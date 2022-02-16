Нашли стероиды и стимуляторы: украинскую лыжницу Каминскую отстранили от Олимпиады

Допинг-тест выявил в организме украинской спортсменки сразу три запрещенных вещества. У нее есть право запросить анализ "пробы Б" и опротестовать временное отстранение.

Допинг-проба украинской лыжницы Валентины Каминской, взятая на Олимпиаде-2022, дала положительный результат и показала наличие в организме спортсменки анаболического стероида и двух стимуляторов. Все три вещества находятся в списке запрещенных. Спортсменку временно отстранили от участия в Олимпиаде-2022. Об этом сообщается в заявлении Международного тестингового агентства (ITA).

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Результаты исследования проводила китайская лаборатория, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

[ + – ] Фото: Instagram | Валентина Каминская

"Спортсменку уведомили о произошедшем и еще прежде временно отстранили от соревнований, в соответствии с антидопинговыми правилами ВАДА, которые действуют на пекинской Олимпиаде-2022", — говорится в заявлении ITA.

У 34-летней Каминской есть право запросить анализ пробы Б, также она может опротестовать отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Это уже вторая положительная допинг проба на пекинской Олимпиаде, первым дисквалифицированным за допинг на Олимпиаде-2022 был иранский лыжник Хуссейн Савех-Шемшаки.

Ранее Фокус сообщал, что МОК может аннулировать результат Камилы Валиевой в произвольной программе.

CAS разрешил 15-летней российской фигуристке продолжить выступления на Олимпиаде, несмотря на то, что ее допинг-проба дала положительный результат.

Судьи, вынося свое решение учли, что тест был сделан еще до начала Олимпиады во время чемпионата России по фигурному катанию, его результаты были обнародованы с опозданием, а отстранение может нанести невосполнимый вред несовершеннолетний спортсменке.

Однако разбирательство по делу Валиевой все еще продолжается, поэтому ее результаты в произвольной программе будет считаться предварительными, и их отметят звездочкой.