МОК скасував церемонію нагородження фігуристів на Олімпіаді-2022 через російську спортсменку

Таке рішення олімпійський комітет ухвалив через допінг-скандал із російською фігуристкою Камілою Валієвою, після якого спортивний арбітражний суд дозволив брати участь на поодиноких змаганнях у Пекіні.

Виконком Міжнародного олімпійського комітету вирішив відмовитися від церемонії нагородження чемпіонів командного турніру з фігурного катання на Олімпіаді-2022 в Пекіні. Крім того, якщо Валієва фінішує в трійці найкращих спортсменок у жіночому одиночному катанні, то й у цій категорії не відбудеться офіційних заходів щодо нагородження. Про це повідомляє виконком Міжнародного олімпійського комітету.

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"В інтересах справедливості по відношенню до всіх спортсменів і відповідних національних олімпійських комітетів було б недоцільно проводити церемонію нагородження в командних змаганнях із фігурного катання під час Олімпійських ігор у Пекіні, оскільки в ній братиме участь спортсмен, який, із одного боку, має позитивний результат допінг-проби А, але чиє порушення антидопінгових правил, із іншого боку, ще не встановлено", — заявили в МОК.

Якщо ж Каміла Валієва увійде до трійки найкращих спортсменок в індивідуальному турнірі, то церемонія нагородження також не відбудеться. В олімпійському відомстві також додали, що організують гідну церемонію нагородження спортсменів після того, як справа щодо російської фігуристки повністю завершиться.

"Якщо Валієва фінішує в трійці найкращих спортсменок у жіночому одиночному катанні, під час зимових Олімпійських ігор 2022 року у Пекіні не буде ні квіткової церемонії, ні церемонії нагородження", — повідомили в міжнародному олімпійському відомстві.

Напередодні спортивний арбітражний суд (CAS) розглянув апеляцію в справі російської фігуристки Каміли Валієвої та дозволив їй брати участь в одиночних змаганнях на олімпіаді в Пекіні, які відбудуться 15 лютого. Таке рішення суд ухвалив попри позитивні допінг-проби спортсменки. Колегія CAS відхилила апеляції трьох спортивних відомств — Міжнародного олімпійського комітету, Всесвітньої антидопінгової агенції та Міжнародного союзу ковзанярів.

Раніше стало відомо про те, що російська фігуристка приймала допінг. Результати тестів показали, що Валієва до початку Олімпіади приймала препарат трематизин. Він відноситься до класу S4.4 "Забороненого списку ВАДА 2021". Поза спортом його призначають пацієнтам, у яких є проблеми із серцево-судинною системою.

Після цього Каміла Валієва була відсторонена від участі в Олімпійських іграх у Пекіні.