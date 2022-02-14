Каміла Валієва продовжить виступати на Олімпіаді — рішення CAS

Засідання CAS у справі Валієвої тривало близько п'яти годин. Колегія суду вирішила, що дискваліфікація фігуристки завдала б їй непоправної шкоди. Враховувалися виняткові обставини: спортсменка молодша за 16 років і є "захищеною особою", її допінг-проба на самій Олімпіаді була негативною.

Спортивний арбітражний суд (CAS) розглянув апеляцію у справі російської фігуристки Каміли Валієвої та дозволив їй брати участь у поодиноких змаганнях на пекінській Олімпіаді. Хоча допінг-проба спортсменки на наявність забороненої речовини була позитивною. Про це повідомляється в рішенні суду.

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Колегія CAS відхилила апеляції трьох спортивних відомств — Міжнародного олімпійського комітету, Всесвітнього антидопінгового агентства та Міжнародного союзу ковзанярів, які намагалися опротестувати рішення Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), яке зняло тимчасову дискваліфікацію з фігуристки.

Жіноча коротка програма з фігурного катання у межах індивідуальних змагань відбудеться у вівторок, 15 лютого. Валієва вважається фавориткою та виступить під 26-м стартовим номером, який отримала напередодні під час жеребкування. Довільна програма відбудеться 17 лютого.

Допінговий скандал із Валієвою

Допінг-проба, яку здала Валієва наприкінці грудня минулого року під час внутрішньої першості РФ з фігурного катання, показала наявність в організмі триметазидину, що відноситься до класу субстанцій S4.4 із "Забороненого списку ВАДА 2021 року". Поза спортом речовину застосовують для підтримки роботи серця.

Про позитивну допінг-пробу стало відомо лише під час Олімпіади, вже після того, як російські фігуристи виграли золото в командних змаганнях.

Результати дослідження та тестів, які Валієва здала, вже перебуваючи в Пекіні, свідчать про те, що фігуристка приймала заборонену речовину до початку пекінських Ігор.

Після допінг-скандалу, що розгорівся, церемонію нагородження російської збірної, якій, як і решті спортсменів з РФ, заборонено виступати під національним прапором і назвою країни, була відкладена.

Російське антидопінгове агентство тимчасово відсторонило Валієву від змагань та ініціювало розгляд щодо людей з її персоналу. Валієва успішно опротестувала це рішення, але потім була апеляція з боку МОК та інших спортивних відомств, зокрема ВАДА.

Засідання CAS у цій справі тривало близько п'яти годин, з о пів на дев'яту вечора 13 лютого до другої години ночі 14 лютого.

Представники суду, виносячи вердикт, врахували виняткові обставини:

спортсменка є "захищеною особою", оскільки молодша 16 років,

її допінг-проба на самій Олімпіаді була негативною,

невчасне повідомлення про позитивний результат грудневого тесту.

Колегія CAS дійшла висновку, що усунення фігуристки від Олімпійських ігор завдало б їй непоправної шкоди.

[ + – ] Відео тренування Каміли Валієвої після повідомлень про допінг.

Дівчині доводилося готуватися до виступів за умов стресу, коли ще було невідомо, чи дозволять їй продовжити брати участь у змаганнях. Впоратися з емоціями не завжди вдавалося. На одному з тренувань у Пекіні журналісти зняли Валієву, яка плакала, під час бесіди з тренером.

Раніше Фокус повідомляв, що Валієва брала участь у жеребкуванні короткої програми, коли суду ще не було відомо остаточне рішення про те, чи зможе вона вийти на лід, чи доведеться повертатися додому.