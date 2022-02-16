Знайшли стероїди та стимулятори. Українську лижницю Камінську усунули від Олімпіади

Допінг-тест виявив в організмі української спортсменки одразу три заборонені речовини. Вона має право зробити запит на аналіз проби Б і опротестувати тимчасове усунення.

Допінг-проба української лижниці Валентини Камінської, взята на Олімпіаді-2022, дала позитивний результат та показала наявність в організмі спортсменки анаболічного стероїду та двох стимуляторів. Усі три речовини перебувають у списку заборонених. Спортсменку тимчасово усунули від участі в Олімпіаді-2022. Про це повідомляють у заяві Міжнародного тестингового агентства (ITA).

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Результати дослідження проводила китайська лабораторія, акредитована Всесвітньою антидопінговою агенцією (ВАДА).

[ + – ] Фото: Instagram | Валентина Камінська

"Спортсменку повідомили про те, що сталося, і ще раніше тимчасово відсторонили від змагань, відповідно до антидопінгових правил ВАДА, які діють на пекінській Олімпіаді-2022", — йдеться в заяві ITA.

34-річна Камінська має право зробити запит на аналіз проби Б, також вона може опротестувати усунення в Спортивному арбітражному суді (CAS).

Це вже друга позитивна допінг-проба на пекінській Олімпіаді, першим дискваліфікованим за допінг на Олімпіаді-2022 був іранський лижник Хуссейн Савех-Шемшакі.

Раніше Фокус повідомляв, що МОК може анулювати результат Каміли Валієвої в довільній програмі.

CAS дозволив 15-річній російській фігуристці продовжити виступи на Олімпіаді, попри те, що її допінг-проба дала позитивний результат.

Судді, виносячи своє рішення врахували, що тест зробили ще до початку Олімпіади під час чемпіонату Росії з фігурного катання, його результати оприлюднили із запізненням, а усунення може завдати непоправної шкоди неповнолітній спортсменці.

Проте розгляд у справі Валієвої все ще триває, тому її результати у довільній програмі вважатимуть попередніми, і їх відзначать зірочкою.