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Спорт Олимпиада в Токио 2020

Токио и не только. Путеводитель по городам и локациям Олимпиады в Японии

Галина Ковальчук
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Радужный мост в Токио, Япония
Фото: Getty Images | Радужный мост в Токио

Олимпиада пройдет с большим размахом сразу в 44 локациях, включая стадионы, пространства в океане, парки и пр. Соревнования состоятся не только в столице, но и в других городах Японии. Фокус рассказывает об их экзотической красоте и разнообразии.

Летние Олимпийские игры в этом году особенные не только из-за пандемии коронавируса и переноса их с прошлого года. Главные соревнования мира принимает Токио, уникальный город по многим параметрам. Столица Японии возглавляет рейтинг самых густонаселенных мегаполисов мира с 37,4 млн жителей, что немногим меньше населения всей Украины. Поэтому Токио является не только городом, но и префектурой, то есть областью, согласно административному устройству Японии. Большой Токио включает в себя 23 специальных района — по сути, это тоже города с собственными мэрами и органами управления, — а также пригородную область Тама и острова в Тихом океане.

Нынешняя Олимпиада будет проходить с большим размахом, сразу в 44 локациях, включающих стадионы, океанские пространства, парки и др. При этом 28 из них сосредоточены в восточной, самой старой части Токио. Комитет по подготовке игр выбрал эти локации с учетом японской культуры — визуально на карте они формируют восьмерку, восточный символ бесконечности, благополучия и процветания. На этом символизм не заканчивается.

Ключевые стадионы Олимпиады расположены в исторических районах Тиеда, где находится императорский дворец, и Синдзюку, экономическом центре города, которые символизируют наследие прошлого и настоящее Японии. Другая часть олимпийских локаций, посвященных в основном водным видам спорта, находится вокруг Токийского залива. В этом месте расположены современные ра­йоны города, символизирующие прогресс и будущее страны. В бухте, в частности, есть искусственные острова, один из самых известных и крупных из них — Одайба, с офисами, жилыми и торговыми районами, парками и пляжами, излюбленное место отдыха токийцев. Именно на этом острове находится копия статуи Свободы, сюда из центра Токио ведет Радужный мост, одна из важных достопримечательностей города.

Тадао Андо
Тадао Андо , японский архитектор, лауреат Притцкеровской премии

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Спортивные состязания Олимпиады будут проходить не только в Токио, но и в десятках других мест, включая, к примеру, трассу Фудзи Спидвей у подножия культовой японской горы, где организуют велогонки. Фокус рассказывает, чем примечательны другие места Японии, где будут принимать олимпийцев.

Место жительства участников Олимпиады

Локация: остров Харуми,Токио

Олимпийские активности: здесь разместят участников Олимпийских и Паралимпийских игр

Остров Харуми в Токио, где будут жить олимпийцы, члены национальных сборных
Остров Харуми в Токио

Организаторы соревнований обустроили Олимпийскую деревню не в случайном месте. Остров Харуми находится на пересечении символических колец восьмерки на территории Токио, между историческим центром и заливом. Сам остров намывной и соединяется мостами с другими такими же островами вокруг. Достопримечательности Харуми — местный парк, набережная и причал, где обычно останавливаются океанские лайнеры, заходящие в Токио. Собственно Олимпийская деревня является частью проекта по реконструкции острова. Деревня будет состоять из более чем 20 высоток по 14 и 18 этажей, которые примут более 10 тыс. спорт­сменов. На время Олимпиады остров закроют для посетителей.

Примечательно, что параллельно с планированием Олимпийской деревни руководство Большого Токио разработало план преобразования зданий в жилые, чтобы их могли использовать после состязаний. Остров Харуми находится в удобном месте, близко к центру, с видами на залив и остров Одайбу с его достопримечательностями. Поэтому квартиры с самыми красивыми видами планируют продавать по €1,4 млн. Уже сейчас на острове есть кафе, магазины и ресторан для олимпийцев, а для будущих жителей этого района планируют построить школу и пожарную станцию.

Футбол, бейсбол, софтбол — в Иокогаме

Локация: Иокогама

Олимпийские активности: футбол, бейсбол, софтбол

Иокогама — город, расположенный на берегу Токийского залива
Иокогама — город, расположенный на берегу Токийского залива

На двух стадионах Иокогамы будут проходить, в частности, футбольные матчи, в том числе женские, а также финал мужского футбольного чемпионата. Ныне этот город, расположенный на берегу Токийского залива к югу от столицы, — один из крупнейших в Японии, с большим портом и соответствующей инфраструктурой. Он начинался с рыбацких деревень, притом в истории страны Иокогама — символ окончания политики изоляции. Именно в окрестностях Иокогамы в средине XIX ве­­­ка причалил американский мореплаватель Мэтью Перри и уговорил местных правителей-сегунов открыть Японию для торговли. Впоследствии туда причаливали и селились там иностранные торговцы и моряки, а сейчас в этом портовом городе находится крупнейший в Японии китайский квартал.

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Особенность японских городов в том, что даже огромные мегаполисы с густой застройкой располагают многочисленными парками, Иокогама не исключение. Главные места отдыха горожан — традиционный японский сад Санкен, а также парк Ямашита, выходящий на набережную и залив. Прогуливаясь по набережной, можно увидеть пришвартованный лайнер "Хикава Мару" — первый японский корабль, который с 1930-х совершал плавания в США. Им в поездках пользовалась, в частности, японская императорская семья, а также американский актер Чарли Чаплин.

За персиками, стариной и бейсболом — в Фукусиму

Локация: Фукусима

Олимпийские активности: бейсбол

Фукусима, Япония
Фукусима — древний город, сюда едут смотреть памятники старины и природы — средневековые замки и монастыри

Включив Фукусиму в список городов, принимающих олимпийские соревнования, организационный комитет заявил, что они поспособствуют возрождению города и региона в целом. В международном сообществе Фукусима ассоциируется в первую очередь с цунами 2011 года и аварией на местной АЭС. Однако японцы заявляют, что радиационный шлейф не достигает столицы префектуры, где будут проходить бейсбольные матчи.

Фукусима — древний город, первые поселения на его месте были минимум 2 тыс. лет назад. Поэтому сюда едут смотреть памятники старины и природы — средневековые замки и монастыри, невероятные виды на вулканические озера и горный кряж Азума, у подножия которого раскинулся город. Кроме того, на окраинах Фукусимы находятся знаменитые горячие источники, или онсен, вокруг которых есть как колоритные старинные постройки, так и современная инфраструктура для отдыха круглый год.

Фукусима, персики, фрукты в Японии
Знаменитые персики из Фукусимы — "королевства фруктов"

В самой Японии Фукусиму называют "королевством фруктов", поскольку префектура — крупнейший их поставщик на местном рынке. В регионе выращивают вишни, груши, яблоки и виноград, а в конце июля как раз начинается сезон персиков, которые, как уверяют японцы, можно рвать просто на улицах.

Марафон, спортивная ходьба и кулинарные изыски в Саппоро

Локация: Саппоро

Олимпийские активности: футбол, марафон, спортивная ходьба

пиво Саппоро, музей пива
Саппоро знаменит гастрономическими достопримечательностями

Подавляющая часть олимпийских соревнований будет сосредоточена на Хонсю, самом крупном из островов Японского архипелага. Вне Хонсю спортсменов станут принимать только в Саппоро, крупном городе на острове Хоккайдо, расположенном на севере. В городском парке будут упражняться бегуны, а на местном стадионе состоятся некоторые из отборочных футбольных матчей. У Саппоро есть опыт соревнований такого высокого класса: город — центр зимних видов спорта и в 1972 году принимал первую в Азии зимнюю Олимпиаду.

Помимо этого Саппоро знаменит гастрономическими достопримечательностями. В первую очередь это пиво "Саппоро" от старейшей в стране пивоварни, которая работает с 1876 года. Поэтому в городе есть музей пива, где показывают историю японского пивоварения, и прилегающий к нему "пивной сад" с несколькими ресторанами, где подают этот напиток и баранину на гриле, которую называют "Чингисхан". Также Саппоро знаменит рыбой и морепродуктами: одно из фирменных блюд региона — отварной волосатый краб, а на местном рыбном рынке Нидзе можно позавтракать свежевыловленной рыбой.

На коварной волне: серфинг в Итиномии

Локация: Итиномия

Олимпийские активности: серфинг

Пляж Цуригасаки, соревнования по серфингу, серфингисты на волнах
Пляж Цуригасаки, самая восточная точка Японии, где будут соревноваться серфингисты

Пляж Цуригасаки, самая восточная точка Японии, выбран организаторами Олимпиады как место проведения соревнований по серфингу, который впервые включен в список олимпийских видов спорта. Обычно во время чемпионатов серферы выступают в специальных бассейнах с искусственной волной, и выбор океанского побережья вызвал критику. К примеру, австралийка Стефани Гилмор, семикратная чемпионка мира по серфингу, считает, что, катаясь по океанским волнам, спортсмены будут в неравных условиях, поскольку от природы не приходится ждать такой равномерности волны, как в бассейне. По отзывам спортсменов, волны на пляже Цуригасаки короткие, низкие, маломощные, что снижает как зрелищность серфинга, так и шансы на успех.

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"Пусть меньше лицензий, но больше наград". Как провожали наших спортсменов на Олимпиаду в Токио

Впрочем, в городке Итиномия помимо пляжа есть что посмотреть. Это одно из древнейших мест Японии, где местные храмы открыты по 500 лет, а фестивали проводятся более 1 тыс. лет кряду. В окрестностях можно погулять по живописным рисовым полям и лесам, а в самом городе — зайти в дом Акутагавы Рюноске, одного из самых известных японских писателей, который жил здесь в начале XX века.

Тиба: фехтование, борьба и индустриальная романтика

Локация: Тиба

Олимпийские активности: фехтование, тхэквондо, греко-римская борьба

Тиба, азиатский мегаполис, небоскребы
Тиба — это пример суперсовременного азиатского мегаполиса

Крупный город Тиба, расположенный в 40 км на восток от Токио, — пример суперсовременного азиатского мегаполиса с высотной застройкой и подвесным монорельсовым транспортом. Так получилось потому, что этот древний город к средине XX века был одним из промышленных центров Японии и поставлял вооружение императорской армии. Поэтому во время Второй мировой войны он сильно пострадал от американских бомбардировок, и в послевоенное время его отстраивали с акцентом на промышленность и порт. Впрочем, это не помешало японцам обустроить в Тибе десяток парков, куда приезжают и горожане из Токио, поскольку они не такие переполненные посетителями. Также знаменит зоопарк Тибы — в основном благодаря красной панде по имени Фута, умеющей стоять на задних лапах.

У туристов и местных жителей пользуется популярностью и 125-метровая портовая башня Тибы со смотровой площадкой. Оттуда видны все окрестности — и город, и Токийский залив как на ладони. Если туристы приходят сюда, чтобы пофотографировать, то местные считают башню одним из главных мест города для свиданий, где парочки прогуливаются, вместе любуются пейзажами и ужинают в кафе прямо в башне.