Каміла Валієва отримала 26 номер на коротку програму Олімпіади. Суд оголосить рішення по допінг-тесту 14 лютого

15-річна Каміла Валієва зможе вийти на лід разом із іншими 30 учасницями короткої програми, якщо рішення у справі про допінг виявиться для неї позитивним.

У неділю, 13 лютого, на Олімпіаді в Пекіні пройшло жеребкування короткої програми у фігурному катанні у жінок. Ім'я росіянки Камілі Валієвої значиться у попередньому списку 30 фігуристок, які мають вийти на лід Столичного стадіону у вівторок. Про це повідомляє Associated Press.

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Каміла Валієва залишається на Олімпіаді?

Очікується, що Валієва виступить під номером 26, якщо Спортивний арбітражний суд, який розглядає справу про допінг, ухвалить рішення на користь російської спортсменки.

Засідання суду заплановане на вечір неділі, 13 лютого, причому Валієва даватиме свідчення по відеозв'язку. Про рішення оголосять у понеділок, 14 лютого.

15-річна Валієва вважається фавориткою цих змагань — якщо, звичайно, їй дозволять продовжити участь в Олімпіаді.

Під час жеребкування загальну кількість учасниць короткої програми розбивають на дві групи, причому фігуристки з вищим рейтингом потрапляють до другої та виходять на лід вже після своїх менш рейтингових суперниць.

Українці Анастасії Шаботової дістався перший порядковий номер, росіянка Олександра Трусова вийде на майданчик 28-й, Ганна Щербакова — 29-й, останньою виступить японка Камрі Сакамота.

[ + – ] Таблиця з результатами жеребкування.

Коротка програма в жіночому одиночному катанні запланована на 15 лютого, довільна — на 17-те.

[ + – ] Відео тренування Камілі Валії після повідомлень про допінг.

Який допінг приймала Каміла Валієва?

Каміла Валієва у складі російської збірної стала переможницею командного турніру Олімпіади-2022, проте церемонія нагородження поки що відкладена до розгляду через позитивний допінг-тест.

Допінг-проба Валієвої виявилася позитивною: тест за грудень, який вона склала під час проведення чемпіонату РФ з фігурного катання, показав деякий вміст препарату триметазидину, який використовують для профілактики серцевих захворювань.

Тепер всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) має намір перевірити оточення фігуристки: випадки, коли у допінг-скандали залучені неповнолітні, потребують особливо ретельних перевірок.

Раніше Фокус повідомляв, що препарат триметазидин, який виявили в організмі Камілі Валії — це кардіопротектор, який покращує обмінні енергетичні процеси в організмі. Він досить давно вважається забороненим у спорті, а поза спортивними змаганнями застосовується для покращення роботи серцево-судинної системи. У випадках коли організму потрібна додаткова енергія.