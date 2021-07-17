Жизнь в цвету. Цветочные поля, где можно сделать идеальное селфи для Instagram — в Украине

В последние годы ботанический туризм переживает расцвет благодаря молодежи, которая массово выезжает в поля и луга, чтобы сделать красивые портреты в окружении цветов и выложить их в соцсети. Эта тенденция актуальна как в Украине, так и в мире.

"Еще десять лет назад большинство туристов, посещавших цветочные поля, были людьми в возрасте 50 лет и старше. В последние два года с подъемом Instagram цветочные локации заполонили миллениалы", — рассказывала Элси ван Вюрен, представительница голландского туристического центра в 2019 году, пока пандемия COVID-19 не накрыла Европу. Голландцам есть чем похвалиться в сфере ботанического туризма. Самым посещаемым местом является сад Кекенхоф, который специализируется на тюльпанах и открыт для публики лишь два месяца в году, когда они цветут. В 2019-м за это время сад принял 1,5 млн посетителей и заработал €25 млн. Однако последние два года из-за карантинов он закрыт и несет убытки, поскольку не имеет государственных дотаций, а зарабатывает на продаже билетов и лицензий на торговлю едой и напитками на его территории.

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Пока Европа закрыта, другие страны заполняют пробел и предлагают локальные версии ботанического туризма. Так случилось в Китае, 62% населения которого, по опросу TNS, считают Францию самым желанным туристическим направлением и мечтают туда по­е­хать. Особенно китайцы обожают Прованс, в лавандовых полях которого не только гуляют и снимают, но также играют свадьбы. Когда в 2020 году въезд в Европу запретили, китайцы принялись развивать свой "Прованс". Его обустроили в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе, находящемся на одной широте с французским "лавандовым раем". В результате за 2020-й только один район этого региона, где высажены поля лаванды и построены гостевые дома в средиземноморском стиле, посетили 200 тыс. человек.

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В Украине ботанический туризм тоже стал развиваться по мировым стандартам. Если раньше охотники за фотографией в цвету могли посещать лишь ботанические сады и там обрывать ветки магнолий и тюльпановых деревьев, то теперь у нас появляется инфраструктура с входными билетами на поля, специальными фотолокациями, возможностью отдохнуть и перекусить. Фокус рассказывает, какими цветами можно полюбоваться в разных регионах Украины.

Синее золото, лавандовые поля

[ + – ] Лаванду, которую в Провансе называют синим золотом, стали выращивать и в Украине Фото: Getty Images

Лаванду, которую в Провансе называют синим золотом, стали выращивать и в Украине. Растение цветет в июне — июле, и как раз сейчас пик туристического сезона в лавандовых полях. В нашем списке — локации в разных регионах Украины, где можно сделать отменные фото. Кроме того, все владельцы лавандовых полей являются фермерами и делают из растения различные продукты — от чая и эфирного масла до лавандового меда — и продают эти товары во время и по окончании сезона цветения

Лавандовый парк "Порадів"

Время работы: открыт с 30 июня по 28 июля, 05:00 – 21:00

Адрес: Киевская обл., с. Порадивка, ул. Революции, 1

Цена билета: 300 грн на весь день

Лавандовый парк расположен в 34 км от Киева, центральное его место занимают 35 тыс. кустов лаванды на площади 2,5 га. Также на территории есть перголы, или навесы для отдыха в тени, уличные кафе, туалеты, магазин с товарами из лаванды и место для переодевания, если этого требует фотосессия. Ограничений на фото- и видеосъемку нет, однако дронами разрешают пользоваться лишь опытным пользователям и при условии, что аппарат не мешает другим посетителям, не повреждает растения. Взлет и посадка дронов разрешены только за границами лавандового поля. В аренду для эксклюзивных фотосессий в этом году парк не сдают.

Lavender Family

Время работы: с 21 июня по 20 июля, 05:00 – 24:00

Адрес: Полтавская обл., с. Песчаное, в пригороде Кременчуга

Цена билета: аренда поля в час – от 650 грн до 1 тыс. грн, в зависимости от времени дня

На лавандовое поле, принадлежащее семье из Кременчуга, свободного входа нет, поскольку вокруг частная территория. Однако владельцы поля практикуют индивидуальные фотосессии. Бронировать время нужно заранее и для небольшой компании, поскольку единовременно на поле пускают лишь шесть человек. Для съемок есть все необходимое — как разнообразный реквизит, включая мольберты, так и особенные локации, к примеру, ретроавтомобиль, стремянка, вигвам для детей, скамейки, валки сена и причал у озера.

Лавандовое поле на Ровенщине

Время работы: открыто с 1 июля, 06:00 – 17:50

Адрес: Ровенская обл., с. Уездцы, ул. Гагарина

Цена билета: 50 грн за три часа посещения для детей и пенсионеров – 50% скидка, для детей до трех лет, людей с инвалидностью и ветеранов АТО вход бесплатный

В этом году жители Ровенщины Тамара и Борис Горак открыли для посетителей свое лавандовое поле, где высадили 15 тыс. саженцев. Обрабатывают землю преимущественно вручную и без химикатов. Для туристов предлагают реквизит — плетеную мебель, для съемок есть качели и скамейки. Также владельцы поля продают букеты свежей лаванды, чай, аромаподушки и подарочные наборы.

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Луцкий Прованс

Время работы: с 24 июня по 1 августа, 04:30 – 22:00

Адрес: Волынская обл., с. Лище

Цена билета: от 250 до 700 грн в час, в зависимости от количества человек в группе.

Индивидуальная аренда поля – 1 тыс. грн

Предпринимательница из Луцка Зоряна Рабан в этом году открыла для посещения лавандовое поле неподалеку от областного центра. Оно небольшое, 10 соток, поэтому посетителей принимают ограниченными группами и по предварительной записи. Для фотосъемок есть реквизит и мебель, а также профессиональные фотографы. Кафе или магазина на месте нет, поэтому туристам рекомендуют брать питье и перекус с собой.

"Царина лаванди" в Прикарпатье

Время работы: с 28 июня по 24 июля, 05:00 – 21:00

Адрес: Ивано-Франковская обл., с. Коршев, ул. Ковпака, 36

Цена билета: уточнять у Ивана Коцабы по тел. (096) 789-97-34

Владельцы поля, Иван и Анна Коцабы, начинали лавандовое предприятие три года назад с десяти кустов, а сейчас у них растет более 7 тыс. Для разных групп посетителей они разработали удобный график посещения: для индивидуальных фотосессий отводится время с 05:00 до полудня, а также с 17:00 до 21:00, поскольку на рассвете и на закате лавандовые фото самые красивые. В дневное время на поле можно приезжать без ограничений, чтобы полюбоваться цветущими растениями.

Королева цветов и компания: гортензия, вереск и коллекция роз

Ботанический туризм не ограничивается лавандой. В Украине появляются парки и плантации, где высаживают виды с разными циклами цветения, чтобы туристы могли приезжать все лето и наслаждаться природой.

Добропарк

[ + – ] На полях высаживают виды с разными циклами цветения

Время работы: с мая по октябрь, пн – пт: 10:00 – 20:00, сб – вс: 09:00 – 21:00

Адрес: Киевская обл., Макаровский р-н, с. Мотыжин

Цена билета: полный – 150 грн, льготный – 80 грн

Сейчас в Добропарке под Киевом сезон лаванды, который продлится до конца июля. Однако владелец парка Игорь Добруцкий распланировал его так, чтобы можно было смотреть на цветущие растения с весны, начиная с тюльпанов и сакур, и до средины осени, когда распускаются хризантемы. Летом кроме лаванды в Добропарке можно полюбоваться розами, в том числе самым знаменитым сортом чайно-гибридной розы "глория дей". Также изобилуют разноцветные петунии и юкка, вечнозеленое растение родом из Америки. Среди локаций парка есть красивый Сад Моне с прудом и водяными лилиями, которые открывают свои цветы с утра и до 15:00.

Сказочные поля

[ + – ] Гортензии можно увидеть в цвету с июля по сентябрь

Время работы: с 19 июля по сентябрь, 10:00 – 19:00,

Аренда полей для коммерческих съемок: 05:00 – 10:00

Адрес: Львовская обл., Перемышлянский р-н, с. Стрелки, ул. Галицкая, 169

Цена билета: полный – 50 грн, детский и льготный – 30 грн

Стоимость коммерческой съемки – от 400 грн в час

В этом году львовский предприниматель Назарий Зинько открыл "Сказочные поля" в 25 км от областного центра, на создание которых его вдохновили поездки по ботаническим достопримечательностям Голландии и Франции. На территории львовяне высадили 26 тыс. растений 40 видов, в том числе лаванду. По заявлению владельца, здесь есть самое большое поле гортензий, открытое для посещения в Украине. Их можно увидеть в цвету с июля по сентябрь. Также в "Сказочных полях" имеется инфраструктура для полноценного семейного отдыха на весь день: кафе и детская площадка, аренда велосипедов и гольфкаров, пруд с лебедями и место для проведения концертов, праздников и корпоративов.

Национальный ботанический сад имени Н. Гришко

[ + – ] Самую обширную коллекцию роз можно увидеть в киевском ботаническом саду им. Н. Гришко Фото: УНИАН

Время работы: с июня по октябрь, 08:30 – 21:00

Адрес: Киев, ул. Тимирязевская, 1

Цена билета: полный – 60 грн, льготный – 30 грн

Самую обширную коллекцию роз можно увидеть в киевском ботаническом саду им. Н. Гришко. Местный сад роз размещается на площади 3,5 га и разделен на две части: по одной из них интересно прогуливаться, обозревая разнообразие сортов, а в другой, где есть водоемы и фонтаны, лучше посидеть и полюбоваться ландшафтом. Всего в саду высажено более 150 сортов роз — от известных чайно-гибридных до необычных почвопокровных и миниатюрных роз.

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Межреченский региональный ландшафтный парк

[ + – ] Болота перемежаются с хвойными лесами и переходят в песчаные дюны...

Время работы: круглый год

Адрес: Черниговская обл., Козелецкий р-н, с. Отрохи

Цена билета: стоимость экскурсии у туроператоров – от 250 грн

[ + – ] На вереск обычно ездят смотреть в Шотландию, однако, как оказывается, это культовое растение есть и у нас Фото: Getty Images

Тем, кто любит дикую природу и съемки экзотических растений, придется по вкусу прогулка по Межреченскому заповеднику — уникальному месту, где болота перемежаются с хвойными лесами и переходят в песчаные дюны. И все это на обширной территории между Днепром и Десной. Одной из уникальных особенностей этого места является вересковая пустошь — чуть ли не единственная в Украине. На вереск обычно ездят смотреть в Шотландию, однако, как оказывается, это культовое растение есть и у нас. По экотропам парка экскурсии проводит его директор Андрей Сагайдак, также на территории есть Музей традиционных лесных промыслов Полесья, где можно сделать колоритную съемку. Вереск обычно зацветает в конце лета, поэтому экскурсии на пустоши организовывают в августе, а затем в сентябре.