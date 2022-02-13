Фігуристка Валієва розплакалася на плечі у тренера (фото)

На одному з тренувань у Пекіні журналісти сфотографували спортсменку під час розмови з тренером.

Російська фігуристка Каміла Валієва продовжує готуватися до виступів на Олімпіаді в Пекіні і намагається за підтримки тренерського штабу впоратися зі стресом, що обрушився на неї через позитивну допінг-пробу і розслідування Спортивного арбітражного суду. Про це повідомляє Sports.ru

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[ + – ] Каміла Валієва [ + – ] Каміла Валієва [ + – ] Каміла Валієва Фото: Sports.ru

Тренерка Етері Тутберідзе допомагає фігуристці впоратися з емоціями і завжди готова підставити плече, адже вона готується до короткої програми, брати участь у якій врешті-решт можуть заборонити. На одному з тренувань у Пекіні журналісти сфотографували спортсменку під час розмови з тренером.

Засідання суду заплановане на вечір неділі, 13 лютого, причому Каміла Валієва даватиме свідчення з відеозв'язку. Про рішення оголосять у понеділок, 14 лютого.

Під час жеребкування учасниць короткої програми, що проходило 13 лютого, Валієва отримала 26-й номер. Але 15-річна спортсменка зможе вийти на лід із 30 фігуристками з інших країн, лише якщо результат розгляду допінг-проби спортсменки виявиться для неї позитивним.

На момент написання новини засідання тривало близько п'ятої години.

Раніше Фокус повідомляв, що під час жеребкування короткої програми з фігурного катання ім'я Камілі Валієвої не було виключено зі списку учасниць змагань, і що представники ВАДА вирішили перевірити оточення фігуристки. Цей допінг-скандал стався з неповнолітнім і тому потребує особливо ретельної перевірки.