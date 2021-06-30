Не лифчик, а трекер: что на самом деле носил Довбик под футболкой

После решающего гола Швеции нападающий сборной Украины Артем Довбик снял футболку, а под ней был черный топ. Фокус рассказывает, что это за аксессуар.

Нападающий сборной Украины Артем Довбик забил решающий гол сборной Украины в матче 1/8 финала чемпионата Европы и во время празднования гола снял футболку.

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Под футболкой был не черный топ, как подумали многие зрители, а специальный спортивный девайс – GPS-трекер. Он позволяет измерить, сколько километров пробежал футболист за игру, значение максимальной скорости, дистанцию его спринтов. С помощью него также можно проанализировать, когда конкретный футболист начал уставать.

Полученную информацию после игр получает тренерский штаб сборной и анализирует выступления футболистов, разбирая их ошибки, чтобы улучшить компоненты игры, в которых футболисты "хромают", а также обратить внимание на сильные стороны конкретных футболистов.

На основании всех данных можно собрать информацию, которая показывает, где конкретный футболист чаще всего находился во время матча, выполнял ли он установку тренера.

Подобные трекеры используют и другие спортсмены, включая бегунов и регбистов.

Напомним, что Зинченко признан лучшим игроком матча.

Сборная Украины одержала победу над Швецией в Глазго. Решающий мяч на последних минутах матча забил Артем Довбик.

Также мы рассказывали, что победа национальной сборной и ее исторический выход в 1/4 финала Евро-2020 вызвали настоящий фурор. После финального свистка, который означал выход Украины в следующий этап турнира, свою эмоции не скрывали ни болельщики, ни сами футболисты.

В четвертьфинале подопечные Шевченко сыграют против английской сборной, которая ранее одержала убедительную победу над Германией на стадионе "Уэмбли".

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