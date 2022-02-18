Отстранили от соревнований. Украинская бобслеистка Гунько попалась на допинге

В организме спортсменки был обнаружен запрещенный метаболит более активной формы тестостерона, который способствует увеличению силы и наращиванию мышечного объема.

Украинская бобслеистка Лидия Гунько временно отстранена от соревнований на Олимпийских играх в Пекине, поскольку ее допинг-тест показал положительный результат, сообщает Международное агентство тестирования (ITA).

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"Проба была взята ITA в рамках полномочий по тестированию и обработке результатов Международного олимпийского комитета (МОК) во время соревновательного антидопингового контроля 14 февраля 2022 года в Яньцине, Китай", — сообщило агентство.

Отмечается, что у спортсменки в организме обнаружены запрещенные метаболиты дегидрохлорметилтестостерона и дезоксиметилтестостерона — более активные формы тестостерона. Препараты, содержащие дигидротестостерон, являются относительно новыми анаболическими стероидами, которые увеличивают силу и мышечный объем, и специально разработаны для обхода допинг-контроля.

Лаборатория, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством 17 января обнародовала результаты анализа, после чего Гунько была поставлена об этом в известность. Ее временно отстранили от соревнований, однако она может обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде и запросить вскрытие пробы "Б", то есть потребовать результаты антидопинговой лаборатории от другого специалиста.

Стоит отметить, что Лидия Гунько раньше занималась тяжелой атлетикой и "стронгвуменом" и в 2016 году стала чемпионкой мира по становой тяге. Позже она сменила вид спорта и стала первой украинской бобслеисткой, которая получила олимпийскую лицензию. На Олимпиаде-2022 она заняла последнее 20-е место в монобобе.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Камила Валиева, которая считалась основной претенденткой на звание олимпийского чемпиона в турнире одиночниц, перед Олимпиадой употребляла запрещенный препарат триметазидин.

Валиева объяснила попадание запрещенного препарата в свой организм "бытовым загрязнением", так как, по ее словам, триметазидин принимал дедушка спортсменки в качестве сердечного лекарства.