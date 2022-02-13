Камила Валиева получила 26-й номер на короткую программу Олимпиады. Суд объявит решение 14 февраля

15-летняя Камила Валиева сможет выйти на лед вместе с другими 30 участницами короткой программы, если решение по делу о допинге окажется для нее положительным.

В воскресенье, 13 февраля, на Олимпиаде в Пекине прошла жеребьевка короткой программы в фигурном катании у женщин. Имя россиянки Камилы Валиевой значится в предварительном списке 30 фигуристок, которые должны выйти на лед Столичного стадиона во вторник. Об этом сообщает Associated Press.

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Камила Валиева остается на Олимпиаде?

Ожидается, что Валиева выступит под номером 26, если Спортивный арбитражный суд, который рассматривает дело о допинге, примет решение в пользу российской спортсменки.

Заседание суда запланировано на вечер воскресенья, 13 февраля, причем Камила Валиева будет давать показания по видеосвязи. О решении объявят в понедельник, 14 февраля.

15-летняя Валиева считается фавориткой этих соревнований — если, конечно, ей разрешат продолжить участвовать в Олимпиаде.

Во время жеребьевки общее число участниц короткой программы разбивают на две группы, причем фигуристки с более высоким рейтингом попадают во вторую и выходят на лед уже после своих менее рейтинговых соперниц.

Украинке Анастасии Шаботовой достался первый порядковый номер, россиянка Александра Трусова выйдет на площадку 28-й, Анна Щербакова — 29-й, последней выступит японка Камри Сакамота.

[ + – ] Таблица с результатами жеребьевки.

Короткая программа в женском одиночном катании запланирована на 15 февраля, произвольная — на 17-е.

[ + – ] Видео тренировки Камилы Валиевой после сообщений о допинге.

Какой допинг принимала Камила Валиева?

Камила Валиева в составе российской сборной стала победительницей командного турнира Олимпиады-2022, однако церемония награждения пока отложена до разбирательства из-за положительного допинг-теста.

Допинг-проба Валиевой оказалась положительной: тест за декабрь, который она сдала во время проведения чемпионата РФ по фигурному катанию, показал некоторое содержание препарата триметазидина, который используют для профилактики сердечных заболеваний.

Теперь всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) намерено проверить все окружение фигуристки: случаи, когда в допинг-скандалы вовлечены несовершеннолетние, требуют особенно тщательных проверок.

Ранее Фокус сообщал, что препарат триметазидин, который обнаружили в организме Камилы Валиевой — это кардиопротектор, который улучшает обменные энергетические процессы в организме. Он достаточно давно считается запрещенным в спорте, а вне спортивных соревнований применяется для улучшения работы сердечно-сосудистой системы. В случаях, когда организму нужна дополнительная энергия.