Росіянин обійняв українця Абраменка після срібла у фристайлі на Олімпіаді-2022 (фото)
Виступаючи під прапором РОК, фристайліст привітав українського спортсмена, з яким він знайомий з дитинства.
У середу, 16 лютого, український фристайліст Олександр Абраменко став володарем срібла на пекінській Олімпіаді. З призовим місцем українця привітав його колега зі спортивного ремесла, росіянин Ілля Буров. Про це повідомляє УНІАН.
Абраменко прийняв вітання фристайліста, який виступає на цій Олімпіаді під прапором Російського олімпійського комітету, що завоював бронзу.
На олімпіаді в Пхьончхані 2018 року українець став володарем золотої медалі і теж піднявся на п'єдестал пошани разом із Буровим. Абраменко пояснив, що йому не сподобалося те, що його спілкування із суперником з Росії розкритикували українські шанувальники спорту. Він пояснив, що з дитинства знайомий із Буровим.
Мінспорту України радило українським олімпійцям менше контактувати з представниками країни-агресора під час Олімпіади в Пекіні.
Дві медалі Олександра Абраменка
Олександр Абраменко — поки що єдиний український олімпієць, якому вдавалося здобути медалі на двох зимових Іграх.
Нагадаємо, що Абраменко став срібним призером у лижній акробатиці. Золото дісталося представнику Китаю Ці Гуанпу. Росіянин Ілля Буров був третім.
Раніше Фокус повідомляв, що через позитивний результат допінг-тесту українську лижницю Валентину Камінську усунули від участі в Олімпіаді. Результати дослідження показали в організмі спортсменки три заборонені речовини. Наразі вона може запросити аналіз проби Б та опротестувати своє усунення.