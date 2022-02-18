"Постріл впритул з ядерної зброї". Українська лижниця завершила кар'єру після допінг-тесту на Олімпіаді-2022.

Спортсменка наполягає, що не приймала заборонених препаратів. За її словами, використовувати допінг у спорті не просто заборонено, а й безглуздо з боку кожного спортсмена.

Лижниця Валентина Камінська, яка представляла на Олімпіаді в Пекіні Україну, вирішила завершити професійну кар'єру після позитивної допінг-проби. Спортсменка наполягає, що будь-які заборонені речовини навмисно не вживала. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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Допінговий скандал, що розгорівся, через позитивний результат тестування став для спортсменки вкрай несподіваним, вона порівняла це з "пострілом впритул з ядерної зброї".

"Моя кар'єра в професійних лижних перегонах раптово добігла кінця. Приголомшлива новина про мою допінг-пробу на Олімпійських іграх — справжня катастрофа і майже кінець світу для мене", — сказала Камінська, додавши, що ніколи навмисно не приймала такі речовини, оскільки це не просто заборонено, але й безглуздо з боку кожного спортсмена.

За словами Камінської, вона не може зібрати доказову базу та поборотися за правду.

"Залишається лише пережити це випробування і сподіватися, що мені не дадуть "вишки" за цей злочин, якого я не робила", — пояснила лижниця.

Хто така Валентина Камінська?

Валентина Камінська спеціалізується на спринтерських перегонах, до 2018 року вона представляла на міжнародних змаганнях Білорусь, але потім вирішила прийняти громадянство України.

Нагадаємо, що після допінг-тесту в організмі української спортсменки виявили три заборонені речовини: анаболічний стероїд та два стимулятори. Тепер Валентина Камінська може запросити аналіз "проб Б", а також опротестувати тимчасове усунення.

Раніше Фокус повідомляв, що через позитивний результат на допінг від участі в Олімпіаді тимчасово усунули й українську бобслеїстку Лідію Гунько. Результати аналізу показали наявність в організмі спортсменки забороненого метаболіту активнішої форми тестостерону. Цей препарат підвищує витривалість та сприяє нарощуванню м'язової маси.