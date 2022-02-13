Камила Валиева расплакалась на плече у Тутберидзе (фото)

На одной из тренировок в Пекине журналисты запечатлели плачущую спортсменку во время разговора с тренером.

Российская фигуристка Камила Валиева продолжает готовиться к выступлениям на Олимпиаде в Пекине и пытается при поддержке тренерского штаба справиться с обрушившимся на нее стрессом из-за положительной допинг-пробы, взятой в декабре, и последовавшего разбирательства Спортивного арбитражного суда. Об этом сообщает Sports.ru

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[ + – ] Камила Валиева и Этери Тутберидзе [ + – ] Камила Валиева и Этери Тутберидзе [ + – ] Камила Валиева и Этери Тутберидзе Фото: Sports.ru

Тренер Этери Тутберидзе помогает фигуристке справиться с эмоциями и всегда готова подставить плечо, ведь Валиева готовится к короткой программе, участвовать в которой ей в конечном счете могут запретить. На одной из тренировок в Пекине журналисты запечатлели плачущую спортсменку во время разговора с тренером.

Заседание суда запланировано на вечер воскресенья, 13 февраля, причем 15-летняя Камила Валиева будет давать показания по видеосвязи. О решении объявят в понедельник, 14 февраля.

Во время жеребьевки участниц короткой программы, проходившей 13 февраля, Валиева получила 26-й номер. Но спортсменка сможет выйти на лед, наряду с 30 фигуристками из других стран, только если результат разбирательства допинг-пробе спортсменки окажется для нее положительным.

На момент написания новости заседание длилось около пяти часов.

Ранее Фокус сообщал, что во время жеребьевки короткой программы по фигурному катанию имя Камилы Валиевой не было исключено из списка участниц соревнований, и что представители ВАДА решили проверить окружение фигуристки. Этот допинг-скандал произошел с несовершеннолетним и потому требует особенно тщательной проверки.