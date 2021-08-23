"Разные варианты:" Шевченко рассказал о планах после ухода из сборной Украины
Украинский тренер признался, что не против еще поработать со сборными.
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не отрицает, что не имеет сейчас на руках конкретного предложения о продолжении тренерской карьеры.
Шевченко в эфире программы "Великий футбол" рассказал, что сейчас вернулся после небольшого отпуска с семьей, смотрит футбол без нервов и с огромным удовольствием. Шевченко признался, что сейчас в его жизни наступил очень спокойный период. Украинский тренер не принимал никаких предложений и не говорил о своем трудоустройстве во время отпуска.
При этом, Шевченко не отрицает, что уже вскоре займется вопросом, где продолжить свою карьеру. Легенда украинского футбола признался, что согласен рассмотреть предложения, которые ему поступят – как от представителей клубного футбола, так и от национальных сборных.
Возможно ли возвращение Шевченко в сборную Украины после отпуска – пока неизвестно. Шевченко подчеркнул, что ему важно поработать с амбициозным коллективом.
"Это может быть и клуб, и сборная. Наша команда рассматривает разные предложения и варианты", – добавил Шевченко.
Ранее Шевченко в прощальном посте в социальных сетях заявлял, что покидает пост главного тренера сборной Украины, чтобы получить возможность поработать в клубе.
Напомним, что Шевченко неожиданно для всех покинул сборную Украины после чемпионата Европы и во время середины отборочного цикла к чемпионату Европы в Катаре. Ожидалось, что его сменит Сергей Ребров, однако тот месяцем ранее принял предложение клуба из ОАЭ и не смог с ними договориться о расторжении контракта. Тогда выбор УАФ пал на Александра Петракова, которого назначили исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины, с которым молодежная сборная Украины становилась чемпионами мира.