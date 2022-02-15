"Дедушкино лекарство": Валиева объяснила попадание триметазидина в свой организм

По словам российской спортсменки, запрещенный препарат попал в ее организм случайно в результате "бытового загрязнения".

Российская фигуристка Камила Валиева объяснила попадание запрещенного препарата в свой организм. По ее словам, триметазидин принимал дедушка спортсменки в качестве сердечного лекарства, поэтому в итоге произошло "бытовое загрязнение". Об этом заявил глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд, сообщает Reuters.

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По его словам, такое объяснение Валиева предоставила во время слушания в Спортивном арбитражном суде 13 февраля. Однако каким образом фигуристка перепутала препараты и случайно употребила триметазидин не уточняется.

Как сообщает центр расследовательской журналистики "Досье", версию со случайным употреблением лекарства для сердца подтвердила и мать Валиевой, а также юрист компании Schellenberg Wittmer Анна Козьменко. Причем адвокат фигуристки отметил, что концентрация вещества в крови спортсменки ничтожно мала и составила 2,1 нанограмма на миллилитр, из чего можно сделать вывод, что триметазидин попал в организм случайно, через загрязненный продукт.

"Могут быть абсолютно разные способы, как вещество попало организм. Например, дедушка выпил что-то из стакана, попала слюна, этот стакан как-то потом использовался спортсменкой. Или полежал препарат на какой-то поверхности, остались следы, затем на данной поверхности полежал препарат, который затем выпила спортсменка", — пояснила Козьменко.

По мнению журналистов "Досье" эта версия звучит крайне неубедительно, поскольку форма выпуска препарата "триметазидин" — таблетки, а содержащее триметазидин лекарство "предуктал" — капсулы, которые растворяются в кишечнике. Исходя из этого, в организм Валиевой вещество должно было попасть вместе с содержимым желудка дедушки.

Кроме того, дедушка Валиевой не предоставил рецепт от врача, который необходим для приобретения триметазидина. По словам матери фигуристки Алсу Валиевой, дедушка просто купил лекарство в аптеке, но как ему удалось это сделать без рецепта Валиева не уточнила.

Напомним, что у российской фигуристки Камилы Валиевой в результате тестов в организме был обнаружен запрещенный препарат — триметазидин. Из-за разгоревшегося в последствии допинг-скандала Международный олимпийский комитет принял решение отказаться от церемонии награждения чемпионов командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине.