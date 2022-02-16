Росіянин обійняв українця Абраменка після срібла у фристайлі на Олімпіаді-2022 (фото)

Виступаючи під прапором РОК, фристайліст привітав українського спортсмена, з яким він знайомий з дитинства.

У середу, 16 лютого, український фристайліст Олександр Абраменко став володарем срібла на пекінській Олімпіаді. З призовим місцем українця привітав його колега зі спортивного ремесла, росіянин Ілля Буров. Про це повідомляє УНІАН.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Абраменко прийняв вітання фристайліста, який виступає на цій Олімпіаді під прапором Російського олімпійського комітету, що завоював бронзу.

На олімпіаді в Пхьончхані 2018 року українець став володарем золотої медалі і теж піднявся на п'єдестал пошани разом із Буровим. Абраменко пояснив, що йому не сподобалося те, що його спілкування із суперником з Росії розкритикували українські шанувальники спорту. Він пояснив, що з дитинства знайомий із Буровим.

Мінспорту України радило українським олімпійцям менше контактувати з представниками країни-агресора під час Олімпіади в Пекіні.

Дві медалі Олександра Абраменка

Олександр Абраменко — поки що єдиний український олімпієць, якому вдавалося здобути медалі на двох зимових Іграх.

Нагадаємо, що Абраменко став срібним призером у лижній акробатиці. Золото дісталося представнику Китаю Ці Гуанпу. Росіянин Ілля Буров був третім.

Раніше Фокус повідомляв, що через позитивний результат допінг-тесту українську лижницю Валентину Камінську усунули від участі в Олімпіаді. Результати дослідження показали в організмі спортсменки три заборонені речовини. Наразі вона може запросити аналіз проби Б та опротестувати своє усунення.