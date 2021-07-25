Токио и не только. Путеводитель по городам и локациям Олимпиады в Японии

Олимпиада пройдет с большим размахом сразу в 44 локациях, включая стадионы, пространства в океане, парки и пр. Соревнования состоятся не только в столице, но и в других городах Японии. Фокус рассказывает об их экзотической красоте и разнообразии.

Летние Олимпийские игры в этом году особенные не только из-за пандемии коронавируса и переноса их с прошлого года. Главные соревнования мира принимает Токио, уникальный город по многим параметрам. Столица Японии возглавляет рейтинг самых густонаселенных мегаполисов мира с 37,4 млн жителей, что немногим меньше населения всей Украины. Поэтому Токио является не только городом, но и префектурой, то есть областью, согласно административному устройству Японии. Большой Токио включает в себя 23 специальных района — по сути, это тоже города с собственными мэрами и органами управления, — а также пригородную область Тама и острова в Тихом океане.

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Нынешняя Олимпиада будет проходить с большим размахом, сразу в 44 локациях, включающих стадионы, океанские пространства, парки и др. При этом 28 из них сосредоточены в восточной, самой старой части Токио. Комитет по подготовке игр выбрал эти локации с учетом японской культуры — визуально на карте они формируют восьмерку, восточный символ бесконечности, благополучия и процветания. На этом символизм не заканчивается.

Ключевые стадионы Олимпиады расположены в исторических районах Тиеда, где находится императорский дворец, и Синдзюку, экономическом центре города, которые символизируют наследие прошлого и настоящее Японии. Другая часть олимпийских локаций, посвященных в основном водным видам спорта, находится вокруг Токийского залива. В этом месте расположены современные ра­йоны города, символизирующие прогресс и будущее страны. В бухте, в частности, есть искусственные острова, один из самых известных и крупных из них — Одайба, с офисами, жилыми и торговыми районами, парками и пляжами, излюбленное место отдыха токийцев. Именно на этом острове находится копия статуи Свободы, сюда из центра Токио ведет Радужный мост, одна из важных достопримечательностей города.

Тадао Андо , японский архитектор, лауреат Притцкеровской премии

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Спортивные состязания Олимпиады будут проходить не только в Токио, но и в десятках других мест, включая, к примеру, трассу Фудзи Спидвей у подножия культовой японской горы, где организуют велогонки. Фокус рассказывает, чем примечательны другие места Японии, где будут принимать олимпийцев.

Место жительства участников Олимпиады

Локация: остров Харуми,Токио

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[ + – ] Остров Харуми в Токио

Организаторы соревнований обустроили Олимпийскую деревню не в случайном месте. Остров Харуми находится на пересечении символических колец восьмерки на территории Токио, между историческим центром и заливом. Сам остров намывной и соединяется мостами с другими такими же островами вокруг. Достопримечательности Харуми — местный парк, набережная и причал, где обычно останавливаются океанские лайнеры, заходящие в Токио. Собственно Олимпийская деревня является частью проекта по реконструкции острова. Деревня будет состоять из более чем 20 высоток по 14 и 18 этажей, которые примут более 10 тыс. спорт­сменов. На время Олимпиады остров закроют для посетителей.

Примечательно, что параллельно с планированием Олимпийской деревни руководство Большого Токио разработало план преобразования зданий в жилые, чтобы их могли использовать после состязаний. Остров Харуми находится в удобном месте, близко к центру, с видами на залив и остров Одайбу с его достопримечательностями. Поэтому квартиры с самыми красивыми видами планируют продавать по €1,4 млн. Уже сейчас на острове есть кафе, магазины и ресторан для олимпийцев, а для будущих жителей этого района планируют построить школу и пожарную станцию.

Футбол, бейсбол, софтбол — в Иокогаме

Локация: Иокогама

Олимпийские активности: футбол, бейсбол, софтбол

[ + – ] Иокогама — город, расположенный на берегу Токийского залива

На двух стадионах Иокогамы будут проходить, в частности, футбольные матчи, в том числе женские, а также финал мужского футбольного чемпионата. Ныне этот город, расположенный на берегу Токийского залива к югу от столицы, — один из крупнейших в Японии, с большим портом и соответствующей инфраструктурой. Он начинался с рыбацких деревень, притом в истории страны Иокогама — символ окончания политики изоляции. Именно в окрестностях Иокогамы в средине XIX ве­­­ка причалил американский мореплаватель Мэтью Перри и уговорил местных правителей-сегунов открыть Японию для торговли. Впоследствии туда причаливали и селились там иностранные торговцы и моряки, а сейчас в этом портовом городе находится крупнейший в Японии китайский квартал.

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Особенность японских городов в том, что даже огромные мегаполисы с густой застройкой располагают многочисленными парками, Иокогама не исключение. Главные места отдыха горожан — традиционный японский сад Санкен, а также парк Ямашита, выходящий на набережную и залив. Прогуливаясь по набережной, можно увидеть пришвартованный лайнер "Хикава Мару" — первый японский корабль, который с 1930-х совершал плавания в США. Им в поездках пользовалась, в частности, японская императорская семья, а также американский актер Чарли Чаплин.

За персиками, стариной и бейсболом — в Фукусиму

Локация: Фукусима

Олимпийские активности: бейсбол

[ + – ] Фукусима — древний город, сюда едут смотреть памятники старины и природы — средневековые замки и монастыри

Включив Фукусиму в список городов, принимающих олимпийские соревнования, организационный комитет заявил, что они поспособствуют возрождению города и региона в целом. В международном сообществе Фукусима ассоциируется в первую очередь с цунами 2011 года и аварией на местной АЭС. Однако японцы заявляют, что радиационный шлейф не достигает столицы префектуры, где будут проходить бейсбольные матчи.

Фукусима — древний город, первые поселения на его месте были минимум 2 тыс. лет назад. Поэтому сюда едут смотреть памятники старины и природы — средневековые замки и монастыри, невероятные виды на вулканические озера и горный кряж Азума, у подножия которого раскинулся город. Кроме того, на окраинах Фукусимы находятся знаменитые горячие источники, или онсен, вокруг которых есть как колоритные старинные постройки, так и современная инфраструктура для отдыха круглый год.

[ + – ] Знаменитые персики из Фукусимы — "королевства фруктов"

В самой Японии Фукусиму называют "королевством фруктов", поскольку префектура — крупнейший их поставщик на местном рынке. В регионе выращивают вишни, груши, яблоки и виноград, а в конце июля как раз начинается сезон персиков, которые, как уверяют японцы, можно рвать просто на улицах.

Марафон, спортивная ходьба и кулинарные изыски в Саппоро

Локация: Саппоро

Олимпийские активности: футбол, марафон, спортивная ходьба

[ + – ] Саппоро знаменит гастрономическими достопримечательностями

Подавляющая часть олимпийских соревнований будет сосредоточена на Хонсю, самом крупном из островов Японского архипелага. Вне Хонсю спортсменов станут принимать только в Саппоро, крупном городе на острове Хоккайдо, расположенном на севере. В городском парке будут упражняться бегуны, а на местном стадионе состоятся некоторые из отборочных футбольных матчей. У Саппоро есть опыт соревнований такого высокого класса: город — центр зимних видов спорта и в 1972 году принимал первую в Азии зимнюю Олимпиаду.

Помимо этого Саппоро знаменит гастрономическими достопримечательностями. В первую очередь это пиво "Саппоро" от старейшей в стране пивоварни, которая работает с 1876 года. Поэтому в городе есть музей пива, где показывают историю японского пивоварения, и прилегающий к нему "пивной сад" с несколькими ресторанами, где подают этот напиток и баранину на гриле, которую называют "Чингисхан". Также Саппоро знаменит рыбой и морепродуктами: одно из фирменных блюд региона — отварной волосатый краб, а на местном рыбном рынке Нидзе можно позавтракать свежевыловленной рыбой.

На коварной волне: серфинг в Итиномии

Локация: Итиномия

Олимпийские активности: серфинг

[ + – ] Пляж Цуригасаки, самая восточная точка Японии, где будут соревноваться серфингисты

Пляж Цуригасаки, самая восточная точка Японии, выбран организаторами Олимпиады как место проведения соревнований по серфингу, который впервые включен в список олимпийских видов спорта. Обычно во время чемпионатов серферы выступают в специальных бассейнах с искусственной волной, и выбор океанского побережья вызвал критику. К примеру, австралийка Стефани Гилмор, семикратная чемпионка мира по серфингу, считает, что, катаясь по океанским волнам, спортсмены будут в неравных условиях, поскольку от природы не приходится ждать такой равномерности волны, как в бассейне. По отзывам спортсменов, волны на пляже Цуригасаки короткие, низкие, маломощные, что снижает как зрелищность серфинга, так и шансы на успех.

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Впрочем, в городке Итиномия помимо пляжа есть что посмотреть. Это одно из древнейших мест Японии, где местные храмы открыты по 500 лет, а фестивали проводятся более 1 тыс. лет кряду. В окрестностях можно погулять по живописным рисовым полям и лесам, а в самом городе — зайти в дом Акутагавы Рюноске, одного из самых известных японских писателей, который жил здесь в начале XX века.

Тиба: фехтование, борьба и индустриальная романтика

Локация: Тиба

Олимпийские активности: фехтование, тхэквондо, греко-римская борьба

[ + – ] Тиба — это пример суперсовременного азиатского мегаполиса

Крупный город Тиба, расположенный в 40 км на восток от Токио, — пример суперсовременного азиатского мегаполиса с высотной застройкой и подвесным монорельсовым транспортом. Так получилось потому, что этот древний город к средине XX века был одним из промышленных центров Японии и поставлял вооружение императорской армии. Поэтому во время Второй мировой войны он сильно пострадал от американских бомбардировок, и в послевоенное время его отстраивали с акцентом на промышленность и порт. Впрочем, это не помешало японцам обустроить в Тибе десяток парков, куда приезжают и горожане из Токио, поскольку они не такие переполненные посетителями. Также знаменит зоопарк Тибы — в основном благодаря красной панде по имени Фута, умеющей стоять на задних лапах.

У туристов и местных жителей пользуется популярностью и 125-метровая портовая башня Тибы со смотровой площадкой. Оттуда видны все окрестности — и город, и Токийский залив как на ладони. Если туристы приходят сюда, чтобы пофотографировать, то местные считают башню одним из главных мест города для свиданий, где парочки прогуливаются, вместе любуются пейзажами и ужинают в кафе прямо в башне.