Україна має намір провести зимову Олімпіаду-2030, – Гутцайт

За словами міністра, 30 років в Україні нічого не робили для розвитку інфраструктури та підготовки спортсменів. Реальні зрушення розпочалися лише в останні два роки.

Українські спортивні урядники обговорюють можливість проведення в країні Олімпіади 2030 року. Про таку ідею розповів голова Мінспорту Вадим Гутцайт. Про це повідомляє Телеканал "Рада".

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За словами міністра, протягом 30 років в Україні нічого не робили для розвитку інфраструктури та підготовки спортсменів до міжнародних змагань. Реальний розвиток літніх видів спорту почався в останні два роки. Міністр вважає, що наявної інфраструктури для зимових видів спорту недостатньо, зараз, за його твердженнями, у цьому напрямі триває плідна робота.

"Ми зараз дивимося, як завести та провести Олімпійські зимові ігри в Україні в 2030 році. Ми над цим працюємо", — заявив Вадим Гутцайт.

Він також наголосив на досягненні українського фристайліста Олександра Абраменка на пекінській Олімпіаді-2022, який завоював срібну медаль.

"Хочу всю країну привітати зі срібною нагородою. Це реальний успіх усієї України", — пояснив міністр.

Нагадаємо, що медаль Олександра Абраменка у лижній акробатиці стала першою для України на Олімпіаді 2022. Український олімпієць у ранзі чемпіона минулої Олімпіади у Пхьончхані 2018 року поступився китайському фристайлісту Ці Гуанпу.

Раніше Фокус повідомляв, що після того, як бронзовий призер Пекіна-2022 росіянин Ілля Буров обійняв українця Абраменка та привітав зі срібною медаллю, в мережі вкотре розгорілася полеміка про взаємини спортсменів з України та Росії.