реалом". В целом же, групповой этап Лиги чемпионов показал, к какому уровню организации нужно стремиться нашим топ-клубам.

Сборная Украины отмечена Фортуной

[ + – ] Сборная Украины по футболу радовала болельщиков победами Фото: УАФ

Максимальное единение всех футбольных болельщиков происходит во время матчей сборной Украины. В 2021 году их было достаточно: из-за пандемии был перенесен чемпионат Европы по футболу-2020, а реформы в УЕФА привели к появлению еще одного турнира — Лиги наций. Из-за него сдвинулся старт отборочного цикла на чемпионат мира-2022 года: квалификационные матчи начались в марте текущего года. И сборная Украины провалила старт. Если ничья с Францией была достижением, то аналогичный результат с Финляндией и Казахстаном никак не мог порадовать болельщиков.

Главная команда страны поехала на Евро-2020 и чудом вышла в плей-офф, проиграв два матча из трех. Затем была драма против Швеции, решающий мяч Артема Довбика и четвертьфинал с Англией, который снова же напомнил нам о слабости внутреннего чемпионата. Андрей Шевченко ушел после пяти лет во главе национальной команды, а УАФ начала судорожные поиски замены. Спустя 18 дней в команду пришел Александр Петраков, но сломать ничейную тенденцию в отборе на ЧМ-2022 ему удалось не сразу. И снова доля везения — победы над Финляндией и Боснией и Герцеговиной в последнем туре позволили нашей сборной пробиться в плей-офф квалификации. Повезло и со жребием: чтобы поехать в Катар, сборной Украины нужно в марте обыграть Шотландию, а затем справится с победителем пары Уэльс — Австрия.

Александр Петраков, к слову, как мог, отвлекал внимание от результатов команды. То устроит публичный конфликт с одним из лидеров, то раскритикует других футболистов или же пойдет на конфликт с журналистами. Но победителей не судят: Александр Петраков принял команду, шансы которой на выход из группы уже были под угрозой. Но и здесь сборной Украины немного повезло. Хорошо бы это везение перенести и на 2022 год.

Артем Довбик — новая надежда Украины

[ + – ] Артем Довбик стал известным на Евро-2020 Фото: These Football Times / Twitter

Подводя итоги Премьер-лиги по футболу 2021 нельзя не отметить огромный прогресс нападающего СК "Днепр-1" Артема Довбика. 24-летний футболист не только забил решающий гол в матче 1/8 финала Евро-2020, но и показал результативную игру в чемпионате Украины. Нападающий делал то, что ему и полагается — много забивал. На зимний перерыв Довбик уходит в статусе лучшего бомбардира чемпионата — на его счету 14 голов в 17 матчах. В европейских СМИ пишут об интересе к Довбику со стороны таких команд, как итальянские "Фиорентина" и "Болонья". Но переход игрока в европейский клуб осложняется желанием клуба хорошо заработать на продаже своего лидера. Впрочем, это не исключает того факта, что Довбик сможет продолжить карьеру в Европе. Правда, без него "Днепру-1" будет сложно удержать третье место в таблице, на котором команда ушла на зимний перерыв.

Андрей Шевченко и "Дженоа": миссия невыполнима?

[ + – ] Андрей Шевченко на тренировке "Дженоа" Фото: ФК Дженоа

После ухода из сборной Украины Андрей Шевченко успел отдохнуть, дать странную пресс-конференцию 3 сентября, в канун ответственного матча сборной Украины против Франции, и… возглавить итальянский клуб "Дженоа". Туда как раз пришли амбициозные руководители, грозящиеся создать в Генуе топ-клуб. Под эту задачу и пригласили Шевченко. Обладатель Золотого Мяча-2004, безусловно, рискнул. После Евро-2020 у него была репутация одного из самых перспективных тренеров Европы и он сделал рисковую ставку на аутсайдера Серии А. Под руководством Шевченко "Дженоа" еще не побеждал: в пяти матчах чемпионата Италии у них только одна победа и четыре поражения. Зимой Шевченко обещают бюджет на трансферы, но пока все выглядит не радужно: 18 место в турнирной таблице.

В Украине строятся стадионы

[ + – ] Стадион "Авангард" в Ровно примет матчи Премьер-лиги уже в апреле 2022 года Фото: Скриншот

На фоне всех трудностей, ряд профессиональных футбольных клубов в 2022 году смогут играть на обновленных стадионах. Украинская лига по футболу давно страдает от старой инфраструктуры: некрасивая телекартинка, проблемы с подогревом, да и болельщикам некомфортно. Спасает только наследие Евро-2012 — обновленные стадионы "Черноморец", НСК "Олимпийский" и ОСК "Металлист", а также построенные с нуля "Днепр Арена" и "Арена Львов". Правда, за 10 лет и на них много чего изменилось. Без должного ухода состояние объектов несколько ухудшилось. И если НСК "Олимпийский" ремонтируется за счет "Динамо" и "Шахтера", которые заинтересованы в хорошем состоянии арены, то Львовский городской голова Андрей Садовый открыто говорит о проблемах на "Арене Львов", называя ее состояние "аварийным".

Но в последнее время клубы осознали, что так больше нельзя и начали вкладываться в инфраструктуру. В 2020-м маленький стадион в Ковалевке открыл "Колос", в 2022 ожидается введение в эксплуатацию стадиона "Ингулец", а еще две арены находятся на реконструкции, которую планируется завершить в следующем году. В Ровно "Верес" уже планирует принять "Шахтер" на обновленном "Авангарде" 4 апреля, а в Кривом Роге "Кривбасс" изо всех сил стремится в Премьер-лигу, попутно проводя реконструкцию стадиона "Металлург".

Болельщики не ходят на футбол

[ + – ] Полные трибуны в Украине теперь редкость Фото: УАФ

Посещаемость стадионов — одна из главных проблем украинского футбола сегодня. Наряду с маленькими бюджетами, слабым рекламным рынком, низкими доходами от продажи прав на телетрансляцию. Например, матчи 18-го тура в среднем посетило только 1880 зрителей. Самой посещаемой командой УПЛ остается "Динамо", а меньше всего людей ходят на матчи "Мариуполя".

Средняя посещаемость матчей Премьер-лиги по футболу

Команда Средняя посещаемость 1. «Динамо» 9327 2. «Шахтер» 9247 3. «Металлист-1925» 7394 4. «Днепр-1» 5531 5. «Черноморец» 4674 6. «Десна» 4265 7. «Рух» 4191 8. «Верес» 3838 9. «Ворскла» 3622 10 «Львов» 3443 11 «Александрия» 3427 12 «Ингулец» 3219 13 «Колос» 3215 14 «Минай» 2784 15 «Заря» 2712 16 «Мариуполь» 2105

Почему так происходит? Медленные темпы вакцинации осложняют присутствие болельщиков на стадионах, где Covid-сертификат или отрицательный ПЦР-тест являются обязательным пропускным документом наравне с билетом. Упомянутые выше проблемы с инфраструктурой, отсутствие сервиса на стадионах, да и качество зрелища не оставляют людям выбора. Проще посмотреть матч дома по телевизору, в тепле и уюте, чем пойти на стадион. И будем откровенны: украинские клубы слабо или порой вообще никак не работают над привлечением болельщиков на трибуны. Отсюда и такие цифры.

Украинские футболисты ищут себя за рубежом

[ + – ] Роман Яремчук после Евро-2020 перешел в ФК "Бенфика" Фото: Instagram / Роман Яремчук

Трудовая миграция — обычная практика для украинцев в последние 5 лет. Но в случае с футболом, от этого выигрывает национальная сборная, ведь игроки выступают в сильных чемпионатах и профессионально растут. В 2021 году украинцев, выступающих в топ-чемпионатах стало больше: в феврале Виктор Коваленко перешел в "Аталанту". Правда, в новом клубе 25-летний полузащитник не смог себя зарекомендовать и отправился в аренду в "Специю". Там дела пошли лучше и Коваленко даже сумел забить в новой команде, не говоря уже о регулярной игровой практике в одном из сильнейших чемпионатов в мире.

Бельгийский "Гент" на португальскую "Бенфику" сменил Роман Яремчук и от этого трансфера выиграли все, кроме киевского "Динамо", которому Яремчук забил в групповом этапе Лиги чемпионов. Теперь украинский нападающий будет играть в плей-офф самого сильного клубного турнира в мире. Полноценным игроком "Брюгге" стал и защитник сборной Украины Эдуард Соболь. И это к уже выступающим в Англии Александру Зинченко ("Манчестер Сити") и Андрею Ярмоленко ("Вест Хэм"), Андрею Лунину ("Реал") и Руслану Малиновскому ("Аталанта"). С приходом Андрея Шевченко в "Дженоа" эксперты начали пророчить появление украинцев в составе этой команды. Отдаст ли Шевченко предпочтение своим соотечественникам при лимите иностранцев не из ЕС, покажет уже зимнее трансферное окно.