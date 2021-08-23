"Різні варіанти:" Шевченко розповів про плани після відходу зі збірної України

Український тренер зізнався, що не проти ще попрацювати зі збірними.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко не заперечує, що не має зараз на руках конкретної пропозиції про продовження тренерської кар'єри.

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Шевченко в ефірі програми "Великий футбол" розповів, що зараз повернувся після невеликої відпустки з родиною, дивиться футбол без нервів і з величезним задоволенням. Шевченко зізнався, що зараз в його житті настав дуже спокійний період. Український тренер не приймав ніяких пропозицій і не говорив про своє працевлаштування під час відпустки.

При цьому, Шевченко не заперечує, що вже незабаром займеться питанням, де продовжити свою кар'єру. Легенда українського футболу зізнався, що згоден розглянути пропозиції, які йому надійдуть — як від представників клубного футболу, так і від національних збірних.

Чи можливе повернення Шевченка в збірну України після відпустки — поки невідомо. Шевченко підкреслив, що йому важливо попрацювати з амбітним колективом.

"Це може бути і клуб, і збірна. Наша команда розглядає різні пропозиції і варіанти", — додав Шевченко.

Раніше Шевченко в прощальному пості в соціальних мережах заявляв, що залишає посаду головного тренера збірної України, щоб отримати можливість попрацювати в клубі.

Нагадаємо, що Шевченко несподівано для всіх залишив збірну України після чемпіонату Європи і під час середини відбіркового циклу до чемпіонату Європи в Катарі. Очікувалося, що його змінить Сергій Ребров, однак той місяцем раніше прийняв пропозицію клубу з ОАЕ і не зміг з ними домовитися про розірвання контракту. Тоді вибір УАФ упав на Олександра Петракова, якого призначили виконуючим обов'язки головного тренера збірної України, з яким молодіжна збірна України ставала чемпіонами світу.