Олімпіада в Пекіні та футбольний мундіаль: які шанси в України

2022 рік за кількістю гучних спортивних подій не поступатиметься 2021-му: в лютому відбудеться зимова Олімпіада, а в кінці року — чемпіонат світу з футболу.

Україна на Олімпіаді в Пекіні: чому не варто чекати дива

Не встигли спортивні вболівальники відійти від буремного 2021 року з перенесеними Євро-2020 та літніх Олімпійських ігор у Токіо, як наступний рік знову несе великі спортивні події. Вже з 4 по 20 лютого в столиці Китаю — Пекіні — відбудуться зимові Олімпійські ігри. Як і в 2008, коли ця країна приймала літню Олімпіаду, для партійного керівництва держави це можливість показати всьому світу, на що здатна Китайська Народна Республіка. Тож сумніву у тому, що навколо зимової Олімпіади-2022 буде багато пафосу та обговорення, майже немає.

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Утім, Олімпіада-2022 проходить на тлі гучного скандалу. Багато країн оголосило дипломатичний бойкот — ідеться, зокрема, про США, Велику Британію та Австралію — через масові порушення прав людини в Китаї. Україна наразі не визначилась із тим, чи поїдуть офіційні особи держави до Пекіну, чи українська делегація обмежиться лише спортсменами, тренерами та менеджерами Національного олімпійського комітету. Офіційної заявки поки не було, але делегація точно буде не такою численною, як під час літньої Олімпіади. З досвіду минулих років, на попередній Олімпіаді у 2018 році Україну представляли 33 спортсмени. Це була найменша заявка нашої країни в історії зимових Олімпійських ігор. До прикладу, на Олімпіаді-1994 Україну представляли 37 спортсменів, у 1998 — 56, у 2002 — 68, у 2006 — 52, у 2010 — 45, у 2014 — 43.

Шанси української команди на поїздку в Катар оцінюються як високі, втім, виникають питання щодо фізичної готовності футболістів до березневих матчів плей-оф кваліфікації

Чекати дива від України на Олімпіаді у Пекіні не варто. Ми традиційно погано виступаємо на зимових іграх, і це не змінюється майже 20 років. У 2002 та 2010 роках наші спортсмени поверталися з Олімпіади взагалі без нагород. По одній медалі виборювали в Нагано-1998 та Пхенчхані-2018. І по дві нагороди українці вигравали тричі: у 1994, 2006 та 2014 роках.

Конкурувати за медалі українці зможуть лише у двох дисциплінах: біатлон та фристайл. Останній вид спорту став предметом обговорення після золотої медалі Олександра Абраменка на попередній Олімпіаді в 2018 році. Представник міста Миколаєва має шанси виграти нагороду також у Пекіні. Після успіху в Пхенчхані Абраменко виграв срібну медаль на чемпіонаті світу в 2019 році. Спортсмен не приховує, що прийдешня Олімпіада може стати останньою в його кар’єрі, тож він вмотивований підсумувати спортивне життя олімпійською медаллю.

[ + – ] Олександр Абраменко — одна з головних надій України на Олімпіаді в Пекіні

Щодо біатлону, то ситуація цього сезону виглядає вкрай невтішно. Українські спортсмени та спор­­­­т­сменки на перших трьох етапах Кубку світу не виграли жодної нагороди. Їхня форма викликає серйозні запитання та побоювання стосовно виступу на Олімпійських іграх. Федерація біатлону намагається оновлювати склад спортсменів, збірна України переживає зміну поколінь. Із ветеранами є проблеми — сестри Семеренко не вразили тренерський штаб на перших етапах, і їх відсторонили від подальших виступів на Кубку Світу та відправили змагатися в Кубку IBU. Тож у жіночій команді сподівання покладають на Олену Білосюк (Підгрушну), Юлію Джиму та Дарію Блашко. У чоловіків все складніше, але у їхньому складі все ще виступає чемпіон світу 2019 року Дмитро Підручний. Залишається лише сподіватися, що до лютого українські біатлоністи наберуть форму й будуть спроможні боротися за медалі.

"Гарячий" футбол у Катарі: що покаже збірна України

Чемпіонат світу з футболу у 2022 році буде вкрай нетиповим. Зазвичай ця подія відбувається у червні-липні, але з урахуванням кліматичних умов, які панують у Катарі, терміни проведення відклали на листопад-грудень. Та навіть у ці, прохолодні для України місяці, у Катарі панує спека: у грудні середня температура повітря становить 28о С. Відтак і стадіони будували з великими системами охолодження.

[ + – ] Чемпіонат світу у Катарі проходитиме на тлі гучних скандалів

Як і Олімпіада в Пекіні, Чемпіонат світу — 2022 в Катарі проходитиме на тлі гучних скандалів. До дипломатичного бойкоту справа наразі не доходить, але чимало правозахисних організацій уже розкритикувало ФІФА за ідею провести свято футболу в країні, де зафіксовано випадки дискримінації, порушення прав трудових мігрантів, суттєве обмеження прав жінок і тому подібних правових проблем. Під роздачу потрапив навіть Девід Бекхем, який став офіційним амбасадором чемпіонату світу в Катарі за 150 млн фунтів на 10 років, впродовж яких англієць буде просувати цей турнір. На нього обвалилася лавина критики від організації Human Rights Watch. Річ у тому, що під час будівництва об’єктів інфраструктури для проведення турніру було зафіксовано понад 6700 смертей нелегальних робітників. Переважно це представники таких країн, як Бангладеш, Індія, Непал та Шрі-Ланка.

[ + – ] Чемпіонат світу в Катарі буде зіграно у п'яти містах, а матчі приймуть вісім стадіонів. На одному з них, Lusail Stadium (на фото), відбудеться 10 матчів, включно із фіналом

Взяти участь у чемпіонаті світу в 2022 році може й збірна України. Команда подолала непростий відбірковий цикл і посіла друге місце в своїй групі, яке дає право зіграти в плей-оф кваліфікації. Згідно із жеребкуванням, суперником української команди стала збірна Шотландії. Плей-оф відбудеться в два етапи: півфінал та фінал. Якщо у півфіналі наші футболісти переможуть шотландців, то у фіналі відбору на Чемпіонаті світу — 2022 вони зустрінуться із переможцем пари Уельс – Австрія. Шанси української команди на поїздку в Катар оцінюються як високі, втім, виникають питання щодо фізичної готовності футболістів до березневого матчу, оскільки на той момент більшість гравців збірної України проведуть лише три офіційні матчі. Зустріч Шотландії та України відбудеться 24 березня 2022 року. Фінал кваліфікації — 29 березня.

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Для деяких гравців цей турнір може стати останнім, який вони зіграють у футболці головної команди країни. Йдеться про Андрія Пятова, який вже закінчував кар’єру в збірній, але був змушений повернутися. Також під питанням подальша доля в національній команді Андрія Ярмоленка та Тараса Степаненка. Втім, Олександр Петраков шукає нові кадрові рішення, але знайти заміну лідерам буде непросто.

Серед топзбірних путівки на Катар отримали майже всі, проте одна з провідних європейських команд може не зіграти на мундіалі. Йдеться про попередніх або чинних чемпіонів Європи. За результатами жеребкування плей-оф кваліфікації збірна Італії гратиме проти Північної Македонії, а Португалія — проти Туреччини. У випадку, якщо обидва фаворити переможуть, один з останніх квитків до Катару їм доведеться розіграти в очному матчі.