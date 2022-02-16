Россиянин обнял украинца Абраменко после серебра во фристайле на Олимпиаде-2022 (фото)
Выступающий под флагом РОК фристайлист поздравил украинского спортсмена, с которым он знаком с детства.
В среду, 16 февраля, украинский фристайлист Александр Абраменко стал обладателем серебра на пекинской Олимпиаде. С призовым место украинца поздравил его коллега по спортивному ремеслу россиянин Ильи Буров. Об этом сообщает УНИАН.
Абраменко принял поздравления фристайлиста, выступающего на этой Олимпиаде под флагом Российского олимпийского комитета, который завоевал бронзу.
На олимпиаде в Пхенчхане 2018 года украинец стал обладателем золотой медали и тоже поднялся на пьедестал почета вместе с Буровым. Абраменко объяснил, что ему не понравилось то, что его общение с соперником из России раскритиковали украинские поклонники спорта. Он объяснил, что с детства знаком с Буровым.
Минспорта Украины советовало украинским олимпийцам поменьше контактировать с представителями страны-агрессора во время Олимпиады в Пекине.
Две медали Александра Абраменко
Александр Абраменко — пока единственный украинский олимпиец, которому удавалось завоевать медали на двух зимних Играх.
Напомним, что Абраменко стал серебряным призером в лыжной акробатике. Золото досталось представителю Китая Эти Гуанпу. Россиянин Ильи Буров был третьим.
Ранее Фокус сообщал, что из-за положительного результата допинг-теста украинскую лыжницу Валентину Каминскую отстранили от участия в Олимпиаде. Результаты исследования показали в организме спортсменки три запрещенных вещества. Сейчас она может запросить анализ пробы Б и опротестовать свое отстранение.