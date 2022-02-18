Украина намерена провести зимнюю Олимпиаду-2030, – Гутцайт

По словам министра, 30 лет в Украине ничего не делали для развития инфраструктуры и подготовки спортсменов. Реальные подвижки начались только в последние два года.

Украинские спортивные чиновники обсуждают возможность проведения в стране Олимпиады 2030 года. О такой идее рассказал глава Минспорта Вадим Гутцайт. Об этом сообщает Телеканал Рада.

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По словам министра, на протяжении 30 лет в Украине ничего не делали для развития инфраструктуры и подготовки спортсменов к международным соревнованиям. Реальное развитие летних видов спорта началось в последние два года. Министр считает, что существующей инфраструктуры для зимних видов спорта недостаточно, сейчас, по его утверждениям, в этом направлении ведется плодотворная работа.

"Мы сейчас смотрим, как завести и провести Олимпийские зимние игры в Украине в 2030 году. Мы над этим работаем", — заявил Вадим Гутцайт.

Он также отметил достижение украинского фристайлиста Александра Абраменко на пекинской Олимпиаде-2022, который завоевал серебряную медаль.

"Хочу всю страну поздравить с серебряной наградой. Это реальный успех всей Украины", — объяснил министр.

Напомним, что медаль Александра Абраменко в лыжной акробатике стала первой для Украины на Олимпиаде 2022. Украинский олимпиец в ранге чемпиона прошлой Олимпиады в Пхенчхане 2018 года уступил китайскому фристайлисту Эти Гуанпу.

Ранее Фокус сообщал, что после того, как бронзовый призер Пекина-2022 россиянин Илья Буров обнял украинца Абраменко и поздравил с серебряной медалью, в сети в очередной раз разгорелась полемика о взаимоотношениях спортсменов из Украины и России.