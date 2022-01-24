Українським спортсменам варто уникати росіян на Олімпіаді-2022, — голова Мінспорту

У відомстві хочуть уникнути скандалів, як на олімпіаді в Токіо. Тоді деякі українські спортсмени обіймалися та фотографувалися з росіянами, чим викликали критику в соцмережах.

У Міністерстві молоді та спорту проінструктували українських олімпійців, як поводитися по відношенню до російських спортсменів. Українські олімпійці не повинні фотографуватися з російськими конкурентами та стояти з ними поряд на олімпіаді в Пекіні, яка розпочнеться в лютому цього року. Про це заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, повідомляє видання "Суспільне".

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Глава відомства заявив, що в нього була онлайн-зустріч із усіма спортсменами та тренерами. Їх проінструктували, як треба поводитися з росіянами. Вадим Гутцайт пояснив, що такі дії були потрібні після скандалів на Олімпіаді-2020 у Токіо. Тоді деякі українські олімпійці фотографувалися із російськими спортсменами, чим викликали питання українців у соціальних мережах.

"У нас була онлайн зустріч із усіма спортсменами та тренерами, як поводитися в таких ситуаціях, коли будуть провокації, як це було на літній Олімпіаді. Всі спортсмени знають, як поводитися в таких ситуаціях. Вони не повинні стояти разом, коли стоять спортсмени з Росії із прапором. Щоб вони не були разом (українські та російські спортсмени — Ред). Вони повинні це знати. Ми над цим працювали. Після літньої Олімпіади не вперше зустрічалися зі спортсменами та це обговорювали", — сказав він.

Нагадаємо, на літній олімпіаді в Токіо у 2021 році сталася низка скандалів із українськими олімпійцями. Вони обіймалися та фотографувалися з російськими спортсменами. Так, наприклад, українська спортсменка Ярослава Магучіх привітала росіянку з перемогою у стрибках висоту й обійняла її. Обійми двох конкуренток сподобалися не всім. У коментарях на сторінці Ярослави Магучіх вибухнув справжній бунт від українців. До того ж Ярослава є сержантом ЗСУ, а її російська конкурентка — капітан збройних сил РФ.

Раніше Фокус писав про те, що Магучіх підтвердила, що для спортсменів розробили інструкції після скандалів на Олімпіаді-2020 у Токіо. Що в них прописано, спортсменка не уточнила.