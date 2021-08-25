Александр Караваев: "Решение подписать контракт с "Динамо" принял за 20 секунд разговора с Суркисом"

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины в эксклюзивном интервью Фокусу рассказал о том, как команда живет при временном отсутствии Мирчи Луческу, об уходе Андрея Шевченко из сборной и почему он — один из немногих футболистов, у которого нет страницы в Instagram.

Александр Караваев для нынешнего "Динамо" фигура знаковая – игрок основного состава и с очень строгой дисциплиной. Футболист, хорошо зарекомендовавший себя в "Заре" и прочно застолбивший место в основном составе сборной Украины, пришел в столичный клуб два года назад, получив второе дыхание в своей карьере. Летом он выступал за национальную сборную на Евро-2020, отыграв во всех матчах теперь уже памятного для украинского болельщика турнира.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Осенью "Динамо" снова сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, однако новый сезон для команды начался непросто: у главного тренера киевлян Мирчи Луческу появились проблемы со здоровьем. И хотя румынский специалист уже близок к возвращению к полноценной работе, его подопечные успели потерять очки в матче с "Ингульцом" (1:1), но это не помешало "Динамо" возглавить турнирую таблицу по итогам пяти туров.

Фокус поговорил с Александром Караваевым о старте нового сезона, об ожиданиях от выступлений в Лиге чемпионов, ситуации в национальной сборной и смене тренерского штаба, о нервах на Евро-2020, карточных играх и отношениях с президентом клуба Игорем Суркисом.

"У Луческу есть большое желание, чтобы молодые футболисты быстро вышли на высокий уровень"

[ + – ] Александр Караваев доволен стартом "Динамо" в новом сезоне Фото: ФК Динамо Киев

– Саша, как вам играется и работается без Мирчи Луческу, который временно отошел от дел по состоянию здоровья?

– Тяжело, потому что, когда он есть на бровке поля, то активно подсказывает, помогает нам принимать правильные решения. На теоретических занятиях всегда дает много полезных рекомендаций, разбирает эпизоды, что помогает нам предотвращать какие-то ошибки на поле. Мы к этому привыкли, а сейчас Мистера нам мало. Очень ждем, когда он вернется к полноценному управлению командой.

– А что вам говорят, когда это произойдет?

– Пока непонятно, потому что у него сейчас идет период восстановления после долгого лечения. Периодически он приезжает на базу, проводит теорию с нами, а на тренировках присутствует не на поле, а из комнаты. Мистер остается в рабочем процессе, все под его контролем.

– Складывается впечатление, что Мирча Луческу – очень жесткий и требовательный тренер. Как часто бывают моменты, когда он может с вами пошутить, подколоть кого-то из игроков?

– Очень часто. Он хорошо чувствует игроков и знает, в какой момент нужно разрядить обстановку. Мистер нам не "пихает", он больше требует: "Если я вам говорю об этом громко или часто, то это потому, что я хочу донести до вас требования, чтобы вы как можно быстрее начали их выполнять". В свою очередь, он делает это для того, чтобы мы росли как футболисты. У Луческу есть большое желание, чтобы молодые футболисты прогрессировали и поскорее выходили на более высокий уровень.

– Вы неплохо начали сезон: три победы (разговор состоялся перед матчем 5-го тура УПЛ против "Десны" — Ред.) и только ничья с "Ингульцом" подпортила статистику. Как твои ощущения от первых матчей нового сезона?

– Впечатления всегда положительные, как и каждый раз, когда ты начинаешь новый сезон. Официальные игры нельзя заменить ни тренировками, ни товарищескими матчами, поэтому ты ждешь их с нетерпением. И когда начинается сезон, ты выкладываешься по максимуму и с большим удовольствием. После сборов и настроение хорошее, и физические кондиции на высоком уровне.

– У главного конкурента вашей команды, донецкого "Шахтера", поменялся тренерский штаб и пришли новые исполнители, которые уже стали лицом команды – Траоре, Марлон и Педриньо. Для "Динамо" бороться с "Шахтером" за титул будет сложнее, или эти факты совершенно ничего не меняют?

– Насколько эффективными будут эти изменения в стане соперника, можно будет судить уже по окончании чемпионата. Когда у нас будет игра против "Шахтера" и мы будем готовиться, то разберем конкретные матчи. Кроме того, мы смотрим еврокубковые матчи, болеем за наши команды в еврокубках, чтобы как можно больше украинских клубов могли участвовать в международных соревнованиях. Представление о "Шахтере" мы уже имеем, но сделать какие-то выводы можно будет через 2-3 месяца. Тогда будет видно и промежуточный результат, и как поменялся стиль игры.

– Тем более что ваша первая очная встреча состоится уже 22 сентября в рамках Суперкубка Украины.

– Именно, поэтому ждем этого матча и детальный разбор "Шахтера" у нас еще впереди.

– В летнее межсезонье состав менялся не только у "Шахтера", но и у вас, в "Динамо". В команду пришли Антюх, Шкурин, Кулач, Рамирес — это серьезное усиление атакующей линии. Насколько эти ребята уже прижились в коллективе?

– Что Кулач, что Антюх, что Шкурин достаточно быстро влились в коллектив, мы тепло их приняли. У нас все адекватные в этом плане. И подкалываем мы их довольно часто. С Кулачем я знаком еще с юношеских лет, мы часто пересекались и даже играли в одной команде (речь о молодежных командах "Шахтера" в начале 2010-х – Ред.). В плане адаптации у ребят не возникло проблем. Что касается игровых аспектов, то в любой команде нужно время, чтобы новые игроки приспособились к игровым действиям и схемам.

"В прошлом году предсказал в соперники "Барселону" и "Ювентус"

[ + – ] Александр Караваев считает, что "Динамо" стало сильнее, чем год назад Фото: ФК Динамо Киев

– Осенью вы снова играете в групповом этапе Лиги чемпионов. В глубине души есть надежда на более простой жребий, чем в прошлом году? (Осенью 2020-го "Динамо" играло в одной группе с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем", — Ред.).

– Маловероятно, что жребий будет легче, хотя в Лиге чемпионов может быть все что угодно. Это такой турнир, где все соперники сильные, и разве что единичные клубы уступают по уровню топовым. Но со всеми в Лиге чемпионов играть очень тяжело. Легче там точно не будет.

Важно

Боксер Олег Малиновский: "Пока не попал в лагерь Усика, я не выполнял такого объема работы"

– По твоим ощущениям, сегодняшнее "Динамо" сильнее, чем год назад?

– Да, потому что мы прошли хороший этап, взяли чемпионство и Кубок, в плане мастерства очень выросли. Команда прибавила и функционально, и с точки зрения взаимодействия на поле. Теперь главное — это все довести до автоматизма, чтобы достичь хорошего результата.

– А кого бы ты хотел в соперники в Лиге чемпионов?

– В прошлом году меня уже спрашивали об этом, я сказал, что хочется сыграть с "Барселоной" и "Ювентусом". Как ты понимаешь, в этом году я буду осторожнее. ПСЖ называть не стану (смеется – Ред.). "Манчестер Сити" не хочется, потому что они слишком часто попадали на украинские клубы, в частности, "Шахтер" с ними регулярно играл в последние годы.

– Этим летом у тебя почти не было отпуска: после выступления за сборную Украины на Евро-2020 ты почти сразу приехал в расположение "Динамо". Что тебе говорит сейчас твой организм о физическом состоянии?

– В этом плане – ничего не говорит. Мы хорошо подготовлены, ситуаций, когда мы не можем что-то выполнить, не бывает. Я в течение всей футбольной карьеры придерживался режима, поэтому организм не должен давать сбой.

– В этом году я смотрел матчи сборной в марте, против Франции, Финляндии и Казахстана, и на Евро-2020. Ты играл в каждом из них, и меня поражало, насколько ты готов физически бегать 95 или даже 120 минут игрового времени. В чем секрет: это только режим, диета или есть другие лайфхаки?

– Диеты как таковой нет. Буду банальным, если скажу, что нужно есть здоровую пищу и так далее, но у каждого есть свои секреты. Говорят, много сладкого нельзя есть, но я без сладкого не могу жить. Хочется всегда съесть пару шоколадок за день-два до игры, чтобы набрать углеводов.

– Это чисто для углеводов или еще и для креатива?

– Если честно, я в этот вопрос сильно не углублялся, но в шоколаде есть много как полезного, так и не очень. Но мне обходиться без сладкого очень тяжело.

"Уход Шевченко из сборной стал сюрпризом"

[ + – ] Караваев в матче Украина – Финляндия в отборе на ЧМ-2022 Фото: Пресс-служба УАФ

– Твой главный вывод из Евро-2020?

– Получилось выполнить задачу-минимум и выйти из группы. Да, с долей везения, но везет сильнейшим. Значит, так и должно было быть. Мы очень хотели выйти из группы, но если бы вышли со второго места, то попали бы на Италию. И тогда шансы на то, что мы прошли бы в 1/4 финала, были бы крайне низки. А сложилось так, как должно было быть. Мы попали на равного соперника и выиграли за счет самоотдачи и огромного желания. Правда, потом в прессе я читал, что шведы недооценили нас, посчитав проходным соперником.

– Мне запомнился вечер, когда решалась судьба сборной Украины. Тогда играли Словакия – Испания и Швеция – Польша. Какой матч смотрели вы в команде?

– Мы смотрели Польша – Швеция. Пришлось понервничать, соперники много не забивали, особенно это касалось поляков. А когда пропустили и счет стал 2:2, было страшновато за наше будущее на Евро-2020. Но в конце шведы забили, и все выдохнули с облегчением. Это был напряженный для просмотра матч.

– В матче Швеция – Украина случился максимально ужасный эпизод: игрок соперник Даниэльсон прямой ногой врезался в колено Артема Беседина. Что ты ощутил в этот момент?

– Я хорошо это помню. Хоть я был не рядом, но мой взор был направлен на эту ситуацию. И как раз увидел, когда соперник влетел Артему в колено. У него нога вывернулась назад, выглядело это очень страшно. Никому такого не пожелаешь.

– У тебя не было мысли, что это конец карьеры для Артема?

– Нет, такой мысли не было, но я очень переживал за него. Парень только вернулся после сложного этапа, недоразумения с допингом. И приятно удивил тем, в какой форме он находился, при том, что целый год не тренировался, а просто поддерживал форму. Артем набрал ход — и тут такая страшная ситуация. Но я уверен, что он выйдет из этого положения, став только сильнее.

Важно

"Разные варианты:" Шевченко рассказал о планах после ухода из сборной Украины

– 1 августа Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины. Для тебя это стало сюрпризом?

– Скорее да, чем нет. Андрей Николаевич и его тренерский штаб проделали очень хорошую работу. Я думал, что он все-таки останется, и мы будем дальше достигать своих целей. Может быть, это и к лучшему. Время покажет.

– В сети есть мем про твое выражение лица во время матчей: ты очень суровый. Как ты реагируешь на такие шутки, и почему фотографы все время ловят именно эту мимику?

– Да, я видел эти фотожабы, лицо и серьезное, и смешное. Наверное, это мой настрой на матчи так проявляется. Такая мимика у меня с самого детства, ничего уж не поделаешь. Меня это не огорчает и не нервирует, а ребятам повышает настроение.

[ + – ] Мимика Караваева добавляет матчам колорита Фото: ФК Динамо Киев

"Больше всех медиа-проявления любит Бущан"

– Ты давно удалил аккаунт в Инстаграме. Не хочешь вернуть его?

– Все может быть, но пока не планирую. Вообще, я его создавал, когда перешел в "Фенербахче". Мой друг и агент Вадим Шаблий сказал, что нужно установить Инстаграм, потому что в Турции люди очень любят футбол и там нужно быть медийной личностью. Я сказал: "Окей", создал аккаунт, и он прожил у меня три года. За это время я туда выставил, быть может, 15-20 фотографий, да и те, без особого желания. А потом понял, что он мне не сильно и нужен. О рекламе чего-то на своей странице тоже не особо задумывался, поэтому мне было не особо интересно. Да, фото друзей и знакомых я смотрел, но те, с кем я тесно общаюсь в близком кругу, они и так у меня всегда на виду. Кстати, после ухода из Инстаграма у меня появилось больше свободного времени, а полгода назад родился сын. Поэтому, мне теперь есть чем заниматься, не до социальных сетей.

– А кто главный блогер в "Динамо"?

– Вот так сложно выделить кого-то, кто больше всех уделяет время социальным сетям. А вот тот, кто любит медийные проявления – это Жора Бущан. Ему нравится в роликах сниматься, фотографироваться для плакатов или календарей. Это тоже очень хорошо, себя тоже нужно любить и уважать. Если люди его тоже любят, за его внешность и футбольный талант, то почему бы и нет?

– К слову, вы не подтравливаете Бущана за очень большое внешнее сходство с Димой Биланом?

– Было и такое, да. Но не только по этому поводу мы над ним шутили. У нас вообще в команде это в порядке вещей: мы все шутим друг над другом, бывает жестко. Но все нормально воспринимают шутки, с чувством юмора и самоиронией у нас все хорошо.

– Знаю, что много футболистов играет в карты. Ты в их числе?

– Да, могу поиграть в карты. Есть такая игра – джокер. Мои друзья не из футбольной среды ее не знают, а вот многие футболисты в нее играют. Или мы можем поиграть в покер холдем, когда летим куда-то на выезд или на сборах, чтобы не сидеть просто в комнатах. Еще можем в "Уно" поиграть.

– Один раз я летел на выездной матч с "Шахтером" и заметил, что Виктор Коваленко играл в самолете в Counter-Strike. В "Динамо" есть любители этой игры?

– Да, у нас Коля Шапаренко очень любит играть в CS, он очень сильный игрок. Кроме Коли эта игра нравится Миколенко и Забарному.

– А как ты проводишь время, когда предстоит длительный перелет?

– Либо играю с ребятами в карты, либо, если никто не хочет, то книжку читаю или фильм какой-нибудь смотрю.

– А что читал в последнее время?

– В последний год-полтора это была, преимущественно, футбольная литература. Прочитал все книги про Гвардиолу, про Месси , еще о Пирло хорошая книга была.

Мой родственник работает в компании мобильной связи Vodafone одним из директоров — он яростный болельщик, лет 35 уже поддерживает "Динамо", часто с папой приходит на футбол и даже на Евро-2020 ездил. Вот он мне привез книгу "Великий куш: Всесвітня історія боротьби за владу, гроші та нафту". О том, как мир стал зависим от нефти.

– Президент "Динамо" Игорь Суркис – достаточно открытый человек, с ним всегда можно поговорить и он не отказывает в общении. Помнишь ли ты свою первую встречу с ним?

– Соглашусь, что он открытый человек. Когда я с ним впервые лично поговорил, это было в раздевалке. А вообще, первый наш разговор был по телефону, перед подписанием контракта с "Динамо". Открытый, дружелюбный человек, с которым можно пообщаться на любые темы и если надо, он поможет в любом деле. Ты понимаешь, что это президент, такая личность — и при этом он с тобой может поговорить на равных, дать совет, если нужно. Это дорогого стоит.

– Ты говоришь, что в первый раз вы общались по телефону. За сколько минут Игорь Суркис убедил тебя стать игроком "Динамо"?

– За 0,3 минуты. Или за 20 секунд. Дал понять, что и он, и главный тренер нуждаются во мне как в игроке, и футбольный клуб "Динамо" хотел бы подписать со мной контракт. Я вообще не раздумывал и дал свое согласие. Это произошло очень быстро.

– В завершение: в сентябре сборная Украины сыграет два важнейших матча в отборе на ЧМ-2022: против Франции и Казахстана, плюс товарищеский матч против Чехии. Как ты оценишь шансы нашей команды на успех в этих матчах при новом тренерском штабе?

– У нас насыщенный график и я постоянно играю за "Динамо" в чемпионате или товарищеских матчах для подготовки к Лиге чемпионов, поэтому о сборной особо не думал. Но подсознательно ты держишь эти матчи в голове, они очень важны и мы должны их выиграть. Будет большое давление, у нас нет права на ошибку. Будем выходить и приложим все силы, чтобы добиться положительного результата.