Ложка меда в бочке с дегтем. Почему выступление Украины на Олимпиаде-2022 хочется забыть

Серебряная медаль Александра Абраменко спасла Украину от одного из худших выступлений на зимних Олимпийских играх в истории.

Украинский саночник Андрей Мандзий финиширует отдельно от санок. Женская команда в лыжных гонках — единственная, кто не смог финишировать в эстафете из-за огромного отставания. Фигуристы выходят в финал и занимают последнее место. Сборную по фристайлу не допускают к соревнованиям из-за положительных тестов на коронавирус у трех спортсменов. Биатлонисты дарят несколько надежд, но седьмое место — наш сегодняшний потолок.

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На фоне этих картинок контраст показывает Александр Абраменко, который при полном развале инфраструктуры в родном Николаеве, уже на второй Олимпиаде подряд выигрывает медаль. В Пхенчхане это было золото, сейчас в Пекине — серебро. Но воспринимается оно как золото. Ведь если бы не эта медаль, выступление Украины на Олимпиаде-2022 можно было назвать оглушительным провалом.

Почему Украина провалилась на Олимпиаде-2022?

Когда НОК Украины опубликовал заявку олимпийской сборной на Игры в Пекине, в сопроводительном тексте говорилось, что в некоторых видах спорта впервые за много лет у нас наконец-то есть представители. Но количество не всегда означает качество. В данном случае получилось даже наоборот — по сравнению с Пхенчханом, Украина получила большее представительство и по общей заявке, и по дисциплинам. Но если из Кореи наша сборная вернулась с золотой медалью, то из Китая мы везем только одну серебряную.

Причины, почему Украина плохо выступает на зимних Олимпиадах, просты и банальны. О них говорят каждые четыре года, но глобальных изменений так и не происходит. Это плохая инфраструктура либо полное ее отсутствие, слабая работа профильных федераций, отсутствие качественного финансирования и пропаганды здорового образа жизни. Ведь молодые ребята сегодня не видят для себя примера, который вдохновил бы их хотя бы взять лыжные палки в руки и попробовать научиться кататься. Это может быть хобби, но никто всерьез не рассматривает лыжи, сани или коньки как инструмент для заработка и дело всей жизни. И это — главное поражение Министерства молодежи и спорта.

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Фокус обратился к двукратному чемпиону НБА Станиславу Медведенко, который изучает развитие массового спорта в Украине, чтобы понять, почему наши спортсмены так слабо выступают за зимних олимпиадах.

"В двух словах причины не объяснишь. Система, которая досталась нам от Советского Союза, и которую мы эксплуатируем уже 30 лет, не работает. У нас нет таких мощностей, как были тогда, нет средств, которые тогда выделялись на спорт. Эта система себя исчерпала. Надо делать фундаментальные изменения, строить клубную систему и внедрять европейские ценности в спорт. Должна быть массовость. Если страна идет европейским путем развития, то нам нужно и спорт перестраивать под европейские нормы. Результаты говорят сами за себя", — говорит Станислав Медведенко в комментарии Фокусу.

Пока Министерство молодежи и спорта хвастает рекордными бюджетами два года подряд, остается загадкой, на что тратятся эти деньги. Да, формально есть статья расходов "На Олимпийский цикл и подготовку к олимпийским играм", но возникает вопрос о том, стоит ли тратить столько бюджетных денег, чтобы единственная медаль была радостью болельщиков?

Еще один болезненный вопрос — инфраструктура. После победы Александра Абраменко в Пхенчхане общество было шокировано состоянием трамплина в Николаеве, где живет спортсмен. За четыре года его состояние не изменилось, а о строительстве нового даже не говорят. Аналогичная ситуация с трамплином в Кременце Тернопольской области. Базу для биатлонистов в Буковеле обещают построить уже лет пять, но процесс постоянно затягивается. На выходе — проблемы с инфраструктурой имеют прямое влияние на результаты спортсменов. Но и финансирование зимних видов спорта оставляет желать лучшего.

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"У Министерства есть четкие статьи расходов, они не могут тратить деньги на массовый спорт. Нужны изменения на законодательном уровне. Это целый комплекс, нужно менять психологию и отношение к спорту у граждан. Должен делаться упор на массовый спорт. Людей, которые занимаются спортом, должно стать больше. И тогда количество перерастет в качество. Сейчас у нас только 17% населения занимается спортом. О каких достижениях мы можем говорить? Должны произойти фундаментальные изменения.

В развитых странах с рыночной экономикой основой спорта является клубная система и физическая активность. И для Украины это — единственный правильный путь, потому что клуб позволяет всем заниматься без отсеивания, но также и воспитывать спортсменов высокого класса. Система ДЮСШ, на которую у нас все заточено, этого не позволяет. У нас клубы есть даже в Законе о физической культуре и спорте, но государство с ними не взаимодействует. В Мариуполе пробовали запускать на местном уровне клубную систему, но Бюджетный кодекс не позволяет легко и прозрачно финансировать спортивные клубы (общественные организации), здесь кроется основная проблема.

Главная задача — это снять монополию на спорт с государства и делегировать полномочий федерациям, клубам, городам. В идеале — это запуск приложения "ДІЯ.Спорт", где государство регистрирует клубы/спортивные школы, имеющие право на компенсацию занятий детей до 18 лет спортом, а город принимает соответствующее положение и компенсирует занятия из местного бюджета", — рассуждает Станислав Медведенко. — А родители уже выбирают, куда их ребенок пойдет заниматься, плюс или доплачивают, если хотят больше заниматься, или город дофинансирует занятия перспективных сборников. Это фундаментальные изменения, когда снимается монополия и начинает работать конкуренция. Тогда результаты растут, и больше детей занимаются спортом. После этого включаются федерации: до сих пор лишь несколько федераций перешли на прямое финансирование, а никакой ответственности за результат не несут. За них все финансовые операции делает государство в виде "Укрспортсвязи", главного тренера утверждает министр и так далее.

И главное, что основным критерием эффективности остается медаль, поэтому нет заинтересованности привлекать в спорт больше украинцев, легче найти одного талантливого и тратить на него все ресурсы", — поясняет Станислав Медведенко в комментарии Фокусу.

Другой вопрос — как государство работает с теми 17%, которые все же занимаются спортом. Из личных наблюдений: в конце января я отдыхал в Буковеле и заметил огромное количество лыжников и сноубордистов. Возраст разный, но среди катающихся очень много детей. И если лыжи и сноуборд так популярны в Украине, почему у нас не набирается нужное количество спортсменов для того, чтобы достойно представить страну на Олимпиаде? Ведется ли хоть какая-то селекция в зимних видах спорта? На том же курорте в Буковеле можно было бы создать полноценный центр зимних видов спорта, построить кампус, привезти иностранных тренеров, если уж своих не хватает, и готовить спортсменов, чтобы Украина на зимних Олимпиадах хоть чем-то отличалась от условного Джибути, где выпавший снег могут принять за начало конца света.

Украина хочет принять зимнюю Олимпиаду. Нас ждет позор?

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На фоне последних двух зимних Олимпийских игр, где только один украинский спортсмен выигрывал медали, пугающе странно звучат заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина хочет принять зимние Олимпийские игры. К слову, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт уже заявил, что его ведомство тоже рассматривает возможность принятия зимних Олимпийских игр в 2030 году. О том, насколько это важная имиджевая история, говорить излишне — посмотрите на Китай, который проведением Олимпиады заглушил голоса протестующих против геноцида уйгуров.

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Прошлым летом все внимание было приковано к Токио, а японские организаторы впечатляли мир научными изобретениями: антисекс-кровати из картона или медали из переработанных мобильных телефонов и старой электроники. При этом и китайские, и японские спортсмены на домашних играх завоевывали медали. Японцы на домашних играх в общем зачете были третьими, собрав коллекцию в 58 наград (27 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых). Китай еще продолжает выступления на домашней Олимпиаде, но и здесь у принимающей стороны все идет неплохо — 14 медалей (8 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых).

Возникает вопрос: чем собираемся впечатлить мир мы? Разве что условиями, в которых выживают наши спортсмены. Даже если представить, что Украина поборется за право принять Олимпиаду в 2030 году, мы попросту не успеем подготовить поколение, которое не позволит принимающей стране ударить в грязь лицом. С учетом всего вышесказанного, заявления о борьбе за право принимать Олимпийские игры в Украине выглядят как обычные политические лозунги.

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Даже строительство необходимой инфраструктуры совершенно не дает гарантию успешного принятия игр. Ведь успех измеряется не только организацией мероприятия, но и выступлением страны-хозяйки. Если оно будет таким же, как в Пекине, то вместо имиджевого профита мы получим справедливые насмешки и осуждения.

Украинские спортсмены сдают позитивные допинг-тесты

[ + – ] Валентина Каминская узнала о допинге и завершила карьеру Фото: Википедия

К сожалению, результаты — не единственный повод огорчаться. В последние два года украинские спортсмены регулярно сдают положительные тесты на запрещенные препараты. В громкие скандалы попали олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев и теннисистка Даяна Ястремская. Три легкоатлетки столкнулись с проблемами на Олимпиаде в Токио.

Не стали исключением и Игры в Пекине. Там положительные тесты сдали лыжница Валентина Каминская и бобслеистка Лидия Гунько. Причем Каминская тут же объявила о завершении карьеры. Парадокс, но даже с запрещенными препаратами в крови они и на пушечный выстрел не приблизились к медалям. Можно сколько угодно говорить о случайности попадания тех или иных веществ в организм, но многое в этой ситуации зависит и от самих спортсменов, которые часто даже не спрашивают о том, что дает им врач.

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"С медалями у нас все понятно, одна медаль у нас уже за счастье. Но есть плохая тенденция — у нас проблемы с допингом. Если мы посмотрим, кто чаще остальных попадается на допинге, то в топе будут Россия, Беларусь и Украина. Это все нам досталось опять-таки из "совка". И в этой сфере тоже нужны системные изменения", — рассказал Фокусу Станислав Медведенко.

Да, на фоне громкого скандала с российской фигуристкой Камилой Валиевой допинговые дела украинских спортсменов мировой общественности не так интересны. Но общая тенденция действительно пугает. Особенно на фоне скандала в легкой атлетике и операции "Геркулес", из-за которой Украина могла повторить судьбу России и выступить на Олимпиаде не под своим флагом и без гимна. К счастью, нас простили, но какими будут последствия по новым случаям? Теперь Министерству молодежи и спорта Украины снова предстоит большой фронт дипломатической работы.

Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2026 году в Милане. Если государственные институты не вмешаются и не начнут фундаментально перестраивать систему подготовки спортсменов и развития массового спорта, нас ожидает очередное разочарование и потеря государственных средств.