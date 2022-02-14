МОК отменил церемонию награждения фигуристов на Олимпиаде-2022 из-за российской спортсменки

Такое решение олимпийский комитет принял из-за допинг-скандала с российской фигуристкой Камилой Валиевой, после которого спортивный арбитражный суд разрешил принимать участие на одиночных соревнованиях в Пекине.

Исполком Международного олимпийского комитета принял решение отказаться от церемонии награждения чемпионов командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине. Кроме того, если Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, то и в этой категории не состоится официальных мероприятий по награждению. Об этом сообщает Исполком Международного олимпийского комитета.

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"В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам и соответствующим национальным олимпийским комитетам было бы нецелесообразно проводить церемонию награждения в командных соревнованиях по фигурному катанию во время Олимпийских игр в Пекине, поскольку в ней будет участвовать спортсмен, который, с одной стороны, имеет положительный результат допинг-пробы А, но чье нарушение антидопинговых правил, с другой стороны, еще не установлено", — заявили в МОК.

Если же Камила Валиева войдет в тройку лучших спортсменок в индивидуальном турнире, то церемония награждения также не состоится. В олимпийском ведомстве также добавили, что организуют достойную церемонию награждения спортсменов, после того, как дело в отношении российской фигуристки полностью завершится.

"Если Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине не будет ни цветочной церемонии, ни церемонии награждения", — сообщили в международном олимпийском ведомстве.

Накануне спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел апелляцию по делу российской фигуристки Камилы Валиевой и разрешил ей принимать участие в одиночных соревнованиях на олимпиаде в Пекине, которые состоятся 15 февраля. Такое решение суд принял несмотря на положительные допинг-пробы спортсменки. Коллегия CAS отклонила апелляции трех спортивных ведомств — Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев.

Ранее стало известно о том, что российская фигуристка принимала допинг. Результаты тестов показали, что Валиева до начала Олимпиады принимала препарат трематизин. Он относится к классу S4.4 "Запрещенного списка ВАДА 2021 года". Вне спорта его назначают пациентам, у которых имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой.

После этого Камила Валиева была отстранена от участия в Олимпийский играх в Пекине.