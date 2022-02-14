Камила Валиева продолжит выступать на Олимпиаде — решение CAS

Заседание CAS по делу Валиевой длилось около пяти часов. Коллегия суда решила, что дисквалификация фигуристки нанесла бы ей невосполнимый вред. Учитывались исключительные обстоятельства: спортсменка младше 16 лет и является "защищенным лицом", ее допинг-проба на самой Олимпиаде была отрицательной.

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел апелляцию по делу российской фигуристки Камилы Валиевой и разрешил ей участвовать в одиночных соревнованиях на пекинской Олимпиаде. Хотя допинг-проба спортсменки на наличие запрещенного вещества была положительной. Об этом сообщается в решении суда.

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Коллегия CAS отклонила апелляции трех спортивных ведомств — Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев, — которые пытались опротестовать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА), снявшего временную дисквалификацию с фигуристки.

Женская короткая программа по фигурному катанию в рамках индивидуальных соревнований пройдет во вторник, 15 февраля. Валиева считается фавориткой и выступит под 26-м стартовым номером, который получила накануне во время жеребьевки. Произвольная программа состоится 17 февраля.

Допинговый скандал с Валиевой

Допинг-проба, которую сдала Валиева в конце декабря прошлого года во время внутреннего первенства РФ по фигурному катанию, показала наличие в организме триметазидина, который относится к классу субстанций S4.4 из "Запрещенного списка ВАДА 2021 года". Вне спорта вещество применяют для поддержания работы сердца.

О положительной допинг-пробе этом стало известно только во время Олимпиады, уже после того, как российские фигуристы выиграли золото в командных соревнованиях.

Результаты исследования и тестов, которые Валиева сдала, уже находясь в Пекине, свидетельствуют о том, что фигуристка принимала запрещенное вещество до начала пекинских Игр.

После разгоревшегося допинг-скандала церемонию награждения российской сборной, которой, как и остальным спортсменам из РФ, запрещено выступать под национальным флагом и названием страны, была отложена.

Российское антидопинговое агентство временно отстранило Валиеву от соревнований и инициировало разбирательство в отношении людей из ее персонала. Валиева успешно опротестовала это решение, но затем последовала апелляция со стороны МОК и ряда других спортивных ведомств, в т.ч. ВАДА.

Заседание CAS по этому делу продолжалось около пяти часов, с полдевятого вечера 13 февраля до двух часов ночи 14-го февраля.

Представители суда, вынося вердикт, учли исключительные обстоятельства:

спортсменка является "защищенным лицом", поскольку младше 16 лет,

ее допинг-проба на самой Олимпиаде была негативной,

несвоевременное извещение о положительном результате декабрьского теста.

Коллегия CAS пришла к выводу, что отстранение фигуристки от Олимпийских игр нанесло бы ей невосполнимый ущерб.

[ + – ] Видео тренировки Камилы Валиевой после сообщений о допинге.

Девушке приходилось готовиться к выступлениям в условиях стресса, когда еще не было известно, разрешат ли ей продолжить участвовать в соревнованиях. Справиться с эмоциями не всегда удавалось. На одной из тренировок в Пекине журналисты сняли плачущую Камилы Валиеву во время беседы с тренером.

Ранее Фокус сообщал, что Валиевой участвовала в жеребьевке короткой программы, когда суд еще не было известно окончательное решение о том, сможет ли она выйти на лед или же придется возвращаться домой.