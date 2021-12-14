"Шахтер" и "Динамо" не справились. 7 главных выводов из первой половины сезона
Украинские клубы провалились в еврокубках, зрители не ходят на стадионы, а сборной Украины весь год улыбалась удача.
Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы впервые за последние 13 лет не представляет для украинского болельщика большого интереса. Все украинские клубы провалились на международной арене. В последний раз подобное происходило в сезоне 2007/2008, когда "Динамо" и "Шахтер" синхронно выступали в групповом этапе Лиги чемпионов и также синхронно заняли четвертые места в группе. Но это — зеркало состояния украинского футбола сегодня.
12 декабря были сыграны последние матчи чемпионата Украины по футболу перед зимним перерывом. Де-юре, завершилась осенняя часть сезона, де-факто — футбольный 2021 год. Он вышел похожим на синусоиду: в нем было место как ярким и позитивным эмоциям, так и громким провалам.
Еврокубки показали цивилизационный разрыв
Украинский футбол откатился назад примерно в 2015-2016 годах, но тогда просто уменьшилось число команд, которые борются за чемпионский титул. Речь идет о "Металлисте" и "Днепре". С тех пор добыча очков на международной арене легла на плечи "Шахтера" и "Динамо", как это было до 2008 года. Но слабый уровень чемпионата и разница в классе между двумя командами и остальными привели к тому, что украинские клубы стали неконкурентноспособными в европейских турнирах. Дошло до того, что инвестиции Рината Ахметова в итальянский тренерский штаб и новых игроков на сумму в более 40 миллионов евро не оправдали себя в первый же сезон. И ладно бы, это были молодые бразильцы, но деньги пошли на уже опытных игроков: Марлону — 26, Педриньо — 23 и только Лассина Траоре 20 лет, но по скорости принятия решения это уже зрелый футболист.
У "Динамо" ситуация другая: братья Суркисы продолжают поддерживать клуб, но их возможности сегодня куда скромнее, чем 10 лет назад, когда в Киев приезжали опытные игроки сборных Нидерландов и Португалии. Поэтому несколько лет назад было принято логичное решение сделать ставку на собственных воспитанников. Пока из "Динамо" не получается "Аякс", доморощенные футболисты не уезжают в Европу за миллионы, а матчи в Лиге чемпионов и под цветами национальной сборной — единственное, что помогает им развиваться. Но в следующем сезоне в эту самую Лигу чемпионов предстоит пробиваться уже двум украинским клубам: чемпиону и вице-чемпиону. Помимо опыта для подрастающих игроков это еще и финансовые поступления — 15,64 млн евро за попадание в групповой этап Лиги чемпионов плюс бонусы за так называемый "исторический бонус", рассчитанный по 10-летнему рейтингу клубов УЕФА. Добавьте сюда доходы от продажи телевизионных прав и клуб становится уже не убыточным.
Осень 2021-го и для болельщиков "Динамо", и для болельщиков "Шахтера" прошла под знаком большого разочарования. Первым не повезло со жребием — "Бавария", "Барселона" и "Бенфика" это слишком жестоко для мечтателей побороться хотя бы за место в Лиге Европы. Даже несмотря на кризис "Барселоны", справиться с ней "Динамо" не смогло. Разница в классе с "Баварией" примерно равна разнице в классе между "Шахтером" и "Реалом". В целом же, групповой этап Лиги чемпионов показал, к какому уровню организации нужно стремиться нашим топ-клубам.
Сборная Украины отмечена Фортуной
Максимальное единение всех футбольных болельщиков происходит во время матчей сборной Украины. В 2021 году их было достаточно: из-за пандемии был перенесен чемпионат Европы по футболу-2020, а реформы в УЕФА привели к появлению еще одного турнира — Лиги наций. Из-за него сдвинулся старт отборочного цикла на чемпионат мира-2022 года: квалификационные матчи начались в марте текущего года. И сборная Украины провалила старт. Если ничья с Францией была достижением, то аналогичный результат с Финляндией и Казахстаном никак не мог порадовать болельщиков.
Главная команда страны поехала на Евро-2020 и чудом вышла в плей-офф, проиграв два матча из трех. Затем была драма против Швеции, решающий мяч Артема Довбика и четвертьфинал с Англией, который снова же напомнил нам о слабости внутреннего чемпионата. Андрей Шевченко ушел после пяти лет во главе национальной команды, а УАФ начала судорожные поиски замены. Спустя 18 дней в команду пришел Александр Петраков, но сломать ничейную тенденцию в отборе на ЧМ-2022 ему удалось не сразу. И снова доля везения — победы над Финляндией и Боснией и Герцеговиной в последнем туре позволили нашей сборной пробиться в плей-офф квалификации. Повезло и со жребием: чтобы поехать в Катар, сборной Украины нужно в марте обыграть Шотландию, а затем справится с победителем пары Уэльс — Австрия.
Александр Петраков, к слову, как мог, отвлекал внимание от результатов команды. То устроит публичный конфликт с одним из лидеров, то раскритикует других футболистов или же пойдет на конфликт с журналистами. Но победителей не судят: Александр Петраков принял команду, шансы которой на выход из группы уже были под угрозой. Но и здесь сборной Украины немного повезло. Хорошо бы это везение перенести и на 2022 год.
Артем Довбик — новая надежда Украины
Подводя итоги Премьер-лиги по футболу 2021 нельзя не отметить огромный прогресс нападающего СК "Днепр-1" Артема Довбика. 24-летний футболист не только забил решающий гол в матче 1/8 финала Евро-2020, но и показал результативную игру в чемпионате Украины. Нападающий делал то, что ему и полагается — много забивал. На зимний перерыв Довбик уходит в статусе лучшего бомбардира чемпионата — на его счету 14 голов в 17 матчах. В европейских СМИ пишут об интересе к Довбику со стороны таких команд, как итальянские "Фиорентина" и "Болонья". Но переход игрока в европейский клуб осложняется желанием клуба хорошо заработать на продаже своего лидера. Впрочем, это не исключает того факта, что Довбик сможет продолжить карьеру в Европе. Правда, без него "Днепру-1" будет сложно удержать третье место в таблице, на котором команда ушла на зимний перерыв.
Андрей Шевченко и "Дженоа": миссия невыполнима?
После ухода из сборной Украины Андрей Шевченко успел отдохнуть, дать странную пресс-конференцию 3 сентября, в канун ответственного матча сборной Украины против Франции, и… возглавить итальянский клуб "Дженоа". Туда как раз пришли амбициозные руководители, грозящиеся создать в Генуе топ-клуб. Под эту задачу и пригласили Шевченко. Обладатель Золотого Мяча-2004, безусловно, рискнул. После Евро-2020 у него была репутация одного из самых перспективных тренеров Европы и он сделал рисковую ставку на аутсайдера Серии А. Под руководством Шевченко "Дженоа" еще не побеждал: в пяти матчах чемпионата Италии у них только одна победа и четыре поражения. Зимой Шевченко обещают бюджет на трансферы, но пока все выглядит не радужно: 18 место в турнирной таблице.
В Украине строятся стадионы
На фоне всех трудностей, ряд профессиональных футбольных клубов в 2022 году смогут играть на обновленных стадионах. Украинская лига по футболу давно страдает от старой инфраструктуры: некрасивая телекартинка, проблемы с подогревом, да и болельщикам некомфортно. Спасает только наследие Евро-2012 — обновленные стадионы "Черноморец", НСК "Олимпийский" и ОСК "Металлист", а также построенные с нуля "Днепр Арена" и "Арена Львов". Правда, за 10 лет и на них много чего изменилось. Без должного ухода состояние объектов несколько ухудшилось. И если НСК "Олимпийский" ремонтируется за счет "Динамо" и "Шахтера", которые заинтересованы в хорошем состоянии арены, то Львовский городской голова Андрей Садовый открыто говорит о проблемах на "Арене Львов", называя ее состояние "аварийным".
Но в последнее время клубы осознали, что так больше нельзя и начали вкладываться в инфраструктуру. В 2020-м маленький стадион в Ковалевке открыл "Колос", в 2022 ожидается введение в эксплуатацию стадиона "Ингулец", а еще две арены находятся на реконструкции, которую планируется завершить в следующем году. В Ровно "Верес" уже планирует принять "Шахтер" на обновленном "Авангарде" 4 апреля, а в Кривом Роге "Кривбасс" изо всех сил стремится в Премьер-лигу, попутно проводя реконструкцию стадиона "Металлург".
Болельщики не ходят на футбол
Посещаемость стадионов — одна из главных проблем украинского футбола сегодня. Наряду с маленькими бюджетами, слабым рекламным рынком, низкими доходами от продажи прав на телетрансляцию. Например, матчи 18-го тура в среднем посетило только 1880 зрителей. Самой посещаемой командой УПЛ остается "Динамо", а меньше всего людей ходят на матчи "Мариуполя".
Средняя посещаемость матчей Премьер-лиги по футболу
|
|
Команда
|
Средняя посещаемость
|
1.
|
«Динамо»
|
9327
|
2.
|
«Шахтер»
|
9247
|
3.
|
«Металлист-1925»
|
7394
|
4.
|
«Днепр-1»
|
5531
|
5.
|
«Черноморец»
|
4674
|
6.
|
«Десна»
|
4265
|
7.
|
«Рух»
|
4191
|
8.
|
«Верес»
|
3838
|
9.
|
«Ворскла»
|
3622
|
10
|
«Львов»
|
3443
|
11
|
«Александрия»
|
3427
|
12
|
«Ингулец»
|
3219
|
13
|
«Колос»
|
3215
|
14
|
«Минай»
|
2784
|
15
|
«Заря»
|
2712
|
16
|
«Мариуполь»
|
2105
Почему так происходит? Медленные темпы вакцинации осложняют присутствие болельщиков на стадионах, где Covid-сертификат или отрицательный ПЦР-тест являются обязательным пропускным документом наравне с билетом. Упомянутые выше проблемы с инфраструктурой, отсутствие сервиса на стадионах, да и качество зрелища не оставляют людям выбора. Проще посмотреть матч дома по телевизору, в тепле и уюте, чем пойти на стадион. И будем откровенны: украинские клубы слабо или порой вообще никак не работают над привлечением болельщиков на трибуны. Отсюда и такие цифры.
Украинские футболисты ищут себя за рубежом
Трудовая миграция — обычная практика для украинцев в последние 5 лет. Но в случае с футболом, от этого выигрывает национальная сборная, ведь игроки выступают в сильных чемпионатах и профессионально растут. В 2021 году украинцев, выступающих в топ-чемпионатах стало больше: в феврале Виктор Коваленко перешел в "Аталанту". Правда, в новом клубе 25-летний полузащитник не смог себя зарекомендовать и отправился в аренду в "Специю". Там дела пошли лучше и Коваленко даже сумел забить в новой команде, не говоря уже о регулярной игровой практике в одном из сильнейших чемпионатов в мире.
Бельгийский "Гент" на португальскую "Бенфику" сменил Роман Яремчук и от этого трансфера выиграли все, кроме киевского "Динамо", которому Яремчук забил в групповом этапе Лиги чемпионов. Теперь украинский нападающий будет играть в плей-офф самого сильного клубного турнира в мире. Полноценным игроком "Брюгге" стал и защитник сборной Украины Эдуард Соболь. И это к уже выступающим в Англии Александру Зинченко ("Манчестер Сити") и Андрею Ярмоленко ("Вест Хэм"), Андрею Лунину ("Реал") и Руслану Малиновскому ("Аталанта"). С приходом Андрея Шевченко в "Дженоа" эксперты начали пророчить появление украинцев в составе этой команды. Отдаст ли Шевченко предпочтение своим соотечественникам при лимите иностранцев не из ЕС, покажет уже зимнее трансферное окно.