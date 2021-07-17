Життя у цвіті. Квіткові поля, де можна зробити ідеальне селфі для Instagram — в Україні

В останні роки ботанічний туризм переживає розквіт завдяки молоді, яка масово виїжджає в поля і луки, щоб зробити красиві портрети в оточенні квітів і викласти їх у соцмережі. Ця тенденція актуальна як в Україні, так і в світі.

"Ще десять років тому більшість туристів, які відвідували квіткові поля, були людьми віком 50 років і старше. В останні два роки з підйомом Instagram квіткові локації заполонили мілленіали", — розповідала Елсі ван Вюрен, представниця голландського туристичного центру у 2019 році, поки пандемія COVID-19 не накрила Європу. Голландцям є чим похвалитися у сфері ботанічного туризму. Найбільш відвідуваним місцем є сад Кекенхоф, який спеціалізується на тюльпанах і відкритий для публіки лише два місяці на рік, коли вони цвітуть. У 2019-му за цей час сад прийняв 1,5 млн відвідувачів і заробив €25 млн. Однак останні два роки через карантини він закритий і зазнає збитків, оскільки не має державних дотацій, а заробляє на продажі квитків і ліцензій на торгівлю їжею і напоями на його території.

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Поки Європа закрита, інші країни заповнюють прогалину і пропонують локальні версії ботанічного туризму. Так сталося в Китаї, 62% населення якого, за опитуванням TNS, вважають Францію найбажанішим туристичним напрямком і мріють туди поїхати. Особливо китайці люблять Прованс, в лавандових полях якого не тільки гуляють і знімають, але також грають весілля. Коли у 2020 році вʼїзд до Європи заборонили, китайці почали розвивати свій "Прованс". Його облаштували в Синьцзян-Уйгурському автономному регіоні, що знаходиться на одній широті з французьким "лавандовим раєм". В результаті за 2020-й тільки один район цього регіону, де висаджені поля лаванди і побудовані гостьові будинки в середземноморському стилі, відвідали 200 тис. осіб.

Айріс Мердок , британська письменниця

Жителі планети, де немає квітів, вирішили б, що на Землі, де квіти на кожному кроці, ми, напевно, з розуму сходимо від радості

В Україні ботанічний туризм теж став розвиватися за світовими стандартами. Якщо раніше мисливці за фотографією у квітах могли відвідувати лише ботанічні сади і там обривати гілки магнолій та тюльпанових дерев, то тепер у нас зʼявляється інфраструктура з вхідними квитками на поля, спеціальними фотолокаціями, можливістю відпочити і перекусити. Фокус розповідає, якими квітами можна помилуватися в різних регіонах України.

Синє золото, лавандові поля

[ + – ] Лаванду, яку в Провансі називають синім золотом, стали вирощувати і в Україні Фото: Getty Images

Лаванду, яку в Провансі називають синім золотом, стали вирощувати і в Україні. Рослина цвіте в червні — липні, і саме зараз пік туристичного сезону у лавандових полях. У нашому списку — локації в різних регіонах України, де можна зробити чудові фото. Крім того, всі власники лавандових полів є фермерами та роблять з рослини різні продукти — від чаю і ефірного масла до лавандового меду — і продають ці товари під час і після закінчення сезону цвітіння

Лавандовий парк "Порадів"

Час роботи: відкритий з 30 червня по 28 липня, 5:00 — 21:00

Адреса: Київська обл., с. Порадівка, вул. Революції, 1

Ціна квитка: 300 грн на весь день

Лавандовий парк розташований за 34 км від Києва, центральне його місце займають 35 тис. кущів лаванди на площі 2,5 га. Також на території є перголи, або навіси для відпочинку в тіні, вуличні кафе, туалети, магазин з товарами з лаванди і місце для переодягання, якщо цього вимагає фотосесія. Обмежень на фото- і відеозйомку немає, проте дронами дозволяють користуватися лише досвідченим користувачам і за умови, що апарат не заважає іншим відвідувачам, не пошкоджує рослини. Зліт і посадка дронів дозволені тільки за межами лавандового поля. В оренду для ексклюзивних фотосесій цього року парк не здають.

Lavender Family

Час роботи: з 21 червня по 20 липня, 5:00 — 24:00

Адреса: Полтавська обл., с. Піщане, в передмісті Кременчука

Ціна квитка: оренда поля на годину — від 650 грн до 1 тис. грн, залежно від часу дня

На лавандове поле, що належить родині з Кременчука, вільного входу немає, оскільки навколо приватна територія. Однак власники поля практикують індивідуальні фотосесії. Бронювати час потрібно заздалегідь і для невеликої компанії, оскільки одноразово на поле пускають лише шість людей. Для зйомок є все необхідне — як різноманітний реквізит, включаючи мольберти, так і особливі локації, наприклад, ретроавтомобіль, драбина, вігвам для дітей, лавки, валки сіна та причал біля озера.

Лавандове поле на Рівненщині

Час роботи: відкрите з 1 липня, 6:00 — 17:50

Адреса: Рівненська обл., с. Уїздці, вул. Гагаріна

Ціна квитка: 50 грн за три години відвідування для дітей та пенсіонерів — 50% знижка, для дітей до трьох років, людей з інвалідністю та ветеранів АТО вхід безкоштовний

Цього року жителі Рівненщини Тамара і Борис Горак відкрили для відвідувачів своє лавандове поле, де висадили 15 тис. саджанців. Обробляють землю переважно вручну і без хімікатів. Для туристів пропонують реквізит — плетені меблі, для зйомок є гойдалки і лавки. Також власники поля продають букети свіжої лаванди, чай, аромоподушки та подарункові набори.

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Луцький Прованс

Час роботи: з 24 червня по 1 серпня, 04:30 — 22:00

Адреса: Волинська обл., с. Лище

Ціна квитка: від 250 до 700 грн на годину, залежно від кількості осіб в групі.

Індивідуальна оренда поля — 1 тис. грн

Підприємниця з Луцька Зоряна Рабан цього року відкрила для відвідування лавандове поле неподалік від обласного центру. Воно невелике, 10 соток, тому відвідувачів приймають обмеженими групами і за попереднім записом. Для фотозйомок є реквізит і меблі, а також професійні фотографи. Кафе чи магазину на місці немає, тому туристам рекомендують брати питво і перекус з собою.

"Царина Лаванда" в Прикарпатті

Час роботи: з 28 червня по 24 липня, 5:00 — 21:00

Адреса: Івано-Франківська обл., с. Коршів, вул. Ковпака, 36

Ціна квитка: уточнювати у Івана Коцаби за тел. (096) 789-97-34

Власники поля, Іван і Анна Коцаби, починали лавандове підприємство три роки тому з десяти кущів, а зараз у них зростає більш 7 тис. Для різних груп відвідувачів вони розробили зручний графік відвідування: для індивідуальних фотосесій відводиться час з 05:00 до полудня, а також з 17:00 до 21:00, оскільки на світанку і на заході лавандові фото найкрасивіші. У денний час на поле можна приїжджати без обмежень, щоб помилуватися квітучими рослинами.

Королева квітів і компанія: гортензія, верес та колекція троянд

Ботанічний туризм не обмежується лавандою. В Україні зʼявляються парки і плантації, де висаджують види з різними циклами цвітіння, щоб туристи могли приїжджати все літо і насолоджуватися природою.

Добропарк

[ + – ] На полях висаджують види з різними циклами цвітіння

Час роботи: з травня по жовтень, пн — пт: 10:00 — 20:00, сб — нд: 09:00 — 21:00

Адреса: Київська обл., Макарівський р-н, с. Мотижин

Ціна квитка: повний — 150 грн, пільговий — 80 грн

Зараз в Добропарку під Києвом сезон лаванди, який триватиме до кінця липня. Однак власник парку Ігор Добруцький розпланував його так, щоб можна було дивитися на квітучі рослини з весни, починаючи з тюльпанів і сакур, і до середини осені, коли розпускаються хризантеми. Влітку крім лаванди у Добропарку можна помилуватися трояндами, зокрема найзнаменитішим сортом чайно-гібридної троянди "глорія дей". Також рясніють різнокольорові петунії і юка, вічнозелена рослина родом з Америки. Серед локацій парку є красивий Сад Моне зі ставком і водяними ліліями, які відкривають свої квіти з ранку і до 15:00.

Казкові поля

[ + – ] Цвітіння гортензії можна побачити з липня по вересень

Час роботи: з 19 липня по вересень, 10:00 — 19.00,

Оренда полів для комерційних зйомок: 5:00 — 10:00

Адреса: Львівська обл., Перемишлянський р-н, с. Стрілки, вул. Галицька, 169

Ціна квитка: повний — 50 грн, дитячий та пільговий — 30 грн

Вартість комерційної зйомки — від 400 грн на годину

Цього року львівський підприємець Назарій Зінько відкрив "Казкові поля" за 25 км від обласного центру, на створення яких його надихнули поїздки по ботанічним памʼяткам Голландії і Франції. На території львівʼяни висадили 26 тис. рослин 40 видів, зокрема лаванду. За заявою власника, тут є найбільше поле гортензій, відкрите для відвідування в Україні. Їх цвіт можна побачити з липня по вересень. Також в "Казкових полях" є інфраструктура для повноцінного сімейного відпочинку на весь день: кафе і дитячий майданчик, оренда велосипедів і гольфкар, ставок з лебедями і місце для проведення концертів, свят і корпоративів.

Національний ботанічний сад імені М. Гришка

[ + – ] Найбільшу колекцію троянд можна побачити в київському ботанічному саду ім. М. Гришка Фото: УНІАН

Час роботи: з червня по жовтень, 8:30 — 21:00

Адреса: Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Ціна квитка: повний — 60 грн, пільговий — 30 грн

Найбільшу колекцію троянд можна побачити в київському ботанічному саду ім. М. Гришка. Місцевий сад троянд розміщується на площі 3,5 га і розділений на дві частини: по одній з них цікаво прогулюватися, оглядаючи різноманітність сортів, а в іншій, де є водойми і фонтани, краще посидіти і помилуватися ландшафтом. Всього в саду висаджено понад 150 сортів троянд — від відомих чайно-гібридних до незвичайних грунтопокривних і мініатюрних троянд.

Міжрічинський регіональний ландшафтний парк

[ + – ] Болота перемежовуються з хвойними лісами і переходять в піщані дюни...

Час роботи: цілий рік

Адреса: Чернігівська обл., Козелецький р-н, с. Отрохи

Ціна квитка: вартість екскурсії у туроператорів — від 250 грн

[ + – ] На вереск зазвичай їздять дивитися в Шотландію, проте, як виявляється, ця культова рослина є і у нас Фото: Getty Images

Тим, хто любить дику природу і зйомки екзотичних рослин, припаде до смаку прогулянка по Міжрічинському заповіднику — унікальному місцю, де болота перемежовуються з хвойними лісами і переходять в піщані дюни. І все це на великій території між Дніпром і Десною. Однією з унікальних особливостей цього місця є вересова пустка — чи не єдина в Україні. На вереск зазвичай їздять дивитися в Шотландію, проте, як виявляється, ця культова рослина є і у нас. Екостежками парку екскурсії проводить його директор Андрій Сагайдак, також на території є Музей традиційних лісових промислів Полісся, де можна зробити колоритну зйомку. Верес зазвичай зацвітає в кінці літа, тому екскурсії на пустки організовують в серпні, а потім у вересні.