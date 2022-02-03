Три надежды на медали. Что ждет украинскую сборную в Пекине

4 февраля в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры-2022, которые станут главным спортивным событием первого полугодия. Какие шансы на награды есть у Украины и кто из мировых звезд засияет над Пекином.

Традиционно украинские спортсмены на зимних олимпиадах выступают хуже, чем на летних. Объективных причин для этого немало: отсутствие надлежащей инфраструктуры, дефицит тренеров высокой квалификации, нехватка средств у национальных федераций.

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В состав украинской делегации, которая отправляется в Пекин, входит 95 человек, из них: 45 спортсменов, 26 тренеров, десять врачей и массажистов, семь представителей технического персонала и семь административного.

Александр Абраменко и Владислав Гераскевич: действующий чемпион и воспитанник отца-тренера

Одна из украинских надежд на медали в Пекине — Александр Абраменко, выступающий во фристайле. Его успех на предыдущих Играх был сенсацией — спортсмен получил золотую награду. Но медаль оказалась единственной в копилке украинской команды, а сам спортсмен сразу задекларировал свое желание принять участие в следующих Играх.

После победы в Пхенчхане Абраменко завоевал серебро на Кубке мира в 2019 году, а в начале декабря 2021 года показал третий результат на этапе Кубка мира в Финляндии. Поэтому на этой Олимпиаде 33-летний спортсмен вполне способен сразиться за место на пьедестале.

Второй спортсмен, от которого можно ожидать прорыва, — скелетонист Владислав Гераскевич. Этому парню 23 года, и у него уже был опыт выступления на Олимпиаде. В Пхенчхане, спортсмен показал лишь 12-й результат, но с тех пор добился значительного прогресса, представляя Украину на многочисленных соревнованиях. Всю жизнь с ним работает его отец — Михаил Гераскевич, возглавляющий сборную Украины по скелетону. Отец-тренер часто сетует на отсутствие в Украине должной инфраструктуры, в частности, эстакады, на которой его сын мог бы тренироваться. И даже несмотря на эти сложности, семейный тандем заставляет украинцев интересоваться скелетоном.

[ + – ] ПЕРСПЕКТИВА В СКЕЛЕТОНЕ. Владислав Гераскевич - один из наиболее прогрессирующих украинских спортсменов в зимних видах Фото: Getty Images

В декабре на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде Владислав Гераскевич занял шестое место, что стало самым большим достижением в его карьере. Определенные шансы на медали в Пекине есть, поскольку результаты Гераскевича постоянно улучшаются. Возможно, спортсмен планирует к Олимпиаде выйти на пик формы. В конце концов, мало кто верил и в успех Абраменко на Играх-2018.

Сборная Украины по биатлону. Слабое звено

Не все так оптимистично у тех, от кого на зимних олимпиадах постоянно ждут наград. Речь идет о сборной Украины по биатлону. Нынешний сезон выглядит как худший в истории украинского биатлона — только одна награда после шести этапов Кубка мира. Бронзовую медаль для Украины завоевали Дарья Блашко и Артем Тищенко, выступавшие в миксте. В Пекин поехал самый сильный на сегодня состав. Вне заявки у женщин осталась ветеран Вита Семеренко и одна из ведущих биатлонисток команды Анастасия Меркушина. Правда, последняя включена в резервный список на случай форс-мажорных обстоятельств у кого-либо из заявленных спортсменок.

Не стоит забывать, что одна из самых ярких олимпийских страниц Украины была написана именно в женской биатлонной эстафете, когда сестры Семеренко, Елена Пидгрушная и Юлия Джима в Сочи завоевали золотую медаль.

Что касается мужчин, то чемпион мира-2019 Дмитрий Подручный в состав команды вошел, однако в этом сезоне спортсмен только приближался к пьедесталу: дважды он занимал шестую строчку, а на этапе в Эстерсунде был пятым.

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Как и на Играх в Токио, в Пекине будут действовать карантинные ограничения. Кто-то скажет, что они еще строже, чем были на летней Олимпиаде, но организаторы пекинских Игр уже поддержали давнюю традицию и положили в у кровати в каждом номере гостиницы в Олимпийской деревне по несколько презервативов. Эта традиция существует с Олимпиады 1988 года, а ввели ее для предупреждения ВИЧ-инфекции и других болезней, передающихся половым путем. В Токио от этой традиции отказались, а в Пекине вернули. Правда, согласно регламенту, атлетам не рекомендуют обниматься и обмениваться рукопожатиями. Остальной медицинский протокол останется неизменным, и это также внесет коррективы в тренировочный процесс.

Мировые звезды: кто выступит на Олимпиаде в Пекине?

На Олимпиаде в Пекине хоккейным фанатам будет грустновато: руководство НХЛ не отпустило ведущих игроков участвовать в этих соревнованиях, поэтому ждать звездных противостояний в хоккее не стоит. Но свои звезды будут и в этом виде спорта — например, легендарный канадец Эрик Стаал, ныне находящийся в статусе свободного агента. В 2006-м он выиграл Кубок Стэнли в составе клуба "Каролина Хэррикейнз", в 2007-м стал чемпионом мира, а в 2010-м — олимпийским чемпионом. Сейчас Стаалу 37 лет, и он намерен повторить свой успех 12-летней давности.

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Для тех, кто больше всего на олимпиадах ценит биатлон, есть хорошие новости. Сборная Норвегии, традиционно считающаяся фаворитом в этом виде спорта, везет в Китай сильнейший состав. Лидером женской команды является титулованная Тириль Экхоф, а у мужчин уже более пяти лет доминируют братья Бе — Тайрей и Йоганесс. Именно эти спортсмены считаются главными претендентами на олимпийское золото.

Среди представителей других видов спорта обращает на себя внимание четырехкратная олимпийская чемпионка в санном спорте немка Натали Гайзенбергер. Ее называют одной из сильнейших спортсменок в этой дисциплине, что и не удивительно, учитывая ее заслуги на прошлых олимпиадах. И если в Ванкувере в 2010 году это была бронзовая награда, то в Сочи Гайзенбергер выиграла два золота — в одиночной программе и в эстафете. А на прошлых Играх в Пхенчхане немка повторила свои достижения, завершив игры с аналогичным результатом.

Сборная Украины еще никогда не выигрывала более двух медалей на зимних Олимпийских играх. Суммарно наша команда собрала коллекцию из восьми наград на семи олимпиадах, так что в Пекине украинцы могут оформить десятку — в случае, если получат еще две медали.

Биатлонистка Елена Билосюк (Пидгрушная) — участница Олимпиады в Пекине

[ + – ] Елена Билосюк

Биатлонистка Елена Билосюк, олимпийская чемпионка 2014 года, рассказала Фокусу об адаптации к новым условиям на Олимпиаде

"Карантинные ограничения есть, но за последние годы мы привыкли и к маскам, и к частым тестированиям. Единственное, что мешает — это конденсат, который собирается на маске. На улице довольно морозно, поэтому, когда дышишь, маска мокнет.

Также непривычно, что в столовой каждое место отделено перегородками. Зато царит идеальная чистота: после каждого участника организаторы проводят дезинфекцию.

Из приятного — радуют питание и удобные кровати. Так что на результат может повлиять только позитивный тест на ковид. В остальном условия хорошие", — рассказала Елена Билосюк в эксклюзивном комментарии Фокусу.