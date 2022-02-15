"Дідусеві ліки": Валієва пояснила попадання триметазидину в свій організм

За словами російської спортсменки, заборонений препарат потрапив до її організму випадково внаслідок "побутового забруднення".

Російська фігуристка Каміла Валієва пояснила потрапляння забороненого препарату до свого організму. За її словами, триметазидин приймав дідусь спортсменки як серцеві ліки, тому в результаті сталося "побутове забруднення". Про це заявив голова дисциплінарної комісії МОК Денис Освальд, повідомляє Reuters.

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За його словами, таке пояснення Валієва надала під час слухання в Спортивному арбітражному суді 13 лютого. Проте, як фігуристка переплутала препарати та випадково вжила триметазидин, не уточнюється.

Як повідомляє центр розслідувальної журналістики "Досьє", версію з випадковим вживанням ліків для серця підтвердила й мати Валієвої, а також юрист компанії Schellenberg Wittmer Анна Козьменко. Причому адвокат фігуристки зазначив, що концентрація речовини в крові спортсменки дуже мала та склала 2,1 нанограма на мілілітр, із чого можна зробити висновок, що триметазидин потрапив в організм випадково, через забруднений продукт.

"Можуть бути абсолютно різні способи, як речовина потрапила організм. Наприклад, дідусь випив щось зі склянки, потрапила слина, ця склянка якось потім використовувалася спортсменкою. Або полежав препарат на якійсь поверхні, залишилися сліди, потім на цій поверхні полежав препарат, який потім випила спортсменка", — пояснила Козьменко.

На думку журналістів "Досьє", ця версія звучить вкрай непереконливо, оскільки форма випуску препарату "триметазидин" — таблетки, а ліки "предуктал", що містять триметазидин, — капсули, які розчиняються в кишківнику. Виходячи з цього, в організм Валієвої речовина мала потрапити разом зі вмістом шлунка дідуся.

Крім того, дідусь Валієвої не надав рецепт від лікаря, який необхідний для придбання триметазидину. За словами матері фігуристки Алсу Валієвої, дідусь просто купив ліки в аптеці, але як йому вдалося це зробити без рецепта, Валієва не уточнила.

Нагадаємо, що в російської фігуристки Каміли Валієвої в результаті тестів в організмі було виявлено заборонений препарат — триметазидин. Через допінг-скандал, що розгорівся згодом, Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення відмовитися від церемонії нагородження чемпіонів командного турніру з фігурного катання на Олімпіаді-2022 в Пекіні.