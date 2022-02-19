После триумфа Абраменко на Олимпиаде-2022 в Николаеве построят новый трамплин, - Гутцайт

В Министерстве спорта пришли к выводу, что старые объекты, на которых тренировался украинский призер, восстановить уже невозможно.

После того, как Александр Абраменко завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх 2022, в Николаеве построят новый трамплин для лыжной акробатики. Об этом министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил на брифинге в аэропорту "Борисполь" 19 февраля, передает корреспондент Фокуса.

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Чиновник напомнил, что олимпийский призер Александр Абраменко начал заниматься спортом именно в Николаеве. По словам Вадима Гутцайта, сейчас в городе уже работает отделение по фристайлу, где дети учатся выполнять трюки на лыжах. Министерство сотрудничает с городским советом, чтобы дать украинским спортсменам еще больше возможностей для тренировок.

"Не восстановить то, что было, потому что мы его не восстановим, а построить новый трамплин, новую инфраструктуру для развития этого вида спорта", — подчеркнул Вадим Гутцайт.

Утром 19 февраля Фокус cообщил, что Александр Абраменко вернулся в Украину из Пекина, где успешно выступил на зимних Олимпийских играх и получил серебряную медаль по лыжной акробатике. Спортсмен посвятил свою победу соотечественникам, поблагодарив их за поддержку. Он подчеркнул, что для него было важно завоевать первую олимпийскую медаль для Украины, особенно в День единения.

16 февраля Александр Абраменко стал серебряным призером Олипиады-2022 в Пекине. В финале соревнований по лыжной акробатике он неудачно приземлился и уступил первенство китайцу Эти Гуанпу, однако стал первым спортсменом из Украины, которому удалось стать призером двух зимних Олимпийских игр.