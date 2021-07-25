Токіо і не тільки. Путівник по містах і локаціях Олімпіади в Японії

Олімпіада відбудеться з великим розмахом відразу на 44 локаціях, включаючи стадіони, простори в океані, парки та ін. Змагання відбудуться не тільки в столиці, але і в інших містах Японії. Фокус розповідає про їх екзотичну красу та різноманітність.

Літні Олімпійські ігри цього року особливі не лише через пандемію коронавірусу і перенесення їх з минулого року. Головні змагання світу приймає Токіо, унікальне місто за багатьма параметрами. Столиця Японії очолює рейтинг найбільш густонаселених мегаполісів світу з 37,4 млн жителів, що трохи менше населення всієї України. Тому Токіо є не тільки містом, а й префектурою, тобто областю, згідно адміністративного устрою Японії. Великий Токіо включає в себе 23 спеціальних райони — по суті, це теж міста з власними мерами і органами управління, — а також приміську область Тама та острови у Тихому океані.

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Нинішня Олімпіада відбуватиметься з великим розмахом, відразу на 44 локаціях, що включають стадіони, океанські простори, парки та ін. При цьому 28 з них зосереджені у східній, найстарішій частині Токіо. Комітет з підготовки ігр вибрав ці локації з урахуванням японської культури — візуально на карті вони формують вісімку, східний символ нескінченності, благополуччя і процвітання. На цьому символізм не закінчується.

Ключові стадіони Олімпіади розташовані в історичних районах районах Тійода, де знаходиться імператорський палац, і Сіндзюку, економічному центрі міста, які символізують спадщину минулого і сьогодення Японії. Інша частина олімпійських локацій, присвячених переважно водним видам спорту, знаходиться навколо Токійської затоки. У цьому місці розташовані сучасні райони міста, які символізують прогрес і майбутнє країни. У бухті, зокрема, є штучні острови, один з найвідоміших і великих з них — Одайба, з офісами, житловими і торговельними районами, парками і пляжами, улюблене місце відпочинку токійців. Саме на цьому острові знаходиться копія статуї Свободи, сюди з центру Токіо веде Райдужний міст, одна з важливих памʼяток міста.

Тадао Андо , японський архітектор, лауреат Прітцкерівської премії

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Спортивні змагання Олімпіади проходитимуть не тільки в Токіо, а й у десятках інших місць, включаючи, наприклад, трасу Фудзі Спідвей біля підніжжя культової японської гори, де організують велогонки. Фокус розповідає, чим примітні інші місця Японії, де прийматимуть олімпійців.

Місце проживання учасників Олімпіади

Локація: острів Харумі, Токіо

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[ + – ] Острів Харумі в Токіо

Організатори змагань облаштували Олімпійське селище не у випадковому місці. Острів Харумі знаходиться на перетині символічних кілець вісімки на території Токіо, між історичним центром і затокою. Сам острів намивний і зʼєднується мостами з іншими такими ж островами навколо. Памʼятки Харумі — місцевий парк, набережна і причал, де зазвичай зупиняються океанські лайнери, що заходять в Токіо. Власне Олімпійське селище є частиною проекту з реконструкції острова. Село буде складатися з більше ніж 20 висоток по 14 і 18 поверхів, які візьмуть понад 10 тис. спортсменів. На час Олімпіади острів закриють для відвідувачів.

Примітно, що паралельно з плануванням Олімпійського селища керівництво Великого Токіо розробило план перетворення будівель в житлові, щоб їх могли використовувати після змагань. Острів Харумі знаходиться в зручному місці, близько до центру, з видами на затоку та острів Одайбу з його визначними памʼятками. Тому квартири з найкрасивішими видами планують продавати по €1,4 млн. Уже зараз на острові є кафе, магазини і ресторан для олімпійців, а для майбутніх мешканців цього району планують побудувати школу і пожежну станцію.

Футбол, бейсбол, софтбол — в Йокогамі

Локація: Йокогама

Олімпійські активності: футбол, бейсбол, софтбол

[ + – ] Йокогама — місто, розташоване на березі Токійської затоки

На двох стадіонах Йокогами будуть проходити футбольні матчі, зокрема жіночі, а також фінал чоловічого футбольного чемпіонату. Нині це місто, розташоване на березі Токійської затоки на південь від столиці, — одне з найбільших в Японії, з великим портом і відповідною інфраструктурою. Воно починалося з рибальських сіл, до того ж в історії країни Йокогама — символ закінчення політики ізоляції. Саме в околицях Йокогами в середині XIX століття причалив американський мореплавець Метью Перрі і умовив місцевих правителів-сегунів відкрити Японію для торгівлі. Згодом туди причалювали і селилися там іноземні торговці і моряки, а зараз у цьому портовому місті знаходиться найбільший в Японії китайський квартал.

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Особливість японських міст у тому, що навіть величезні мегаполіси з густою забудовою мають численні парки, Йокогама не виняток. Головні місця відпочинку містян — традиційний японський сад Санкен, а також парк Ямашита, що виходить на набережну і затоку. Прогулюючись набережною, можна побачити пришвартований лайнер "Хікава Мару" — перший японський корабель, який з 1930-х здійснював плавання в США. Ним у поїздках користувалася зокрема японська імператорська сімʼя, а також американський актор Чарлі Чаплін.

За персиками, старовиною і бейсболом — у Фукусіму

Локація: Фукусіма

Олімпійські активності: бейсбол

[ + – ] Фукусіма — стародавнє місто, сюди їдуть дивитися пам'ятки старовини і природи — середньовічні замки і монастирі

Включивши Фукусіму в список міст, які приймають олімпійські змагання, організаційний комітет заявив, що вони посприяють відродженню міста і регіону загалом. У міжнародній спільноті Фукусіма асоціюється в першу чергу з цунамі 2011 року та аварією на місцевій АЕС. Однак японці заявляють, що радіаційний шлейф не досягає столиці префектури, де проходитимуть бейсбольні матчі.

Фукусіма — стародавнє місто, перші поселення на його місці були мінімум 2 тис. років тому. Тому сюди їдуть дивитися памʼятки старовини і природи — середньовічні замки і монастирі, неймовірні види на вулканічні озера і гірський кряж Азума, біля підніжжя якого розкинулося місто. Крім того, на околицях Фукусіми знаходяться знамениті гарячі джерела, або онсен, навколо яких є як колоритні старовинні споруди, так і сучасна інфраструктура для відпочинку цілий рік.

[ + – ] Знамениті персики з Фукусіми — "королівства фруктів"

У самій Японії Фукусіму називають "королівством фруктів", оскільки префектура — найбільший їхній постачальник на місцевому ринку. У регіоні вирощують вишні, груші, яблука і виноград, а в кінці липня якраз починається сезон персиків, які, як запевняють японці, можна рвати просто на вулицях.

Марафон, спортивна ходьба і кулінарні шедеври в Саппоро

Локація: Саппоро

Олімпійські активності: футбол, марафон, спортивна ходьба

[ + – ] Саппоро знамените гастрономічними пам'ятками

Переважна частина олімпійських змагань буде зосереджена на Хонсю, найбільшому з островів Японського архіпелагу. Поза Хонсю спортсменів стануть приймати тільки в Саппоро, великому місті на острові Хоккайдо, розташованому на півночі. У міському парку вправлятимуться бігуни, а на місцевому стадіоні відбудуться деякі з відбіркових футбольних матчів. У Саппоро є досвід змагань такого високого класу: місто — центр зимових видів спорту і в 1972 році приймало першу в Азії зимову Олімпіаду.

Крім цього Саппоро знамените гастрономічними памʼятками. В першу чергу це пиво "Саппоро" від найстаршої в країні пивоварні, яка працює з 1876 року. Тому в місті є музей пива, де показують історію японського пивоваріння, і прилеглий до нього "пивний сад" з декількома ресторанами, де подають цей напій і баранину на грилі, яку називають "Чингісхан". Також Саппоро знамените рибою і морепродуктами: одна з фірмових страв регіону — відварений волохатий краб, а на місцевому рибному ринку Нідзе можна поснідати свіжопійманою рибою.

На підступної хвилі: серфінг в Ітіномії

Локація: Ітіномія

Олімпійські активності: серфінг

[ + – ] Пляж Цурігасакі, крайня східна точка Японії, де змагатимуться серфінгісти

Пляж Цурігасакі, крайня східна точка Японії, обраний організаторами Олімпіади як місце проведення змагань з серфінгу, який вперше включений в список олімпійських видів спорту. Зазвичай під час чемпіонатів серфери виступають в спеціальних басейнах з штучною хвилею, і вибір океанського узбережжя викликав критику. Наприклад, австралійка Стефані Гілмор, семиразова чемпіонка світу з серфінгу, вважає, що, катаючись по океанських хвилях, спортсмени будуть в нерівних умовах, оскільки від природи не доводиться чекати такої рівномірності хвилі, як в басейні. За відгуками спортсменів, хвилі на пляжі Цурігасакі короткі, низькі, малопотужні, що знижує як видовищність серфінгу, так і шанси на успіх.

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Втім, в містечку Ітіномія крім пляжу є що подивитися. Це одне з найдавніших місць Японії, де місцеві храми відкриті по 500 років, а фестивалі проводяться понад 1 тис. років поспіль. В околицях можна погуляти по мальовничих рисових полях і лісах, а в самому місті — зайти в будинок Акутагави Рюноске, одного з найвідоміших японських письменників, який жив тут на початку XX століття.

Тіба: фехтування, боротьба та індустріальна романтика

Локація: Тіба

Олімпійські активності: фехтування, тхеквондо, греко-римська боротьба

[ + – ] Тіба — це приклад суперсучасного азіатського мегаполісу

Велике місто Тіба, розташоване за 40 км на схід від Токіо, — приклад суперсучасного азіатського мегаполісу з висотною забудовою і підвісним монорейковим транспортом. Так вийшло тому, що це древнє місто до середини XX століття було одним з промислових центрів Японії і поставляло озброєння імператорської армії. Тому під час Другої світової війни воно сильно постраждало від американських бомбардувань, і в повоєнний час його відбудовували з акцентом на промисловість і порт. Втім, це не завадило японцям облаштувати в Тібі десяток парків, куди приїжджають і містяни з Токіо, оскільки вони не такі переповнені відвідувачами. Також знаменитий зоопарк Тіби — переважно завдяки червоній панді на імʼя Фута, яка вміє стояти на задніх лапах.

У туристів та місцевих жителів користується популярністю і 125-метрова портова вежа Тіби з оглядовим майданчиком. Звідти видно всі околиці — і місто, і Токійську затоку як на долоні. Якщо туристи приходять сюди, щоб пофотографувати, то місцеві вважають вежу одним з головних місць міста для побачень, де парочки прогулюються, разом милуються краєвидами і вечеряють в кафе прямо у вежі.