Украинским спортсменам стоит избегать россиян на Олимпиаде-2022, — глава Минспорта

В ведомстве хотят избежать скандалов, как на олимпиаде в Токио. Тогда некоторые украинские спортсмены обнимались и фотографировались с россиянами, чем вызвали критику в соцсетях.

В Министерстве молодежи и спорта проинструктировали украинских олимпийцев, как себя вести по отношению к российским спортсменам. Украинские олимпийцы не должны фотографироваться с российскими конкурентами и стоять с ними рядом на олимпиаде в Пекине, которая начнется в феврале этого года. Об этом заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, сообщает издание "Суспільне".

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Глава ведомства заявил, что у него была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами. Их проинструктировали как нужно себя вести с россиянами. Вадим Гутцайт объяснил, что такие действия потребовались после скандалов на Олимпиаде-2020 в Токио. Тогда некоторые украинские олимпийцы фотографировались с российскими спортсменами, чем вызывали вопросы украинцев в социальных сетях.

"У нас была онлайн встреча со всеми спортсменами и тренерами, как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде. Все спортсмены знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе (украинские и российские спортсмены — Ред). Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не в первый раз встречались со спортсменами и это обсуждали", — сказал он.

Напомним, на летней олимпиаде в Токио в 2021 году произошел ряд скандалов с украинскими олимпийцами. Они обнимались и фотографировались с российскими спортсменами. Так, например, украинская спортсменка Ярослава Магучих поздравила россиянку с победой в прыжках высоту и обняла ее. Объятия двух конкуренток понравились не всем. В комментариях на странице у Ярославы Магучих разразился настоящий бунт от украинцев. К тому же, Ярослава является сержантом ВСУ, а ее российская конкурентка — капитан вооруженных сил РФ.

Ранее Фокус писал о том, что Магучих подтвердила, что для спортсменов разработали инструкции после скандалов на Олимпиаде-2020 в Токио. Что в них прописано, спортсменка не уточнила.