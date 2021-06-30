Автором решающего гола в матче Швеция - Украина уже интересуются в Испании и Италии

Артем Довбик является игроком "Днепра-1", но после триумфального гола в 1/8 финала Евро-2020 попал в сферу интересов заграничных клубов.

Нападающий сборной Украины Артем Довбик, который отличился решающим голом сборной в 1/8 финала чемпионата Европы против Швеции (2:1), может покинуть чемпионат Украины.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

24-летний нападающий является игроком "Днепра-1", но уже попал в сферу интересов заграничных клубов. Как сообщает TuttoMercatoWeb, Довбиком интересуется испанский "Реал Сосьедад" и итальянский "Торино".

Артем Довбик сыграл свой первый матч на Евро-2020 и сразу же отличился забитым голом. Свой успешный выход о прокомментировал так:

"Наверное, это судьба какая-то. У меня нет слов просто. Такое стечение обстоятельств, что надо было выходить. Тренер сказал, что надо выходить, помогать партнерам по команде, ждать свой момент, шанс. Я его все-таки дождался", — сказал Довбик корреспондентам УЕФА.

Ранее Фокус рассказывал, что на самом деле носил Довбик под футболкой. Празднуя гол, он снял футболку, а под ней находился черный топ.

Напомним, что лучшим игроком матча Швеция — Украина признан полузащитник украинской команды Александр Зинченко.

29 июня сборная Украины одержала победу над Швецией в Глазго. Решающий мяч на последних минутах матча забил Артем Довбик. Эта победа стала исторической, поскольку никогда ранее сборная Украины не играла в 1/4 финала на чемпионатах Европы.

Победа над Швецией и исторический выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 вызвали настоящий фурор. После финального свистка, который означал выход Украины в следующий этап турнира, своих эмоций не скрывали ни болельщики, ни сами футболисты.

В четвертьфинале подопечные Шевченко сыграют против английской сборной, которая ранее одержала убедительную победу над Германией на стадионе "Уэмбли".

Гордость переполняет. 5 выводов из победы Украины над Швецией в 1/8 финала Евро-2020

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.