Після тріумфу Абраменка на Олімпіаді-2022 у Миколаєві збудують новий трамплін, — Гутцайт

У Міністерстві спорту дійшли висновку, що старі об'єкти, на яких тренувався український призер, відновити вже неможливо.

Після того, як Олександр Абраменко завоював срібну медаль на Олімпійських іграх 2022, у Миколаєві збудують новий трамплін для лижної акробатики. Про це міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив на брифінгу в аеропорту Бориспіль 19 лютого, передає кореспондент Фокусу.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Чиновник нагадав, що олімпійський призер Олександр Абраменко почав займатись спортом саме у Миколаєві. За словами Вадима Гутцайта, зараз у місті вже працює відділення з фрістайлу, де діти навчаються виконувати трюки на лижах. Міністерство співпрацює з міською радою, щоб надати українським спортсменам ще більше можливостей для тренувань.

"Не відновити те, що було, тому що ми його не відновимо, а збудувати новий трамплін, нову інфраструктуру для розвитку цього виду спорту", — наголосив Вадим Гутцайт.

Вранці 19 лютого Фокус повідомив, що Олександр Абраменко повернувся в Україну з Пекіна, де успішно виступив на зимових Олімпійських іграх та отримав срібну медаль з лижної акробатики. Спортсмен присвятив свою перемогу співвітчизникам, подякувавши їм за підтримку. Він наголосив, що для нього було важливо завоювати першу олімпійську медаль для України, особливо у День єднання.

16 лютого Олександр Абраменко став срібним призером Оліпіади-2022 у Пекіні. У фіналі змагань з лижної акробатики він невдало приземлився і поступився першістю китайцю Ці Гуанпу, проте став першим спортсменом з України, якому вдалося стати призером двох зимових Олімпійських ігор.