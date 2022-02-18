Усунули від змагань. Українська бобслеїстка Гунько попалася на допінгу

В організмі спортсменки було виявлено заборонений метаболіт більш активної форми тестостерону, який сприяє збільшенню сили та нарощуванню м'язового об'єму.

Українську бобслеїстку Лідію Гунько тимчасово відсторонено від змагань на Олімпійських іграх у Пекіні, оскільки її допінг-тест показав позитивний результат, повідомляє Міжнародне агентство тестування (ITA).

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"Проба була взята ITA в межах повноважень з тестування та опрацювання результатів Міжнародного олімпійського комітету (МОК) під час змагального антидопінгового контролю 14 лютого 2022 року в Яньціні, Китай", — повідомило агентство.

Зазначається, що в спортсменки в організмі виявлені заборонені метаболіти дегідрохлорметилтестостерону та дезоксиметилтестостерону — більш активні форми тестостерону. Препарати, що містять дигідротестостерон, є відносно новими анаболічними стероїдами, які збільшують силу та м'язовий об'єм, і спеціально розроблені для обходу допінг-контролю.

Лабораторія, акредитована Всесвітнім антидопінговим агентством 17 січня оприлюднила результати аналізу, після чого Гунько була повідомлена про це. Її тимчасово відсторонили від змагань, проте вона може оскаржити це рішення у Спортивному арбітражному суді та запросити розтин проби "Б", тобто вимагати результатів антидопінгової лабораторії від іншого фахівця.

Варто зазначити, що Лідія Гунько раніше займалася важкою атлетикою і "стронгвуменом" і в 2016 році стала чемпіонкою світу зі станової тяги. Пізніше вона змінила вид спорту та стала першою українською бобслеїсткою, яка отримала олімпійську ліцензію. На Олімпіаді-2022 вона посіла останнє 20 місце в монобобі.

Раніше повідомлялося, що російська фігуристка Каміла Валієва, яка вважалася основною претенденткою на звання олімпійського чемпіона в турнірі одиночниць, перед Олімпіадою вживала заборонений препарат триметазидин.

Валієва пояснила потрапляння забороненого препарату в свій організм "побутовим забрудненням", оскільки, за її словами, триметазидин приймав дідусь спортсменки як серцеві ліки.