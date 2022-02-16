Россиянин обнял украинца Абраменко после серебра во фристайле на Олимпиаде-2022 (фото)

Выступающий под флагом РОК фристайлист поздравил украинского спортсмена, с которым он знаком с детства.

В среду, 16 февраля, украинский фристайлист Александр Абраменко стал обладателем серебра на пекинской Олимпиаде. С призовым место украинца поздравил его коллега по спортивному ремеслу россиянин Ильи Буров. Об этом сообщает УНИАН.

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Абраменко принял поздравления фристайлиста, выступающего на этой Олимпиаде под флагом Российского олимпийского комитета, который завоевал бронзу.

На олимпиаде в Пхенчхане 2018 года украинец стал обладателем золотой медали и тоже поднялся на пьедестал почета вместе с Буровым. Абраменко объяснил, что ему не понравилось то, что его общение с соперником из России раскритиковали украинские поклонники спорта. Он объяснил, что с детства знаком с Буровым.

Минспорта Украины советовало украинским олимпийцам поменьше контактировать с представителями страны-агрессора во время Олимпиады в Пекине.

Две медали Александра Абраменко

Александр Абраменко — пока единственный украинский олимпиец, которому удавалось завоевать медали на двух зимних Играх.

Напомним, что Абраменко стал серебряным призером в лыжной акробатике. Золото досталось представителю Китая Эти Гуанпу. Россиянин Ильи Буров был третьим.

Ранее Фокус сообщал, что из-за положительного результата допинг-теста украинскую лыжницу Валентину Каминскую отстранили от участия в Олимпиаде. Результаты исследования показали в организме спортсменки три запрещенных вещества. Сейчас она может запросить анализ пробы Б и опротестовать свое отстранение.