"Выстрел в упор из ядерного орудия". Украинская лыжница завершила карьеру после допинг-теста на Олимпиаде-2022

Спортсменка настаивает, что не принимала запрещенные препараты. По ее словам, использовать допинг в спорте не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена.

Лыжница Валентина Каминская, представлявшая на Олимпиаде в Пекине Украину, решила завершить профессиональную карьеру после положительной допинг-пробы. Спортсменка настаивает, что какие бы то ни было запрещенные вещества преднамеренно не употребляла. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Разгоревшийся допинговый скандал из-за положительного результата тестирования стал для спортсменки крайне неожиданным, она сравнила это с "выстрелом в упор из ядерного орудия".

"Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу. Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх — настоящая катастрофа и почти конец света для меня", — сказала Каминская, добавив, что никогда намеренно не принимала такие вещества, поскольку это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена.

По словам Каминской, она не может собрать доказательную базу и побороться за правду.

"Остается лишь пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут "вышки" за это преступление, которого я не совершала", — объяснила лыжница.

Кто такая Валентина Каминская?

Валентина Каминская специализируется в спринтерских гонках, до 2018 года она представляла на международных соревнованиях Беларусь, но затем решила принять гражданство Украины.

Напомним, что после допинг-теста в организме украинской спортсменки обнаружены три запрещенных вещества: анаболический стероид и два стимулятора. Теперь Валентина Каминская может запросить анализ "пробы Б", а также опротестовать временное отстранение.

Ранее Фокус сообщал, что из-за положительного результата на допинг от участия в Олимпиаде временно отстранили и украинскую бобслеистку Лидию Гунько. Результаты анализа показали наличие в организме спортсменки запрещенного метаболита более активной формы тестостерона. Этот препарат повышает выносливость и способствует наращиванию мышечной массы.