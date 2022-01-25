Олимпиада в Пекине и футбольный мундиаль: какие шансы у Украины

2022 год по количеству громких спортивных событий не будет уступать 2021: в феврале состоится зимняя Олимпиада, а в конце года — чемпионат мира по футболу.

Украина на Олимпиаде в Пекине: почему не нужно ждать чуда

Не успели спортивные болельщики отойти от бурного 2021 с перенесенным Евро-2020 и летними Олимпийскими играми в Токио, как следующий год снова несет большие спортивные события. Уже с 4 по 20 февраля в столице Китая – Пекине – пройдут зимние Олимпийские игры. Как и в 2008 году, когда эта страна принимала летнюю Олимпиаду, для партийного руководства государства это возможность показать всему миру, на что способна Китайская Народная Республика. Так что сомнения в том, что вокруг зимней Олимпиады-2022 будет много пафоса и обсуждений, почти нет.

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Впрочем, подготовка к зимним Олимпийским играм в Пекине проходит на фоне громкого скандала. Многие страны объявили Олимпиаде в Китае дипломатический бойкот — речь идет, в частности, о США, Великобритании и Австралии — из-за массовых нарушений прав человека в КНР. Украина не определилась с тем, поедут ли официальные лица государства в Пекин, или украинская делегация ограничится только спортсменами, тренерами и менеджерами Национального олимпийского комитета. Делегация точно будет не столь многочисленна, как во время летней Олимпиады. На предыдущей зимней Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году Украину представляли 33 спортсмена. Это была самая маленькая заявка нашей страны в истории зимних Олимпийских игр. На Олимпиаде-1994 Украину представляли 37 спортсменов, в 1998 – 56, в 2002 – 68, в 2006 – 52, в 2010 – 45, в 2014 – 43.

Шансы украинской команды на поездку в Катар оцениваются как высокие, впрочем, возникают вопросы по физической готовности футболистов к мартовским матчам плей-офф квалификации.

Ждать чудес от Украины на Олимпиаде в Пекине не стоит. Мы традиционно плохо выступаем на зимних олимпийских играх и это не меняется почти 20 лет. В 2002 и 2010 наши спортсмены возвращались с Олимпиады вообще без наград. По одной медали боролись в Нагано-1998 и Пхенчхане-2018. И по две награды украинцы выигрывали трижды: в 1994, 2006 и 2014 годах.

Конкурировать за медали украинцы смогут всего в двух дисциплинах: биатлон и фристайл. Последний вид спорта стал предметом обсуждения после золотой медали Александра Абраменко на предыдущей зимней олимпиаде в 2018 году. У представителя города Николаева есть шансы выиграть награду теперь и в Пекине. После успеха в Пхенчхане Александр Абраменко выиграл серебряную медаль на чемпионате мира в 2019 году. Спортсмен не скрывает, что грядущая Олимпиада в Пекине может стать последней в его карьере, поэтому он настроен подытожить спортивную жизнь олимпийской медалью.

[ + – ] Александр Абраменко – одна из главных надежд Украины на Олимпиаде в Пекине

Что касается биатлона, то ситуация в этом сезоне выглядит крайне нелестной. Украинские спортсмены и спортсменки на первых трех этапах Кубка мира не выиграли ни одну награду. Их форма вызывает серьезные вопросы и опасения по поводу выступления на Олимпийских играх. Федерация биатлона пытается обновлять состав спортсменов, сборная Украины переживает смену поколений. С ветеранами есть проблемы – сестры Семеренко не поразили тренерский штаб на первых этапах, и их отстранили от дальнейших выступлений на Кубке мира и отправили соревноваться в Кубке IBU. Поэтому в женской команде надежды возлагают на Елену Белосюк (Подгрушную), Юлию Джиму и Дарию Блашко. У мужчин все сложнее, но в их составе все еще выступает чемпион мира 2019 Дмитрий Пидручный. Остается только надеяться, что до февраля украинские биатлонисты обретут форму и будут способны бороться за медали.

"Горячий" футбол в Катаре: что покажет сборная Украины

Чемпионат мира по футболу в 2022 году будет крайне нетипичным. Обычно это событие происходит в июне-июле, но с учетом климатических условий, царящих в Катаре, сроки проведения перенесли на ноябрь-декабрь. Но даже в эти, прохладные для Украины, месяцы в Катаре царит жара: в декабре средняя температура воздуха составляет 28о С. Следовательно, и стадионы строили с мощными системами охлаждения.

[ + – ] Чемпионат мира в Катаре будет проходить на фоне громких скандалов

Как и зимняя Олимпиада в Пекине, Чемпионат мира — 2022 в Катаре будет проходить на фоне громких скандалов. До дипломатического бойкота дело пока не доходит, но многие правозащитные организации уже раскритиковали ФИФА за идею провести праздник футбола в стране, где зафиксированы случаи дискриминации, нарушения прав трудовых мигрантов, существенного ограничения прав женщин и тому подобных правовых проблем. Под раздачу попал даже Дэвид Бекхэм, ставший официальным послом Чемпионата мира в Катаре за 150 млн фунтов на 10 лет, в течение которых англичанин будет продвигать этот турнир. На него обрушилась лавина критики от организации Human Rights Watch. Дело в том, что при строительстве объектов инфраструктуры для проведения турнира было зафиксировано более 6700 смертей нелегальных рабочих. В основном это представители таких стран, как Бангладеш, Индия, Непал и Шри-Ланка.

[ + – ] Чемпионат мира в Катаре будет сыгран в пяти городах, а матчи примут восемь стадионов. На одном из них, Lusail Stadium (на фото), состоится 10 матчей, включая финал

Поучаствовать в Чемпионате мира по футболу в 2022 году может и сборная Украины. Команда преодолела непростой отборочный цикл и заняла второе место в своей группе, дающее право сыграть в плей-офф квалификации. Согласно жеребьевке, соперником украинской команды стала сборная Шотландии. Плей-офф состоится в два этапа: полуфинал и финал. Если в полуфинале наши футболисты победят шотландцев, то в финале отбора на Чемпионате мира — 2022 они встретятся с победителем пары Уэльс – Австрия. Шансы украинской команды на поездку в Катар оцениваются как высокие, впрочем, возникают вопросы физической готовности футболистов к мартовскому матчу, поскольку на тот момент большинство игроков сборной Украины проведут лишь три официальных матча. Встреча Шотландии и Украины состоится 24 марта 2022 года. Финал квалификации – 29 марта.

Важно

Покупайте билеты, мы едем в Катар: кто вышел на ЧМ-2022 и какие шансы у Украины

Для некоторых игроков этот турнир может стать последним, который они сыграют в футболке главной команды страны. Речь идет об Андрее Пятове, который уже заканчивал карьеру в сборной, но был вынужден вернуться. Также под вопросом дальнейшая судьба в национальной команде Андрея Ярмоленко и Тараса Степаненко. Александр Петраков ищет новые кадровые решения, но найти замену лидерам будет непросто.

Среди топ-сборных путевки в Катар получили почти все, однако одна из ведущих европейских команд может не сыграть на мундиале. Речь идет о предыдущих или действующих чемпионах Европы. По результатам жеребьевки плей-офф квалификации сборная Италии будет играть против Северной Македонии, а Португалия – против Турции. В случае, если оба фаворита победят, один из последних билетов в Катар им придется разыграть в очном матче.